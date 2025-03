Airbus introduce il light twin-engine H140 nella sua gamma

Airbus Helicopters ha presentato il suo nuovo elicottero H140 al vertical lift industry show VERTICON in Dallas, Texas. “Il multi-mission helicopter alza l’asticella nella light twin-engined category, per performance, convenienza e comfort per passeggeri ed equipaggio. L’H140 è un 3-tonne class rotorcraft che completa l’attuale light twin offering di Airbus Helicopters per emergency medical services, passenger transport, private and business aviation markets. L’entrata in servizio dell’elicottero è prevista per il 2028 per l’emergency medical services segment”, afferma Airbus.

“L’introduzione di un nuovo elicottero nel light twin engine segment è una testimonianza del nostro impegno nel soddisfare i requisiti di missione in continua evoluzione dei nostri clienti, sfruttando i nostri R&T programmes come Bluecopter”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri H135 customers per riunire i loro requisiti aggiuntivi nell’efficiente design dell’H140. Consente ai clienti di beneficiare di un mission-enhancing cabin space più ampio che è stato dimensionato per una optimised engine performance, con best-in-class payload and range. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti le scelte più competitive”.

“La società ha presentato un full-scale model in emergency medical services configuration a VERTICON. L’H140 presenta un’ampia gamma di innovazioni, tra cui un nuovo T-shaped tail boom con un Fenestron ottimizzato che riduce i livelli di rumore, un five-blade bearingless main rotor e nuovi potenti motori. L’elicottero presenta anche uno spazio cabina più ampio, grandi finestrini e un cabin layout ottimizzato che può ospitare comodamente fino a sei passeggeri. Progettato pensando all’accessibilità, grazie alle large clamshell doors e all’high tail boom, le capacità di carico posteriore dell’H140 consentono l’uso di diversi tipi di sistemi di barelle, tra cui quelli per intensive care e transport incubators, mentre le sue grandi porte scorrevoli facilitano l’accesso alla cabina.

L’H140, dotato di Safran Arrius 2E 700 shp engine, offre il best payload/range della sua categoria. I due motori dell’elicottero sono gestiti da un dual-channel full-authority digital engine control (FADEC) system, che garantisce livelli di performance senza precedenti in all engines operative (AEO) operations e notevoli riserve di potenza in one engine inoperative (OEI) scenarios”, prosegue Airbus.

“Il nuovo H140 presenta anche lo stesso five-bladed rotor system introdotto sull’H145 nel 2019. Il bearingless main rotor design semplifica la manutenzione, migliora l’affidabilità e offre il massimo livello di comfort per passeggeri ed equipaggio. Gli operatori dell’H140 trarranno vantaggio da un optimised maintenance plan che armonizza airframe and engine maintenance schedules e consente intervalli più lunghi tra le ispezioni, riducendo i costi operativi e di manutenzione dell’elicottero. In totale, l’azienda avrà quattro prototipi dedicati, con il primo velivolo già sottoposto a flight test presso la sede di Donauwörth.

L’H140 sarà dotato di Helionix, l’avionic system di Airbus Helicopters che equipaggia anche l’H135, l’H145, l’H160 e l’H175. Helionix, oltre al 4-axis autopilot, offre un cockpit layout innovativo per migliorare la situational awareness, riducendo il pilot workload e aumentando la sicurezza durante la missione”, conclude Airbus.

Safran è stata selezionata per equipaggiare il nuovo elicottero Airbus H140

Safran Helicopter Engines è stata selezionata da Airbus Helicopters per equipaggiare il suo elicottero H140. Questo nuovo 3-tonne class light twin-engine helicopter sarà alimentato dal 700 shp power class Arrius 2E, il modello più avanzato della famiglia Arrius.

“L’Arrius 2E trae vantaggio dalle tecnologie innovative sviluppate sui motori Arriel 2E e Arrano 1A (rispettivamente per gli elicotteri H145 e H160), migliorandone l’operabilità e la competitività. Una riprogettazione della hot section consente un ulteriore 10% di potenza rispetto alle generazioni precedenti del motore Arrius 2. L’associazione dell’ultimo dual-channel FADEC con uno state-of-the-art engine control system porta affidabilità e disponibilità a un livello superiore. L’Arrius 2E presenta anche additive manufactured parts, tra cui l’HMU (Hydro-Mechanical Unit), che riducono il peso complessivo del motore e aumentano le prestazioni di questo equipaggiamento fondamentale.

Grazie a questi miglioramenti, l’Arrius 2E beneficia di costi operativi ridotti e di un light maintenance schedule che mostra un TBO di non meno di 5.000 ore all’entrata in servizio”, afferma Safran Helicopter Engines.

“L’Arrius 2E è un nuovo motore che mantiene un’elevata commonality con altri modelli Arrius 2, incorporando al contempo nuove tecnologie che massimizzano le sue prestazioni e ne rendono più facile l’uso. Scegliendo i motori Safran Arrius per i suoi light twin-engine helicopters, Airbus sta scegliendo la migliore soluzione di propulsione disponibile per questo tipo di elicottero e una rete di supporto di livello mondiale”, ha affermato Cédric Goubet, Presidente di Safran Helicopter Engines.

“Con oltre 4.000 motori consegnati a 430 clienti in 60 paesi e oltre 10 milioni di ore di volo, la famiglia Arrius copre una gamma di potenza da 450 a 750 shp ed è progettata per il single and twin-engine light helicopter market. Questa è una famiglia di motori la cui maturità e robustezza sono state ampiamente dimostrate durante le operazioni.

Semplice nel design, robusto e rinomato per i suoi costi operativi e di manutenzione senza pari, l’Arrius è diventato negli ultimi 30 anni uno dei motori più popolari per light, single and twin-engine helicopters. È la scelta numero uno per gli operatori che svolgono missioni impegnative, come air medical transport (EMS), police and parapublic services, search and rescue, military training”, conclude Safran Helicopter Engines.

(Ufficio Stampa Airbus – Safran Helicopter Engines – Photo Credits: Airbus Helicopters – Safran Helicopter Engines)