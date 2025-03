Emirates introduce i Boeing 777 rimodernati a Seoul e London Stansted

Emirates amplierà l’elenco delle città servite dal suo refurbished Boeing 777 a Seoul, Corea del Sud a partire dal 14 aprile e London Stansted, Regno Unito, dal 7 maggio, mentre gli aeromobili dotati di cabine rinnovate escono dal retrofit programme di Emirates e entrano in scheduled service.

“Il Boeing 777 a quattro classi di Emirates verrà lanciato sui voli EK324/325 tra Dubai e Seoul, operando tre volte a settimana il lunedì, il mercoledì e il venerdì. L’imminente distribuzione rende Seoul la seconda destinazione dell’Asia orientale a ricevere gli upgraded Boeing 777 retrofitted aircraft di Emirates, con la pluripremiata Premium Economy e la Business Class cabin di nuova configurazione, offrendo ai clienti più scelta e un’esperienza migliore in volo.

Entro luglio 2025, i passeggeri che volano verso est con Emirates avranno accesso a oltre 3.150 posti settimanali in Premium Economy su un mix di Boeing 777 e A380 in sei destinazioni chiave nel sud-est e nell’Asia orientale, tra cui Tokyo-Narita, Tokyo-Haneda, Osaka, Singapore, Seoul e Shenzhen.

London Stansted si unisce a London Heathrow ed Edimburgo come terza destinazione del Regno Unito a mostrare i prodotti di ultima generazione della compagnia aerea e gli interni delle cabine elegantemente rinnovati. Oltre a London Stansted, la rete di destinazioni europee di Emirates servite dal Boeing 777 a quattro classi include Bruxelles, Ginevra, Zurigo, Vienna e Atene“, afferma Emirates.

“Il Boeing 777 di Emirates rimodernato presenta una configurazione a quattro classi, tra cui le cabine Premium Economy distintive di Emirates, che combinano lusso accessibile e comfort.

L’aereo vanta anche la nuova Emirates 777 Business Class, con sedili disposti in una configurazione 1-2-1 per la massima privacy, garantendo l’accesso al corridoio per ogni passeggero, letti completamente reclinabili e minibar personali. Su alcuni aerei, i passeggeri di First Class possono sperimentare le esclusive Gamechanger suites, che offrono lusso senza pari, comfort opulento e tocchi di design esclusivi.

I clienti di tutte le cabine potranno godere di interni migliorati con nuovi elementi di design, tra cui moderne tavolozze di colori, motivi Ghaf Tree appositamente progettati e finiture in legno in tutto l’aereo.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates o tramite agenzie di viaggio online e offline.

Per maggiori informazioni sul nuovo Boeing 777 di Emirates, visitare: https://www.emirates.com/english/experience/our-fleet/the-new-boeing-777/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)