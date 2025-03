Turkish Airlines registra una importante crescita nel Paese

Turkish Airlines continua a rafforzare la sua presenza in Italia, registrando una crescita significativa del numero di passeggeri nel 2024. L’anno scorso la compagnia ha trasportato un totale di 2.137.212 passeggeri dall’Italia, con un aumento del 6% rispetto al 2023.

“Tra questi viaggiatori, il 19% ha scelto Istanbul come destinazione principale, segnando una crescita del 5,4% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione di come la città continui ad affascinare i visitatori con la sua ricca storia e la sua vibrante cultura. Inoltre, il numero di viaggiatori italiani che hanno optato per uno scalo a Istanbul prima di proseguire verso altre destinazioni finali dell’ampio network di Turkish Airlines è cresciuto del 7% rispetto al 2023. Il Programma Stopover Istanbul offre soggiorni in hotel gratuiti ai passeggeri in transito con un periodo di connessione di almeno 20 ore, mentre il Programma TourIstanbul offre visite guidate gratuite ai principali siti storici della città per coloro che hanno uno scalo tra le 6 e le 24 ore.

Oltre a Istanbul, le prime tre città turche più visitate nel 2024 dai passeggeri in partenza dall’Italia sono state Kayseri, Smirne e Ankara registrando un leggero cambiamento rispetto al 2023, dove Antalya era tra le prime tre al posto di Ankara. Al di fuori della Turchia, invece, le destinazioni più popolari per i viaggiatori italiani sono rimaste invariate, con Manila (Filippine), Malé (Maldive) e Tashkent (Uzbekistan) al primo posto sia nel 2023 che nel 2024.

Nel 2024 Turkish Airlines ha registrato anche un aumento del 9% dei passeggeri con animali domestici al seguito rispetto al 2023, evidenziando la crescente importanza delle opzioni di viaggio pet-friendly per i viaggiatori italiani. Turkish Airlines offre un’esperienza confortevole e sicura agli animali domestici che viaggiano con i loro proprietari in cabina (per gli animali di piccola taglia) o in stiva (per quelli più grandi), garantendo assistenza durante tutto il viaggio, con trasportini appositamente progettati e personale designato per la gestione degli animali e ulteriori precauzioni per il loro benessere, tra cui la ventilazione e il monitoraggio”, afferma Turkish Airlines.

Harun Bastürk, Senior Vice President, Sales di Turkish Airlines ha commentato: “Siamo felici della nostra continua crescita in Italia, a conferma dei nostri investimenti strategici nel Paese. Il nostro obiettivo rimane quello di offrire un servizio di alto livello, rafforzando al contempo i nostri collegamenti tra l’Italia e le 352 destinazioni nel mondo su cui voliamo. Turkish Airlines si è sempre impegnata a migliorare la connettività, ad aumentare la frequenza dei voli e ad offrire standard di servizio eccezionali ai suoi passeggeri. Guardando al futuro, i nostri obbiettivi rimangono l’innovazione e l’esperienza dei passeggeri per continuare a crescere nel mercato italiano”.

“Volando da 9 città italiane – Milano, Roma, Venezia, Torino, Bologna, Napoli, Bari, Catania e Palermo – Turkish Airlines riafferma il suo ruolo chiave di ponte tra l’Italia e la Turchia fin dal 1959, quando operò il suo primo volo da Istanbul a Roma. La continua crescita negli ultimi 66 anni riflette la fiducia e la fedeltà dei viaggiatori italiani nei confronti della compagnia aerea, nota per il suo servizio premium e la sua ampia rete di destinazioni.

Per il 2025, Turkish Airlines ha in programma di aumentare la disponibilità di posti per il mercato italiano, raggiungere nuovi passeggeri del Paese che non hanno ancora sperimentato il pluripremiato servizio della compagnia aerea e migliorare la connettività attraverso Istanbul. Questi sforzi mirano a migliorare sempre più le esperienze di viaggio e ad ampliare le opportunità per i passeggeri italiani”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)