Wizz Air inaugura la nuova rotta Venezia – Budapest

Wizz Air sabato 8 marzo ha inaugurato una nuova rotta che collega Venezia e Budapest, Ungheria.

“La compagnia nel mese di marzo effettuerà due voli settimanali, rispettivamente il martedì e il sabato. Poi a partire da aprile verrà aggiunto un collegamento il giovedì, facendo salire a tre la frequenza settimanale. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Con la nuova rotta che collega la Serenissima alla Perla del Danubio, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza in Italia, certificando Venezia come uno dei poli fondamentali per il piano di consolidamento della compagnia ungherese nel Paese.

Budapest, la capitale dell’Ungheria, è una città che affascina con la sua storia millenaria e la sua vibrante cultura. Famosa per il maestoso Parlamento ungherese e il Castello di Buda, la città offre anche luoghi iconici come la Chiesa di Mattia, il Ponte delle Catene e la Piazza degli Eroi. Con la nuova rotta Venezia-Budapest, Wizz Air rende ancora più semplice esplorare questa città affascinante, dove storia, arte e gastronomia si fondono in un’esperienza unica”, afferma Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: “La crescita di Wizz Air in Italia continua e Venezia si conferma al centro della strategia di potenziamento della compagnia aerea nel nord est del paese. Lo scorso dicembre abbiamo annunciato 5 nuove rotte da Venezia e l’aggiunta di un secondo A321neo nel capoluogo Veneto. Ora abbiamo voluto dare la possibilità agli abitanti della regione Veneto di poter usufruire di un collegamento verso Budapest, una delle città più affascinanti dell’est Europa”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)