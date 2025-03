SAS collabora con Alpine World Cup Åre 2025 per promuovere viaggi aerei sostenibili

SAS e Alpine World Cup Åre 2025 hanno stretto una partnership per rendere i viaggi per l’evento più sostenibili. Come parte di questa partnership, SAS fornirà Sustainable Aviation Fuel (SAF) per 500 atleti e membri del team che si recheranno all’evento, che si terrà l’8 e il 9 marzo 2025.

“Insieme, SAS e Alpine World Cup Åre stanno adottando misure significative per un approccio più consapevole e responsabile ai viaggi per eventi sportivi globali. Per ridurre l’impronta di carbonio, SAS aggiungerà SAF per 500 atleti e membri del team, riducendo significativamente le emissioni. L’utilizzo di SAF può aiutare a ridurre le emissioni di carbonio del ciclo di vita fino all’80% rispetto al tradizionale jet fuel”, afferma SAS.

“In SAS siamo orgogliosi di supportare Alpine World Cup Åre e, attraverso questa collaborazione, contribuire a ridurre l’impatto climatico dei viaggi aerei. Il SAF è un elemento chiave nella nostra strategia per guidare l’aviazione verso un futuro più sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria un’azione collettiva e speriamo di ispirare altri nel settore dello sport e degli eventi, e non solo, a fare scelte responsabili”, afferma Erik Westman, Chief Revenue Officer, SAS.

“Riconosciamo che il trasporto aereo è parte integrante degli sport internazionali e ci impegniamo a rendere il viaggio per l’Alpine World Cup Åre il più sostenibile possibile. Attraverso la nostra partnership con SAS, puntiamo ad assumerci la responsabilità e a ispirare altri stakeholder nel mondo dello sport a fare scelte di viaggio consapevoli”, afferma Olle Danielsson, CEO di Alpine World Cup Åre.

“Per gli eventi su larga scala, il trasporto aereo è spesso il mezzo di trasporto principale per i partecipanti e, in quanto tale, svolge un ruolo sostanziale nell’impatto climatico complessivo.

La trasformazione del settore dell’aviazione richiede uno sforzo congiunto da parte di compagnie aeree, decisori politici, autorità, aziende e viaggiatori. Ogni contributo è importante. Quando prenotano un volo con SAS, i passeggeri hanno la possibilità di includere il SAF, una scelta crescente nella transizione verso viaggi aerei più sostenibili.

SAS e Alpine World Cup Åre considerano questa partnership un passo fondamentale nella promozione di soluzioni di viaggio consapevoli in occasione di eventi sportivi internazionali. Evidenziando il potenziale del SAF per ridurre l’impatto climatico dei viaggi globali, mirano a creare un precedente per un trasporto verso gli eventi più ecologicamente responsabile”, conclude SAS.

