PHI Aviation inizia i voli offshore per Shell con l’Airbus H160

L’offshore helicopter operator PHI Aviation ha avviato le operazioni commerciali al largo della costa della Louisiana il 6 marzo 2025 per la società energetica internazionale Shell plc con un H160, coronando una successful route-proving partnership. L’elicottero è il primo della flotta mondiale di H160 a condurre offshore commercial transportation missions.

“A partire dal 2020, le tre società, Airbus, PHI e Shell, hanno iniziato a lavorare a una nuova partnership. In un’iniziativa rivoluzionaria, Airbus ha fornito a PHI e Shell un H160 nel 2024 prima del totale finale di quattro consegne per un route-proving programme che ha consentito sia all’operatore che al cliente finale di familiarizzare con la tecnologia avanzata e le caratteristiche di sicurezza dell’aeromobile, nonché di mettere l’aeromobile in operazioni controllate per comprenderne meglio le prestazioni. Dopo le 300 ore di route-proving flights, PHI conta ora 12 H160-type-rated pilots e 12 H160-qualified A&P mechanics”, afferma Airbus.

“Si tratta di un traguardo atteso da tempo che porterà vantaggi materiali alle nostre operazioni offshore nel Golfo d’America”, ha affermato Tony Cramp, Vice President Aircraft, Shell. “L’H160 rappresenta una nuova generazione di elicotteri, con il potenziale di migliorare la sicurezza e l’esperienza dei passeggeri per il nostro personale, offrendo al contempo alla nostra attività una maggiore capacità operativa e disponibilità, guidando l’efficienza aziendale. Non vediamo l’ora di vedere come si comporterà quando sarà in pieno servizio regolare, con l’idea di replicarlo in altre regioni”.

“Questo è il culmine di oltre cinque anni di lavoro e di una partnership ancora più lunga tra PHI, Shell e Airbus”, ha affermato Scott McCarty, CEO di PHI Group. “L’ampio programma, unico nel suo genere, ha consentito ai nostri team di lavorare a stretto contatto con Shell e Airbus per valutare e ottimizzare completamente le capacità dell’H160 e formare il personale. Voglio riconoscere e ringraziare tutti coloro che si sono uniti e hanno contribuito a rendere questo programma estremamente efficace. Siamo orgogliosi e onorati di lanciare questo velivolo di nuova generazione nel Golfo d’America”.

“Parlando a nome di tutti i team Airbus che si sono dedicati completamente a garantire un’entrata in servizio fluida per l’H160, siamo stati onorati di far parte di questa partnership unica con Shell e PHI”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Con questo approccio fuori dagli schemi, il programma ci ha consentito di collaborare strettamente con l’operatore e il cliente finale, in modo che tutti i team coinvolti avessero il supporto necessario per raggiungere le loro missioni con il massimo livello di sicurezza ed efficacia. Siamo entusiasti di vedere l’H160 entrare nelle operazioni di trasporto commerciale. Siamo grati a PHI e Shell per aver dato fiducia ad Airbus e per essersi impegnati ad alzare l’asticella delle offshore transportation operations”.

“L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i massimi livelli di sicurezza operativa, offrendo al contempo un comfort senza pari per gli aeromobili della sua categoria. In grado di svolgere missioni di vasta portata, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Francia, Giappone, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei.

Con l’entrata in servizio del primo North American H160 Full Flight Simulator (FFS), nel 2026, situato nell’Helisim simulation centre in Grand Prairie, Texas, Airbus continua a supportare il crescente successo dell’H160. Mentre la domanda di mercato continua a crescere, Airbus sta attualmente esplorando opzioni per collocare futuri FFS in aree in crescita come Brasile e Australia, tra le altre”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)