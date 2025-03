Airbus Helicopters: gli ordini di oggi a Verticon 2025

DRF Luftrettung e Airbus firmano una lettera di intenti per l’acquisto di 10 elicotteri H140

DRF Luftrettung e Airbus Helicopters hanno firmato una lettera di intenti (LoI) per l’acquisto di dieci elicotteri H140. L’operatore tedesco di servizi medici di emergenza ha accettato di essere uno dei clienti di lancio del nuovo elicottero H140 che è stato presentato alla fiera VERTICON di Dallas, Texas.

“La nostra missione presso DRF Luftrettung è quella di migliorare costantemente l’assistenza medica per le persone bisognose. È essenziale per noi e per i nostri pazienti utilizzare gli elicotteri più moderni disponibili sul mercato. Con l’H140, continuiamo a modernizzare la nostra flotta di elicotteri e quindi forniamo ai nostri team gli strumenti di cui hanno bisogno per svolgere missioni salvavita”, ha affermato Krystian Pracz, CEO di DRF Luftrettung.

“DRF Luftrettung collabora con Airbus Helicopters da cinque decenni, durante i quali ha dimostrato il suo impegno nel fornire il massimo livello possibile di assistenza nelle operazioni HEMS. Ciò rende la loro decisione di firmare oggi la LoI per l’H140 un vero e proprio sigillo di approvazione del prodotto”, ha affermato Dirk Petry, Head of H135 and H140 programmes at Airbus Helicopters. “Questo nuovo accordo è un forte segnale per continuare la nostra reciproca cooperazione decennale. Siamo orgogliosi di supportare DRF Luftrettung con i nostri elicotteri e servizi mentre svolgono missioni critiche per salvare vite umane 365 giorni all’anno”.

“DRF Luftrettung è uno dei più grandi operatori HEMS in Europa. DRF Group opera oltre 50 elicotteri Airbus in 37 basi in Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein per trasporti di soccorso di emergenza e terapia intensiva, comprese operazioni di soccorso con verricello e operazioni diurne e notturne. Nel 2024, il gruppo ha svolto un totale di 37.874 missioni.

L’H140 alza l’asticella, nella light twin-engined category per performance, economicità e comfort per passeggeri ed equipaggio. È un 3-tonne class rotorcraft che completa l’attuale light twin offering di Airbus Helicopters per emergency medical services, passenger transport, private and business aviation markets. L’entrata in servizio dell’elicottero è prevista per il 2028 per il segmento dei servizi medici di emergenza.

L’H140 presenta un’ampia gamma di innovazioni, tra cui un nuovo T-shaped tail boom con un optimised Fenestron che riduce i livelli di rumore, un five-blade bearingless main rotor e nuovi potenti motori Safran. L’elicottero presenta anche uno spazio in cabina più ampio, grandi finestrini e un layout della cabina ottimizzato che può ospitare comodamente fino a sei passeggeri. Progettato pensando all’accessibilità, grazie alle large clamshell doors e all’high tail boom, le capacità di carico posteriore dell’H140 consentono l’uso di diversi tipi di stretcher systems, mentre le sue grandi porte scorrevoli facilitano l’accesso alla cabina”, conclude Airbus.

La New York State Police ordina un Airbus H160 e tre elicotteri H145

La New York State Police ha ordinato un Airbus H160 e tre H145, diventando la prima agenzia di polizia degli Stati Uniti ad aggiungere un H160 alla propria flotta. Questo annuncio segue l’ordine dell’agenzia di due H145 nel 2024, mentre la New York State Police si muove per sostituire i propri elicotteri esistenti.

Originariamente costituita nel 1931, la New York State Police Aviation Unit fornisce servizi alla polizia in tutto lo stato, nonché servizi di salvataggio e conservazione ambientale.

“La New York State Police sta stabilendo un nuovo standard nel settore delle forze dell’ordine con l’H160 che presenta i massimi livelli di innovazione”, ha affermato Bart Reijnen, Head of the North America region at Airbus Helicopters. “Queste aggiunte alla flotta dell’agenzia forniranno un importante miglioramento in termini di sicurezza e comfort, e i residenti di New York trarranno vantaggio dai ridotti livelli di rumorosità degli elicotteri”.

“L’H160 è uno degli elicotteri tecnologicamente più avanzati al mondo, progettato e costruito per offrire i massimi livelli di sicurezza operativa, offrendo al contempo un comfort senza pari per gli aeromobili della sua categoria. In grado di svolgere missioni di vasta portata, tra cui law enforcement, offshore transportation, search and rescue, private and business aviation, emergency medical services, l’H160 è entrato in servizio in Brasile, Canada, Francia, Giappone, Malesia, Filippine, Arabia Saudita, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri paesi europei.

La famiglia di elicotteri H145 è stata un punto fermo della airborne law enforcement community per oltre due decenni e si è costruita una reputazione per la sua eccezionale capacità e affidabilità. In totale, ci sono più di 1.740 elicotteri della famiglia H145 in servizio in tutto il mondo e più di 200 di questi sono utilizzati per public services and law enforcement missions. Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e della Helionix digital avionics suite. Le emissioni di CO2 dell’elicottero sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclude Airbus.

L’UK National Police Air Service ordina sette Airbus H135

Airbus Helicopters è stata selezionata dal National Police Air Service (NPAS) del Regno Unito per fornire sette elicotteri H135 come fase iniziale del suo programma di rinnovo della flotta.

L’ordine fermo è il primo risultato di un contratto quadro, firmato con la BlueLight Commercial procurement agency, che conferma Airbus come fornitore esclusivo di elicotteri per il NPAS per un massimo di sei anni.

“Con oltre 100 chiamate di supporto aereo ogni giorno, il National Police Air Service svolge un ruolo unico e prezioso nel salvare vite, interrompere la criminalità e proteggere le comunità. Gli aeromobili che attualmente utilizziamo sono stati trasferiti al NPAS da singole forze di polizia quando il servizio nazionale è stato costituito oltre 13 anni fa e, in quanto tali, sono alcuni degli aeromobili più vecchi e più utilizzati del loro tipo in qualsiasi flotta del Regno Unito. Non vediamo l’ora di lavorare con Airbus su questo entusiasmante progetto e prevediamo di ricevere il primo dei nostri sette nuovi velivoli nel 2027”, ha affermato Vicki White, Chief Operating Officer e Accountable Manager Chief Superintendent di NPAS.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere stati l’unico fornitore di elicotteri NPAS sin dalla sua costituzione e apprezziamo molto la continua fiducia che sta dimostrando assegnando ad Airbus Helicopters il suo primo contratto di rinnovo della flotta. È un grande onore per noi continuare a svolgere questo ruolo fondamentale per la sicurezza della nazione”, ha affermato Richard Atack, Interim Managing Director of Airbus Helicopters in the UK.

“Attualmente il NPAS opera 16 elicotteri H135 e quattro H145 da 14 sedi per conto delle 43 forze di polizia in Inghilterra e Galles. Airbus Helicopters nel Regno Unito fornisce inoltre manutenzione e supporto per la NPAS fleet, che include i police helicopters più utilizzati al mondo.

I nuovi elicotteri saranno dotati del sistema avionico Helionix di Airbus e un velivolo sarà inizialmente utilizzato per addestrare i piloti NPAS all’uso del nuovo sistema che migliora la sicurezza e l’efficacia operativa, riducendo notevolmente il carico di lavoro dei piloti.

Oltre 1.440 H135 sono in servizio in tutto il mondo e hanno superato 7,5 milioni di ore con oltre 320 clienti”, conclude Airbus.

Omni e Airbus supporteranno l’entrata in servizio dell’H160 per Petrobras

Omni Taxi Aéreo ha firmato un multi-services HCare Initial contract per supportare l’entrata in servizio di tre elicotteri H160. Gli elicotteri di nuova generazione dovrebbero iniziare le operazioni a maggio 2025 e forniranno servizi di trasporto offshore per l’industria energetica brasiliana.

Questo contratto fornirà servizi di supporto che comprendono la sostituzione tempestiva di parti, nonché servizi di formazione, assistenza tecnica e analisi di volo. Omni taxi Aéreo intende utilizzare fino a cinque elicotteri H160 per supportare le operazioni offshore in Brasile.

“Affidabilità e prestazioni sono fondamentali per le nostre operazioni offshore e l’H160 svolgerà un ruolo chiave nel soddisfare le elevate aspettative di Petrobras”, ha affermato Paulo Couto, CEO di Omni Taxi Aéreo. “Questo pacchetto di supporto completo ci consentirà di fornire un servizio sicuro ed efficiente mantenendo i più elevati standard operativi. Non vediamo l’ora di questa stretta collaborazione con i team Airbus, portando questo nuovo elicottero innovativo nella nostra flotta e garantendo il successo continuo nelle nostre missioni”.

“L’aviazione offshore richiede eccellenza, impegno e un’attenzione continua all’innovazione, e l’imminente entrata in servizio dell’H160 in Brasile rafforza il nostro scopo e la nostra responsabilità sia per gli OEM che per gli utenti finali. Ringrazio Airbus per aver visto il Brasile attraverso il prisma dello sviluppo, della competenza tecnica e dell’innovazione, e Helibras per aver rafforzato il progresso del settore degli elicotteri nel nostro paese”, ha affermato Daniel Gago, Upstream Logistics Executive Manager, Petrobras.

“Siamo orgogliosi di supportare Omni e Petrobras nell’introduzione dell’H160 nelle loro operazioni”, ha affermato Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support & Services, Airbus Helicopters. “Garantire un’entrata in servizio regolare è la nostra massima priorità e il nostro team è pienamente impegnato a fornire le competenze e le risorse necessarie per una transizione senza intoppi. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per massimizzare le prestazioni di questo velivolo di nuova generazione nelle operazioni offshore”.

“Questi H160, acquistati dai lessors Milestone Aviation Group e GD Helicopter Finance (GDHF), sono i primi elicotteri ad essere consegnati in Brasile. Saranno i primi elicotteri di questo modello a operare nel settore energetico in America Latina. Si prevede che la domanda di elicotteri medi nel settore energetico latinoamericano nel prossimo decennio supererà le 40 unità, raddoppiando il numero di elicotteri medi attualmente nella regione.

Con l’entrata in servizio del primo North American H160 FFS nel 2026, situato nel centro di simulazione Helisim a Grand Prairie, Texas, Airbus continua a supportare il crescente successo dell’H160. Mentre la domanda di mercato continua a crescere, Airbus sta attualmente esplorando opzioni per collocare i futuri FFS in aree in crescita come Brasile e Australia, tra le altre”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)