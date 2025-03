DCT Abu Dhabi ed Etihad Airways collaborano per lanciare il nuovo Abu Dhabi Pass

Il Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ed Etihad Airways hanno lanciato il nuovo Abu Dhabi Pass all’ITB Berlin, la più grande fiera del turismo al mondo.

“Il nuovo Abu Dhabi Pass trasforma l’esperienza del visitatore in un viaggio completamente digitale, semplificando l’accesso alle offerte dell’emirato. I passeggeri di Etihad riceveranno un’e-mail con un collegamento per accedere all’Abu Dhabi Pass tramite un sito Web dedicato, senza costi aggiuntivi o download di app richiesti.

L’Abu Dhabi Pass gratuito offre una serie di vantaggi ai passeggeri Etihad e a tutti i visitatori dell’emirato. Tra questi, una scheda SIM turistica con 10 GB di dati per rimanere connessi, accesso illimitato agli autobus pubblici e accesso illimitato 24 ore su 24 alla rete di autobus turistici hop-on-hop-off per esplorare le principali attrazioni della città”, afferma Etihad Airways.

Abdulla Yousuf, Director of International Operations at DCT Abu Dhabi, ha affermato: “Il lancio del nuovo Abu Dhabi Pass riflette il nostro impegno nel migliorare l’esperienza dei visitatori offrendo un accesso senza interruzioni alle diverse attrazioni di fama mondiale, ai monumenti culturali e alle offerte di intrattenimento dell’emirato. Attraverso questa partnership, puntiamo a presentare Abu Dhabi come una delle principali destinazioni globali a un pubblico più ampio, rendendo più facile per i nostri stakeholder di viaggi e turismo mostrare il meglio che l’emirato ha da offrire”.

Aysha Al Kaabi, Vice President Commercial Enablement & Engagement, Etihad Airways, ha affermato: “La nostra collaborazione con DCT Abu Dhabi rende l’esperienza delle attrazioni dell’emirato più allettante che mai. Combinando trasporti, connettività e sconti sulle attrazioni in un unico pass digitale, rendiamo più semplice per i visitatori godere delle diverse esperienze di Abu Dhabi, dalle scoperte culturali all’intrattenimento per famiglie”.

“L’accordo si basa sul successo dell’Etihad stopover programme, che ha accolto 85.000 visitatori internazionali nel 2024, rispetto ai 12.000 del 2023. Nel 2025 la compagnia aerea prevede di ospitare oltre 130.000 ospiti in scalo, con un aumento di oltre il 50% anno su anno. Quando prenotano tramite etihad.com, i visitatori che scelgono di fare scalo ad Abu Dhabi possono anche beneficiare di un soggiorno in hotel gratuito fino a due notti, trasformando il loro viaggio in due vacanze in una.

I titolari del pass godono anche di sconti esclusivi del 15% presso i principali luoghi culturali di Abu Dhabi, tra cui Qasr Al Watan e Louvre Abu Dhabi, e tariffe speciali presso le destinazioni di intrattenimento di Yas Island. Tra queste, Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World™ Abu Dhabi, SeaWorld Yas Island, Abu Dhabi e Yas Waterworld. Il pass offre inoltre accesso a offerte in oltre 200 ristoranti in tutto l’emirato e risparmi su esperienze popolari come safari nel deserto e visite guidate della città”, prosegue Etihad Airways.

“L’Abu Dhabi Pass è in linea con gli obiettivi della Abu Dhabi Tourism Strategy 2030, migliorando l’esperienza dei visitatori attraverso offerte eccezionali e una migliore connettività, e supporta gli obiettivi della strategia di attrarre 39,3 milioni di visitatori, creare 178.000 nuovi posti di lavoro nel settore turistico e contribuire con 90 miliardi di AED al PIL di Abu Dhabi entro il 2030.

Questo è completato da recenti sviluppi infrastrutturali tra cui il nuovo Terminal A presso lo Zayed International Airport e un calendario in espansione di eventi culturali e di intrattenimento.

Con l’Abu Dhabi Pass, i visitatori possono ora godere di un valore incredibile mentre sperimentano il meglio che Abu Dhabi ha da offrire: www.theabudhabipass.com“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)