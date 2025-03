SWISS opera un all-female crew per Goteborg, per celebrare l’International Women’s Day

SWISS informa: “I passeggeri dei servizi LX 1226 e LX 1227 di SWISS tra Zurigo e Goteborg domani (sabato 8 marzo) avranno una sorpresa: per celebrare l’International Women’s Day di quest’anno, i servizi avranno un all-female crew sia in cockpit che in cabina, per garantire ai loro ospiti un volo sicuro e piacevole.

Anche a terra, i partner industriali di SWISS a Zurigo e Goteborg assegneranno il più possibile personale femminile per gestire i voli interessati, ad esempio per caricare e scaricare l’aereo o guidare il pushback tractor.

Con l’organizzazione di un equipaggio così insolito, Swiss International Air Lines (SWISS) sta contribuendo a celebrare l’International Women’s Day di quest’anno aumentando la visibilità delle donne nel settore dell’aviazione. La compagnia spera anche di incoraggiare più donne a prendere in considerazione una carriera nel settore del trasporto aereo”.

“Le donne rappresentano attualmente poco più del 5% del cockpit crew corps di SWISS. Tuttavia, la percentuale è in aumento: il 13% degli studenti attualmente sottoposti al pilot training sono donne, il che è uno sviluppo piacevole. Nella divisione TechOps di SWISS, le donne rappresentano attualmente poco meno dell’8% della forza lavoro. Ma anche in questa riserva tradizionalmente maschile, il numero di dipendenti donne sta crescendo in modo incoraggiante.

SWISS sta adottando misure attive per promuovere queste tendenze e convincere ancora più donne a intraprendere una carriera nell’aviazione. Le sue azioni a tal fine includono l’organizzazione di eventi rivolti specificamente a un pubblico femminile in cui women pilots, ad esempio, presenteranno e spiegheranno la loro professione e la loro vita lavorativa ai partecipanti interessati, rispondendo alle loro domande.

Nella gestione di questi all-female-crew flights per l’International Women’s Day, SWISS sta sia dando l’esempio che inviando un messaggio”, prosegue SWISS.

“Siamo convinti nella nostra compagnia che la diversità sia fondamentale per il successo, promuova l’innovazione e favorisca le dinamiche di squadra”, afferma Christina Trelle, SWISS Head of Human Resources . “Le donne hanno un posto fisso nell’aviazione, in ogni suo aspetto. Con il rostering di questa special flight rotation, stiamo mettendo in luce il ruolo che svolgono e stiamo dimostrando che i percorsi verso i nostri cockpits, i nostri technical services e il mondo dei nostri ground handling partners sono aperti a tutti. Il nostro obiettivo non è solo quello di incoraggiare più donne a unirsi al nostro settore: è quello di creare un ambiente di lavoro generale in cui sono il talento, la passione e la performance a contare, indipendentemente dal genere”.

“SWISS riferirà sui voli speciali di sabato con il suo all-female crew attraverso i suoi social media channels”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)