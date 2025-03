Wizz Air passa ai pagamenti cashless a bordo

Wizz Air annuncia un significativo aggiornamento ai suoi servizi a bordo, passando a un sistema di pagamento cashless. A partire dal 1 aprile 2025, tutti gli acquisti a bordo saranno elaborati esclusivamente tramite pagamento con carta, inclusi i metodi contactless come Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay e Google Pay.

“Wizz Air è orgogliosa di ampliare le proprie opzioni di pagamento accettando ora anche le carte Revolut, oltre a VISA e Mastercard, sia di credito che di debito. Questo miglioramento ha l’obiettivo di offrire ai passeggeri maggiore comodità e un’esperienza di viaggio senza interruzioni.

Inclusa nella partnership con Revolut, la possibilità per tutti i nuovi utenti Revolut di guadagnare fino a €25 dopo essersi registrati e aver speso i primi €5 tramite questo sistema. I clienti Revolut Pay potranno anche accumulare RevPoints – il programma fedeltà di Revolut – e riscattarli per acquisti con Revolut Pay o di voli Wizz Air. Fino al 4 aprile 2025, chiunque acquisti voli Wizz Air utilizzando Revolut Pay può guadagnare 10 volte più RevPoints sugli acquisti (si applicano Termini e Condizioni).

Con i pagamenti cashless, i passeggeri di Wizz Air potranno facilmente effettuare acquisti senza la necessità di portare contante, semplificando e accelerando il processo di servizio a bordo. Questo sistema veloce e conveniente assicura un’esperienza di acquisto senza problemi, permettendo ai viaggiatori di godersi il viaggio senza doversi preoccupare di gestire il resto o fare lunghe code per il cambio valuta all’ultimo minuto. Il passaggio alle transazioni cashless migliora anche naturalmente l’igiene, poiché l’equipaggio non dovrà più maneggiare denaro contante, contribuendo a un ambiente di viaggio più pulito e sicuro”, afferma Wizz Air.

“Inoltre, i passeggeri potranno acquistare un voucher prepagato tramite l’app ufficiale di Wizz Air per un’esperienza a bordo ancora più completa, garantendo la massima sicurezza nelle transazioni e eliminando qualsiasi possibilità di complicazioni impreviste.

In linea con questa transizione, verranno implementate le seguenti linee guida:

– L’importo massimo combinato consentito per gli acquisti a bordo per cliente sarà di €150.

– Per transazioni di €50 o superiori, sarà richiesto il biglietto di imbarco”, prosegue Wizz Air.

Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “L’implementazione dei pagamenti cashless non solo ottimizza le nostre operazioni, ma consente anche al nostro equipaggio di concentrarsi maggiormente sulla fornitura di un servizio eccezionale, anziché sulla gestione delle transazioni in contante. Questo porta a un’esperienza più efficiente e piacevole per i nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)