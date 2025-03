Airbus Helicopters: nuovi ordini per l’H140 presentato oggi

ADAC Luftrettung e ÖAMTC Flugrettung firmano un accordo con Airbus per dieci elicotteri H140

ADAC Luftrettung, ÖAMTC Flugrettung e Airbus Helicopters hanno firmato un accordo per l’acquisto di dieci elicotteri H140, di cui ogni operatore ne riceverà cinque. Gli operatori sono tra i clienti di lancio del nuovo elicottero H140 che è stato presentato oggi a VERTICON, Dallas, Texas. Per ADAC Luftrettung, l’accordo include anche l’acquisizione di tre elicotteri H135 e un H145.

“ADAC Luftrettung ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo dell’EC135 già negli anni ’90 e negli ultimi 30 anni ha svolto un ruolo determinante nell’affermazione di questo elicottero come spina dorsale del soccorso aereo moderno in Germania e in Europa. Con circa 780.000 missioni di soccorso aereo e centinaia di migliaia di pazienti trasportati, la famiglia H135 è il cuore della nostra flotta. Ecco perché è stato essenziale per noi supportare da vicino Airbus nello sviluppo del nuovo elicottero H140 negli ultimi anni, portando la nostra competenza da oltre 1,3 milioni di missioni HEMS e con il chiaro obiettivo di rendere l’H140 il miglior elicottero HEMS per le nostre missioni”, ha affermato Frédéric Bruder, CEO di ADAC Luftrettung.

“Siamo stati molto onorati quando Airbus ci ha invitato insieme ai nostri partner di ADAC a contribuire e a far parte dello sviluppo dell’H140. Questo interessante viaggio ci ha permesso di integrare la nostra preziosa competenza operativa dalle missioni di soccorso aereo quotidiane, insieme alla vasta esperienza tecnica dei nostri colleghi di Helikopter Air Transport GmbH. Integrando queste intuizioni, stiamo aiutando a migliorare ulteriormente l’efficienza, la sicurezza e la redditività nelle operazioni di soccorso aereo di alto livello con questo nuovo elicottero”, ha affermato Marco Trefanitz, CEO di ÖAMTC Flugrettung.

“Non sorprende che operatori leader come ADAC Luftrettung e ÖAMTC Flugrettung, che sono due dei nostri partner più longevi in Europa, siano tra i clienti di lancio dell’H140. Hanno sempre innovato e investito per offrire la massima qualità di assistenza ai loro pazienti. Sono molto grato a entrambe le organizzazioni per aver condiviso la loro competenza operativa e aver contribuito al nostro H140”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Vorrei ringraziarli per la fiducia che hanno riposto in Airbus e nel nostro nuovo elicottero. Non vediamo l’ora di vedere l’H140 svolgere missioni salvavita in Austria, Germania ed Europa”.

“ADAC Luftrettung, uno dei più grandi operatori HEMS in Europa, utilizza 60 elicotteri Airbus dalle sue 38 stazioni. Nel 2024, l’operatore EMS ha risposto a circa 50.000 missioni, spesso salvavita.

ÖAMTC Flugrettung opera 32 elicotteri H135 da 18 basi permanenti e 4 basi invernali aggiuntive in Austria. L’anno scorso, l’operatore ha volato più di 22.000 missioni, con una media di 61 missioni al giorno”, afferma Airbus.

“L’H140 alza l’asticella, nella light twin-engined category per performance, economicità e comfort per passeggeri ed equipaggio. È un 3-tonne class rotorcraft che completa l’attuale light twin offering di Airbus Helicopters per emergency medical services, passenger transport, private and business aviation markets. L’entrata in servizio dell’elicottero è prevista per il 2028 per il segmento dei servizi medici di emergenza.

L’H140 presenta un’ampia gamma di innovazioni, tra cui un nuovo T-shaped tail boom con un optimised Fenestron che riduce i livelli di rumore, un five-blade bearingless main rotor e nuovi potenti motori Safran. L’elicottero presenta anche uno spazio in cabina più ampio, grandi finestrini e un layout della cabina ottimizzato che può ospitare comodamente fino a sei passeggeri. Progettato pensando all’accessibilità, grazie alle large clamshell doors e all’high tail boom, le capacità di carico posteriore dell’H140 consentono l’uso di diversi tipi di stretcher systems, mentre le sue grandi porte scorrevoli facilitano l’accesso alla cabina”, conclude Airbus.

Global Medical Response e Airbus firmano un accordo per un massimo di 15 elicotteri H140

Global Medical Response (GMR) e Airbus Helicopters hanno firmato un accordo per un massimo di 15 elicotteri H140 nell’emergency medical services (EMS) sector. GMR è uno dei clienti di lancio del nuovo elicottero H140 che è stato presentato al vertical lift industry show VERTICON in Dallas, Texas.

GMR ha ordinato 10 H140, con opzioni per altri cinque elicotteri. Con sede a Lewisville, Texas, GMR è uno dei maggiori operatori di elicotteri Airbus in Nord America.

“Siamo orgogliosi di offrire questo nuovo elicottero ai nostri pazienti, operatori sanitari e clienti”, ha affermato Ted Van Horne, Chief Operating Officer, GMR. “Essere il partner di lancio EMS per l’Airbus H140 è solo un altro esempio di come GMR investa nel futuro dell’assistenza e continui a innovare per il bene delle comunità che serviamo. Nelle mani dei nostri equipaggi esperti, l’H140 fornirà un ambiente migliore per i pazienti, dove continueranno a fornire cure critiche ai pazienti che ne hanno bisogno”.

“Questo annuncio si basa su decenni di collaborazione tra le nostre due aziende e siamo entusiasti di presentare l’H140 negli Stati Uniti in partnership con un operatore medico aereo così rinomato”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Siamo certi che l’H140 sarà uno strumento inestimabile per il team GMR, poiché fornisce i massimi livelli di assistenza ai pazienti ogni giorno”.

“Questo annuncio segue l’ordine di GMR per 28 elicotteri Airbus di precedentemente annunciato a novembre 2024. In totale, la società opererà una flotta di quasi 200 elicotteri Airbus.

GMR è leader nell’air medical industry, con quasi 35.000 dipendenti che forniscono cure mediche di qualità negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Gestisce 380 air base locations con brands tra cui Air Evac Lifeteam, REACH Air Medical Services, Med-Trans Corporation, AirMed International e Guardian Flight. Più di 30 elicotteri Airbus sono stati aggiunti alla flotta di GMR dal 2021″, conclude Airbus.

