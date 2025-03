ACI World: i passeggeri scelgono i migliori aeroporti del mondo per la customer experience

Airports Council International (ACI) World, in collaborazione con Amadeus, annuncia i vincitori degli attesi ASQ Airport Experience Awards 2024. Questi premi, celebrati come punto di riferimento per l’eccellenza nella airport customer experience, sono assegnati esclusivamente dai passeggeri.

“Gli ASQ Awards si basano sul programma di misurazione globale più completo e affidabile del settore dell’aviazione per l’esperienza aeroportuale. Questo programma unico raccoglie feedback in tempo reale dai viaggiatori tramite sondaggi dal vivo negli aeroporti di tutto il mondo. La sua rigorosa metodologia garantisce una rappresentazione accurata di una vasta gamma di esperienze dei passeggeri, rendendolo l’unico sondaggio che consente confronti equi tra aeroporti.

Qui la lista completa dei vincitori: https://aci.aero/programs-and-services/asq/asq-awards-and-recognition/“, afferma ACi World.

“Il 2024 ha segnato una pietra miliare per l’ASQ program, con quasi 700.000 sondaggi compilati e oltre la metà dei viaggiatori del mondo che hanno attraversato un aeroporto con valutazione ASQ, sottolineando il ruolo fondamentale del programma nel definire gli standard di servizio globali. Un numero record di 181 ASQ awards sono stati assegnati a 95 aeroporti in tutto il mondo, riconoscendo il loro impegno per un’esperienza eccezionale per i passeggeri.

Award categories

Best Airports by Size and Region

Most Dedicated Staff

Easiest Airport Journey

Most Enjoyable Airport

Cleanest Airport

Top Airports for Arrivals

Regional winners

Alcuni aeroporti hanno vinto gli ASQ Awards in tutte le 5 categorie di partenza:

Africa: Dakar Blaise Diagne International Airport

Asia-Pacific: Beijing Daxing International Airport, Singapore Changi Airport, Sultan Aji Muhammad Sulaiman International Airport, Sultan Hasanuddin International Airport

Europe: Milas-Bodrum Airport, Rome Fiumicino Airport

Latin America: Chihuahua International Airport, Mazatlán International Airport, Monterrey International Airport

Middle East: Salalah Airport

North America: Gerald R. Ford International Airport, Greenville-Spartanburg International Airport

L’ACI World Director General’s Roll of Excellence è uno dei più alti riconoscimenti nel settore aeroportuale, che riconosce gli aeroporti che hanno costantemente eccelso nel servizio negli ultimi dieci anni. Quest’anno, 10 aeroporti sono stati inseriti in questa prestigiosa lista, celebrando il loro impegno costante verso l’eccellenza:

Alicante – Elche Airport

Beijing Daxing International Airport

Copenhagen Airport

El Hierro Airport

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport

Inverness Airport

Jenderal Ahmad Yani International Airport

Juanda International Airport

Salalah Airport

Shijiazhuang Zhengding International Airport“, prosegue ACI World.

L’ACI World Director General, Justin Erbacci,ha affermato: “Nel mondo in rapida evoluzione di oggi, dove le aspettative dei passeggeri sono più alte che mai, gli aeroporti devono continuamente spingere i confini del servizio per rimanere all’avanguardia. Gli ASQ Awards 2024 premiano gli aeroporti che creano esperienze memorabili e fluide che trasformano l’intero viaggio del passeggero e contribuiscono a plasmare il futuro dei viaggi aerei”.

Rudy Daniello, madeus EVP AirOps, ha affermato: “Il settore dell’aviazione è sull’orlo di miglioramenti radicali all’esperienza del passeggero. Le modifiche ai sistemi delle compagnie aeree di base e agli standard tecnologici forniscono la flessibilità per ripensare processi vecchi di decenni e trasformare veramente i viaggi. Immagina un futuro in cui non dovrai più effettuare il check-in per un volo, con i controlli dei visti che avvengono digitalmente prima del viaggio. In questa visione, i terminal aeroportuali possono essere riorientati attorno al passeggero, con la necessità di banchi fissi e code associate notevolmente ridotte. Immaginiamo una maggiore personalizzazione, agenti di roaming e un’esperienza passeggeri notevolmente semplificata. Sono entusiasta di vedere come questi cambiamenti saranno accolti dagli aeroporti e dai viaggiatori”.

“La 2024 ASQ Awards Ceremony si terrà all’ACI World Airport Experience Summit di Guangzhou, Cina, dall’8 all’11 settembre 2025. Questo prestigioso evento annuale riunirà leader del settore, esperti e innovatori per discutere del futuro dell’esperienza dei clienti e dei dipendenti, condividendo al contempo le ultime strategie e intuizioni”, conclude ACI World.

