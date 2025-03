LAPD utilizza la Virtual Reality per addestrare i piloti con il FAA-Certified Loft Dynamics Simulator

La Los Angeles Police Department (LAPD) Air Support Division, la più grande municipal airborne unit negli Stati Uniti, è diventata la prima U.S. law enforcement agency a utilizzare la virtual reality (VR) per l’addestramento dei piloti.

“Il dipartimento ha installato uno state-of-the-art VR flight simulator sviluppato da Loft Dynamics, global leader in flight simulation technology, l’unico ad essere qualificato dalla Federal Aviation Administration (FAA) e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Il LAPD utilizzerà il simulatore Loft Dynamics per migliorare la sicurezza, l’efficienza, il realismo e l’accessibilità della sua formazione, consentendo agli equipaggi di esercitarsi in condizioni altamente realistiche e di prepararsi per ogni scenario che potrebbe incontrare”, afferma Loft Dynamics.

“È stato estremamente difficile incorporare mission-based scenarios nel nostro training program con il realismo e la frequenza necessari affinché la formazione fosse efficace”, ha affermato Kevin Gallagher, Chief Pilot for LAPD. “L’acquisizione del simulatore Loft Dynamics VR e la nostra partnership con i loro ingegneri hanno risolto quel problema. Il realismo della piattaforma full-motion, combinato con la capacità di creare highly specific police scenarios, sta rivoluzionando il modo in cui ci addestriamo, che si tratti di inadvertent IMC entry, low-altitude chases o night vision operations. Questa tecnologia garantisce che nei momenti critici i nostri piloti siano preparati a volare con precisione e sicurezza”.

“Il LAPD Loft Dynamics VR simulator, dotato di una six-degrees-of-freedom motion platform e di una replica a grandezza naturale del cockpit dell’Airbus Helicopters H125, sarà utilizzato dai 50 piloti del dipartimento per l’addestramento regolare presso il suo eliporto.

Il LAPD sta implementando un curriculum di addestramento strutturato e incentrato sulla realtà virtuale progettato da Gallagher. Come parte del nuovo curriculum, il LAPD sta collaborando con Loft Dynamics per sviluppare scenari personalizzati su misura per le esigenze uniche delle operazioni delle forze dell’ordine. Questi includono simulazioni di high-speed car chase simulations, con parametri regolabili come velocità e percorso del veicolo sospetto e scenari che integrano l’uso della Tyler Special Operations Platform all’interno della cockpit virtuale”, prosegue Loft Dynamics.

“Il dipartimento sta inoltre sfruttando la VR demonstration platform appena rilasciata da Loft Dynamics, LofTWIN, per espandere le capacità di addestramento. LofTWIN consente ai piloti e agli operatori di acquisire e condividere le loro scenario-and maneuver-based lessons. Per LAPD, Gallagher ha creato VR lessons su procedure critiche, che coprono tutto, dagli inseguimenti aerei agli atterraggi di emergenza.

In queste virtual training sessions, il LAPD pilot siede accanto al Gallagher’s full-body avatar nel cockpit simulato, sperimentando il force feedback dai comandi e ascoltando le sue istruzioni verbali. A loro volta, i LAPD pilot ottengono accesso 24 ore su 24 a un’esperienza di formazione coerente, precisa e completamente immersiva.

Inoltre, le performance tracking features consentono ai piloti di misurare e confrontare i propri progressi rispetto agli obiettivi, seguendo le migliori evidence-based training best practices.

Il LAPD sta estendendo la propria formazione a livello globale con LofTWIN. Utilizzando qualsiasi simulatore Loft Dynamics in tutto il mondo, i piloti e le forze dell’ordine possono ora accedere alle LAPD virtual training lessons. Possono addestrarsi in un ambiente VR completamente immersivo e valutare le proprie performance rispetto a uno degli aerial law enforcement pilots più esperti al mondo”, continua Loft Dynamics.

“Stiamo rivoluzionando l’addestramento dei piloti e democratizzando l’accesso a una world-class instruction tramite la realtà virtuale e la nostra partnership con LAPD è l’ultima prova”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “L’adozione pionieristica della nostra tecnologia da parte di LAPD dimostra come la realtà virtuale possa trasformare i programmi localizzati in parametri di riferimento globali per la sicurezza e lo sviluppo delle competenze. Insieme, non stiamo solo stabilendo nuovi standard per la preparazione delle forze dell’ordine, ma stiamo anche ridefinendo ciò che è possibile per settori come aerial firefighting, disaster relief e altro ancora. Ecco come costruiamo e sviluppiamo la prossima generazione di best-in-class pilots”.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)