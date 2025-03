Lufthansa Group aumenta la percentuale di donne in management positions a oltre il 25%

Lufthansa Group informa: “Lufthansa Group ha raggiunto il suo obiettivo del 25% di donne manager nel primo trimestre del 2025. Sei anni fa, l’International Air Transport Association (IATA), organizzazione che comprende 300 compagnie aeree in tutto il mondo, ha lanciato il “25by2025” target per migliorare la diversità, l’uguaglianza e l’inclusione nel settore dell’aviazione. Oltre 200 compagnie aeree si sono impegnate a raggiungere questo obiettivo”.

Michael Niggemann, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG responsible for Human Resources & Legal Affairs: “Siamo lieti di aver aumentato la percentuale di donne in management positions in tutto il Gruppo a oltre il 25%. Certo, è ancora troppo poco: i passaggi sono a volte piccoli e un po’ laboriosi, ma è proprio per questo che sono particolarmente importanti e necessari. L’obiettivo è e rimane uno sviluppo sostenibile senza discriminazioni di genere. Siamo particolarmente orgogliosi della crescita impressionante nel campo della tecnologia. Ora continueremo a perseguire con coerenza il percorso intrapreso, attraverso programmi di promozione dei talenti e guidelines sulla visibilità delle candidate nel processo di candidatura. Vogliamo e sfrutteremo il pieno potenziale del talented junior staff”.

“La percentuale di donne manager nei tre top management levels al di sotto dell’Executive Board in Lufthansa Group è del 25,3%. Per aumentare il numero di donne manager, Lufthansa Group ha lanciato un global program for women in management positions”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)