Tecnam annuncia un fleet agreement per 90 aerei con US Aviation Academy

Tecnam e US Aviation Academy, un’istituzione leader nella formazione professionale al volo, annunciano l’espansione della propria training fleet con l’acquisizione di 38 velivoli, composti dal P2010 equipaggiato con il Lycoming IO-360 e dal P2006T MKII equipaggiato con il Rotax 912S3, che saranno consegnati da ora fino al primo trimestre del 2026, con un’opzione per altri 52 velivoli per il 2026 e il 2027.

“Questo investimento strategico sottolinea l’impegno dell’Academy nel fornire una formazione puntuale e in linea con il budget per i propri studenti e nel supportare entrambi i vari contratti di formazione.

Fondata nel 2006, la US Aviation Academy è cresciuta fino a diventare un world-class aviation training center, offrendo professional pilot, aircraft technician and aircraft dispatcher training. Con percorsi verso le principali compagnie aeree come Delta, United e Southwest Airlines, l’Academy opera una flotta di circa 175 velivoli su più basi, con 1.500 studenti (A&P and flight).

L’aggiunta di velivoli Tecnam, noti per il loro design moderno e le prestazioni avanzate, migliorerà i programmi di formazione dell’accademia e rafforzerà la sua capacità di supportare airline and government pilot training contracts.

P2010 (Lycoming IO-360): questo moderno single-engine aircraft combina avionica avanzata e maneggevolezza eccezionale, rendendolo ideale per l’IFR pilot training.

P2006T MKII (Rotax 912S3): un twin-engine aircraft noto per la sua versatilità e affidabilità, che fornisce agli studenti una multi-engine operating experience essenziale per una formazione di volo completa.

La US Aviation Academy continua a essere leader nell’istruzione aeronautica investendo in velivoli e tecnologie avanzate, assicurando che i suoi graduati siano ben preparati a soddisfare le mutevoli esigenze del settore dell’aviazione”, afferma Tecnam.

“Alla US Aviation Academy ci impegniamo a fornire ai nostri studenti la migliore esperienza di formazione possibile e l’aggiunta di questi nuovi velivoli Tecnam alla nostra flotta è una testimonianza di tale impegno”, ha affermato Scott Sykes, Director of US Aviation Academy. “Il Tecnam P2010 e il P2006T MKII sono eccezionali velivoli da addestramento che offrono avionica avanzata, affidabilità e le prestazioni richieste per un pilot training program completo”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con la US Aviation Academy nella sua missione di addestrare la prossima generazione di piloti con i velivoli più avanzati e affidabili disponibili”, ha affermato Giovanni Pascale Langer, Tecnam’s Managing Director. “La selezione dei velivoli Tecnam P2010 e P2006T MKII sottolinea la dedizione dell’accademia all’eccellenza nell’addestramento al volo. Questi velivoli offrono avionica all’avanguardia, prestazioni eccezionali ed efficienza operativa, rendendoli ideali per gli studenti piloti che si preparano per le loro future carriere. Non vediamo l’ora di supportare la US Aviation Academy mentre continua a crescere e innovare nell’istruzione aeronautica”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)