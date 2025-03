IAG investirà fino a 200 milioni di euro in venturing con il lancio di IAGi Ventures

International Airlines Group annuncia oggi che investirà fino a 200 milioni di euro in cinque anni, in aziende ad alto potenziale tramite IAGi Ventures, il nuovo corporate venturing arm di IAG.

“Il potenziale investimento è destinato a essere uno dei più grandi investimenti del suo genere a livello mondiale e il più grande di un European airline group. Riflette l’impegno di IAG nell’utilizzare l’innovazione per trasformare le proprie attività e creare esperienze migliori per i clienti, una maggiore efficienza operativa e un’aviazione più sostenibile.

L’investment approach sarà di disciplina finanziaria con investimenti strategici basati sui dati che creano valore a lungo termine per le attività di IAG. IAG perseguirà investimenti in aziende in tutti i mercati globali, concentrandosi sulle aziende che sviluppano tecnologie che affrontano le sfide più urgenti che l’industria aeronautica deve affrontare oggi”, afferma IAG.

Jorge Saco, Chief Information, Procurement, Services and Innovation Officer, IAG, ha sottolineato l’impegno della compagnia nel guidare l’industria aerea nell’innovazione. Ha affermato: “L’adozione di nuove tecnologie migliorerà la nostra attività e il valore che generiamo, motivo per cui stiamo cercando di lavorare e imparare dai migliori innovatori attraverso il venturing. Lanciando il venturing, insieme al nostro accelerator programme, intendiamo lavorare con le migliori start-up e scale-up che affrontano le sfide odierne”.

“IAG investe in start-up e scale-up focalizzate sulla tecnologia dal 2017, con notevoli successi tra cui Assaia, un’azienda specializzata nell’ottimizzazione delle operazioni aeroportuali e aeree tramite intelligenza artificiale, i6, innovatori con sede nel Regno Unito che utilizzano digital fuel management solutions per ridurre i costi operativi e le emissioni di CO2 e LanzaJet, che sta sviluppando un cost-effective sustainable aviation fuel per uso commerciale nel Regno Unito.

IAGi Ventures opererà in partnership con l’accelerator programme di IAG, in corso dal 2016. L’Hangar51 accelerator programme sarà ora noto come IAGi Accelerator, con le domande per il programma di quest’anno che verranno lanciate entro la fine del mese. Durante il programma, le aziende progettano ed eseguono una proof of value per valutare il potenziale delle loro soluzioni e lavorano con esperti del Gruppo per testare la loro tecnologia in condizioni operative. Per maggiori informazioni visitare: www.iaginnovation.com“, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)