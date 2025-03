Qatar Airways lancia voli aggiuntivi verso destinazioni globali

Qatar Airways sta potenziando la connettività globale con voli aggiuntivi verso destinazioni chiave in tutto il mondo. I servizi ampliati offriranno ai passeggeri maggiore flessibilità e collegamenti senza interruzioni, rafforzando ulteriormente la rete della compagnia aerea di oltre 170 destinazioni.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Mr. Thierry Antinori, ha affermato: “La vasta rete di destinazioni globali di Qatar Airways è completata da robuste frequenze di volo a vantaggio dei nostri passeggeri. Le nuove aggiunte riflettono ulteriormente il nostro impegno nel promuovere la connettività mondiale e migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri con il nostro hub pluripremiato, l’Hamad International Airport (DOH), votato come Best Airport and World’s Best Airport Shopping by Skytrax nel 2024. In Qatar Airways, siamo orgogliosi di offrire servizi senza pari e, con l’avvicinarsi dell’alta stagione estiva, siamo lieti di soddisfare la domanda sempre crescente di viaggi aerei con orari di volo accessibili e convenienti”.

Qatar Airways sta consentendo una maggiore connettività nelle seguenti destinazioni:

Amsterdam: aumento da sette voli settimanali a 11

Damasco: aumento da tre voli settimanali a 14

Dar Es Salaam-Kilimanjaro: aumento da tre voli settimanali a sette

Entebbe: aumento da sette voli settimanali a 11

Larnaca: aumento da sette voli settimanali a 10

London Heathrow: aumento da 49 voli settimanali a 56

Madrid: aumento da 14 voli settimanali a 17 (portando i voli operati congiuntamente tra Qatar Airways e Iberia da 21 voli settimanali a 24)

Maputo-Durban: aumento da cinque voli settimanali a sette

Sharjah: aumento da 21 voli settimanali a 35

Tokyo Narita: aumento da 11 voli settimanali a 14

Tunisi: aumento da 10 voli settimanali a 12

Qatar Airways potenzia la sua rete anticipando continuamente le tendenze del mercato e le richieste di viaggio in evoluzione per le destinazioni, per soddisfare la sua comunità globale di leisure and business travellers.

Le prenotazioni possono essere effettuate su qatarairways.com o tramite l’applicazione mobile della compagnia aerea.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)