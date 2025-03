News Brevi – 12.03.2025

VUELING E’ LA COMPAGNIA AEREA “LOW-COST” PIU’ PUNTUALE AL MONDO NEL MESE DI FRBBRAIO – Vueling, parte del gruppo IAG, è stata la compagnia aerea low-cost più puntuale al mondo nel mese di febbraio 2025, con un tasso dell’89,3% sugli oltre 15.400 voli operati, secondo il rapporto “The most on-time Airlines” di Cirium (società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell’aviazione). Sempre nello stesso periodo, la compagnia è stata anche la quarta più puntuale in Europa nella classifica generale delle compagnie aeree e si è posizionata in testa in diversi dei principali aeroporti spagnoli, come Barcellona (91,6%), Siviglia (92,2%), Palma di Maiorca (92,8%), Malaga (86%), Las Palmas di Gran Canaria (92,8%), Tenerife Nord (90,3%) e Santiago (92,9%). Per quanto riguarda l’Italia, nello specifico nelle due basi internazionali della compagnia nel nostro Paese, Vueling ha raggiunto un tasso di puntualità del 92,3% a Firenze e dell’83,4 % a Roma Fiumicino. Realizzati a partire dal 2008, i rapporti di Cirium sulle performance delle compagnie aeree e degli aeroporti sono tra i più consolidati nel settore dell’aviazione.

PILATUS AIRCRAFT: IL “MOST ADVANCE SINGLE” PRESENTATO NEL SUO PRIMO PILATUS DIRECT SHOWCASE – Pilatus Aircraft informa: “Pilatus presenterà il nuovo “Most Advanced Single” come parte del suo primo Pilatus Direct Showcase venerdì prossimo. Sam Chui, il noto influencer dell’aviazione, guiderà gli spettatori in un viaggio di scoperta attraverso le numerose caratteristiche impressionanti dell’aereo. Puoi vedere il primo Pilatus Direct su YouTube, venerdì 14 marzo 2025, alle 19:00, ora dell’Europa centrale”. “Il Pilatus Direct Showcase si concentrerà sulla condivisione efficiente delle informazioni, in uno stile appropriato alla nostra era digitale. Il formato interattivo combina vari elementi come trailer, scene di prodotti e interviste con dipendenti e clienti Pilatus per presentare gli ultimi sviluppi e annunci a sorpresa, dai nuovi prodotti agli aggiornamenti per gli aerei esistenti. I Pilatus Direct announcements saranno solitamente effettuati tramite i canali social ufficiali di Pilatus e il sito Web aziendale. Le presentazioni saranno trasmesse in streaming live su piattaforme come YouTube e saranno quindi disponibili come video. Le pubblicazioni regolari terranno aggiornati i clienti e le altre persone interessate, consentendo loro di seguire i progressi e l’innovazione di Pilatus “in diretta”, per così dire. Il primo Pilatus Direct verrà trasmesso sul canale YouTube di Pilatus venerdì 14 marzo 2025 (19:00 CET | 13:00 EST | 10:00 PST | 04:00 AEST +1). Questo primo broadcast presenterà il “Most Advanced Single – Progressive, Proven, Professional” al grande pubblico. Iscriviti ora su youtube.com/@PilatusAircraftLtd e pilatus-aircraft.com/direct”, conclude Pilatus Aircraft.

GLI EUROFIGHTER AUSTRIACI RAGGIUNGONO LE 20.000 ORE DI VOLO – La Austrian Air Force ha raggiunto un traguardo importante, raggiungendo le 20.000 ore di volo sui suoi Eurofighter Typhoon. Il traguardo è stato celebrato durante una cerimonia presso la base aerea di Zeltweg, nello stato della Stiria. All’evento hanno partecipato Klaudia Tanner, Austrian Minister of Defence, Major General Gerfried R Promberger, Head of Directorate 2 & Commander of the Austrian Air Force & Air Chief of the Austrian Armed Forces (ÖBH), Colonel Roland Miedler, Commander of the Zeltweg Air Base e Jorge Tamarit-Degenhardt, Eurofighter Chief Executive. Come parte della cerimonia, Mr Tamarit-Degenhardt ha consegnato un certificato commemorativo delle 20.000 ore di volo ai rappresentanti della Bundesheer austriaca. Ha affermato: “A nome di Eurofighter, vorrei estendere le mie sincere congratulazioni a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo speciale di 20.000 ore di volo, mantenendo i più alti standard di professionalità e sicurezza. L’Eurofighter è orgoglioso di essere l’Europe’s leading swing-role fighter, completamente pronto a servire l’Austrian Air Force nei decenni a venire. Non vediamo l’ora di aiutarvi a raggiungere molte altre migliaia di ore di volo con questo straordinario aereo”. La partnership tra Eurofighter e l’Austrian Air Force dura da quasi 18 anni. È iniziata il 12 luglio 2007, quando il primo Eurofighter, numero di serie AS001, è atterrato a Zeltweg. Nel tempo, sono stati consegnati altri 14 velivoli, che hanno assunto a tempo pieno i compiti di sorveglianza dello spazio aereo austriaco. Eurofighter fornisce anche supporto logistico e operativo continuo presso la base aerea di Zeltweg. Ciò si è dimostrato altamente efficace nel garantire la continua operatività dell’aereo. Inoltre, un Full Mission Simulator gestito da Eurofighter svolge un ruolo cruciale nell’addestramento dei piloti, con un secondo simulatore pianificato per il prossimo futuro.

SPAZIO: A ROMA IL PRIMO CORSO DI MEDICINA SPAZIALE E HUMAN FACTOR – Si è svolto dal 3 al 7 marzo, nella rinnovata cornice dell’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale di Roma (IPAMAS), il primo corso di medicina dello spazio e human factor, dedicato all’approfondimento scientifico in materia di fisiopatologia ed adattabilità dell’uomo alle condizioni di vita nello spazio, a cui hanno partecipato trenta medici, civili e militari, provenienti da tutta Italia. Il corso, organizzato sotto l’egida del Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, è nato dalla collaborazione tra IPAMAS e il Reparto Medicina della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare (DASAS). I lavori sono stati aperti dal messaggio di benvenuto rivolto ai partecipanti dal Direttore dell’IPAMAS, il Brigadier Generale Ezio Fiore, che ha ricordato come i recenti sviluppi geostrategici mondiali abbiano reso l’accesso alle risorse aerospaziali una condizione essenziale per garantire la sicurezza del Paese; nel contempo lo sviluppo della cosiddetta space economy, opportunità strategica per chiunque voglia investire in ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale con importanti ricadute a favore della comunità e del Paese, rende necessario implementare le conoscenze e le ricerche in termini di fisiopatologia dell’ambiente spaziale, particolarmente nell’ambito della “deep space exploration”. I temi trattati durante il corso, curati dal responsabile scientifico Tenente Colonnello Paola Verde, sono stati molteplici e compositi: microgravità, ipobarismo, radiazioni cosmiche, tecnologie e modalità di protezione attiva e passiva anche in condizioni particolari, come i voli commerciali o l’attività extraveicolare, modificazioni delle funzioni fisiologiche e neurocognitive, rivitalizzazione dell’atmosfera, sfide dell’esplorazione umana nel deep space. Il corso, rivolto ai medici con lo scopo di sviluppare le conoscenze relative alle modificazioni patologiche e fisiologiche in condizioni di volo aerospaziale, ha permesso un arricchimento culturale e tecnico per tutti quei professionisti che sono coinvolti nei servizi sanitari in ambito aeronautico, ed è inoltre compreso tra le attività formative riconosciute per ottenere dall’ENAC i crediti di aggiornamento scientifico necessari per il mantenimento dell’autorizzazione ad operare quale Esaminatore Aero Medico (AME) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE, SCUOLA DOUHET: “GIOVANI AQUILE” IN VOLO SU FIRENZE – Dopo 3 giorni di intense attività, si è concluso, giovedì 6 marzo, il corso di familiarizzazione al volo a motore dedicato a 29 allievi del Corso Vega, al secondo anno della Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” di Firenze. Il corso, svolto in collaborazione del 202° Gruppo Volo del 60° Stormo di Guidonia, ha visto ciascun allievo svolgere un volo di circa 40 minuti sopra la città di Firenze a bordo di velivoli a motore Siai S.208/M. Guidati dagli esperti istruttori del 60° Stormo, i giovani ragazzi e ragazze del liceo dell’Aeronautica Militare, hanno sorvolato scorci unici offerti dal capoluogo toscano provando, al contempo, l’emozione di svolgere le principali dinamiche e procedure di volo. Tra le numerose autorità civili presenti all’evento, svoltosi presso l’aeroporto Amerigo Vespucci, la sindaca di Firenze Sara Funaro la quale, nel salutare gli allievi della Douhet, ha elogiato la lunga tradizione di formazione dell’Istituto confermando la forte integrazione tra il capoluogo toscano e l’Aeronautica Militare. L’attività appena conclusa rappresenta la seconda fase di “Giovani Aquile”, un programma triennale inserito nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola che mira ad accrescere e consolidare nei giovani allievi dell’Istituto la passione per il volo e per la cultura aeronautica e far maturare in loro capacità di pianificazione e gestione di stress psico-fisici. La prima fase di “Giovani Aquile” prevede un corso di volo su aliante svolto sempre presso il 60° Stormo di Guidonia, mentre la terza fase del progetto consiste in una serie di voli motivazionali – presso uno o più Stormi dell’Aeronautica Militare – destinati agli allievi dell’ultimo anno dell’Istituto. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata nel 2006, è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi dell’ultimo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo. Il 60° Stormo di Guidonia è alle dirette dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e, fra i compiti d’istituto, ha quello di addestramento al volo su aliante che viene svolto in favore degli allievi della Scuola Militare “Giulio Douhet”, degli Allievi Ufficiali Piloti dell’Accademia Aeronautica, degli Allievi Ufficiali Piloti di Complemento nonché per i piloti di altre Forze Armate e Corpi Armati (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS RIPRENDE I VOLI PER BEIRUT DAL 6 GIUGNO 2025 – SAS riprenderà i voli per Beirut quest’estate, offrendo fino a cinque partenze settimanali da Copenhagen e Stoccolma a partire dal 6 giugno. Con il miglioramento delle condizioni nella regione, questi servizi consentiranno ai viaggiatori di visitare familiari e amici. “SAS è lieta di riprendere le operazioni per Beirut dopo la pausa da ottobre 2023. La capitale del Libano sarà servita da un massimo di cinque voli settimanali: tre da Copenhagen e due da Stoccolma. Questa decisione segue gli sviluppi positivi nella regione, con diverse compagnie aeree europee che hanno ripreso o ampliato i loro servizi per Beirut”, afferma SAS. “Sappiamo che molti dei nostri clienti attendevano con ansia il ritorno dei nostri voli per Beirut. Queste rotte sono particolarmente importanti per coloro che viaggiano per vedere familiari e amici e siamo lieti di offrire ancora una volta un collegamento diretto e conveniente”, afferma Henrik Winell, Vice President Network presso SAS. I voli saranno operati da Airbus A320neo, garantendo un viaggio moderno e confortevole. L’orario è progettato per massimizzare flessibilità e connettività, con voli notturni che offrono comode opzioni di viaggio per l’Europa settentrionale e il Nord America. Copenhagen – Beirut (CPH–BEY): tre voli settimanali dal 6 giugno al 25 ottobre 2025; Stoccolma – Beirut (ARN–BEY): due voli settimanali dal 17 giugno al 31 agosto 2025.

MUSAM: CONSEGNATE LE AQUILE DA PILOTA D’AEROPLANO E GLI SPAINI AGLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA – Si è svolta sabato 8 marzo, al Museo Storico dell’Aeronautica Militare (MUSAM), a Vigna di Valle, la cerimonia di consegna delle Aquile da Pilota d’aeroplano e degli Spadini ad alcuni allievi del Corso Falco VI dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. A fare gli onori di casa, nella suggestiva cornice dell’Hangar Badoni, il Comandante del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare (CSSAM) Colonnello Dario Bovino, e il Direttore del MUSAM, Tenente Colonnello Paolo De Vita, che hanno accolto il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, in rappresentanza del Comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, il Vicario Episcopale Don Antonio Coppola, il Cappellano Militare Don Fausto Amantea e il Comandante dei Corsi dell’Accademia Aeronautica Col. Simone Agostino Rocca. Nel suo discorso di benvenuto, il Col. Bovino ha sottolineato: “E’ un onore per noi ospitare, per la prima volta, questa importante e sentita cerimonia. Abbiamo accolto con entusiasmo questa opportunità. Oggi stiamo presenziando a quello che vuol essere il nuovo corso del Museo: un luogo dove vivere la nostra storia, ricchissimo di significato per ogni aviatore, soprattutto per questi ragazzi che da poco hanno iniziato il loro cammino in Aeronautica Militare, e mi auguro che questo bellissimo momento possa avere un seguito”. Il momento solenne della consegna delle aquile da Pilota d’aeroplano, preceduto da un video emozionale prodotto dagli stessi allievi al termine della prima fase dell’iter formativo, è stato infatti reso ancora più suggestivo ed emozionante proprio dal luogo scelto per l’occasione, il MUSAM, pregno di ricordi e richiami alle radici della Forza Armata. A suggello dell’indissolubile legame tra le vecchie e le nuove generazioni, gli Allievi visibilmente emozionati di fronte ai loro familiari, hanno così ricevuto l’ambita aquila, che è stata loro appuntata al petto dal Gen. Casali, dal Col. Rocca, dal T. Col. Padricelli, Comandante del 1° Corso dell’Accademia, e dall’Addetto al Corso, Capitano Luigi Della Gatta. Come da tradizione, sulle note dell’Inno Nazionale, e dopo aver pronunciato la formula di consegna, sette di loro hanno anche ricevuto lo Spadino da accademista, simbolo principale delle tradizioni dell’istituto, portato dagli Aspiranti del Corso Drago VI. A seguire, gli allievi hanno anche ricevuto una speciale benedizione da parte del Vicario Episcopale Don Antonio Coppola e del Cappellano Militare Don Fausto Amantea (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC AL FORUM DELLA INTERMODALITA’ SOSTENIBILE – Enac informa: Il Presidente Enac Pierluigi di Palma ha partecipato ieri, 11 marzo, a Roma, alla terza edizione del “Forum della Intermodalità Sostenibile”, intervenendo insieme al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e all’AD di ASPI Roberto Tomasi al talk “Le infrastrutture per l’intermodalità sostenibile”. Il convegno è stato promosso dalla giornalista Annalisa Chirico, Direttore di Fortune Italia e conduttrice di Rai Radio 1, ed è stato moderato dal giornalista del Corriere della Sera Andrea Ducci. Presente, per Enac, anche il Consigliere di Amministrazione Benedetta Fiorini”.

VIETNAM AIRLINES SCEGLIE LA TECNOLOGIA DI PIANIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE DI SABRE – Vietnam Airlines ha selezionato la tecnologia di Pianificazione e Ottimizzazione della Rete di Sabre Corporation, una delle principali aziende globali di tecnologia per il settore dei viaggi, nell’ambito della sua strategia di espansione internazionale. Con ambiziosi piani di crescita globale, la compagnia aerea di bandiera del Vietnam ha recentemente aggiunto nuove rotte verso Stati Uniti, Germania, India, Italia e Filippine e sta esplorando ulteriori destinazioni in Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Asia.

SAAB E RADIONIX SIGLANO UN MoU PER SENSORS AND DEFENCE ELECTRONICS – Saab informa: “Saab e la defence company Radionix hanno firmato un Memorandum d’intesa (MoU) riguardante l’intenzione di formare una collaborazione strategica relativa a sensors and defence electronics. La collaborazione mira a concentrarsi su aree all’interno dello sviluppo e della manutenzione di sensori ed elettronica di difesa in tutti i domini, sfruttando i punti di forza di entrambe le aziende. Con la sua solida offerta tecnologica, Radionix apporta un prezioso know-how in aree come radar and optical targeting equipment. Saab contribuirà con la sua solida esperienza nel settore della difesa e competenza in queste aree tecnologiche”.

QANTAS RADDOPPIA I PREMI PER I FREQUENT FLYER – Qantas Group informa: “I frequent flyer di Qantas possono accelerare il loro status o aumentare il saldo dei loro punti con il ritorno della popolare Double Status Credits or Qantas Points offer che viene lanciata oggi. Per i prossimi sette giorni (fino alle 23:59 del 18 marzo 2025), i soci che prenotano un volo operato da Qantas sull’intera rete regionale, domestica o internazionale della compagnia aerea possono scegliere di guadagnare double Status Credits or Qantas Points. Inoltre, per la prima volta, i soci possono anche guadagnare double points sulle Qantas Hotel and Holiday bookings effettuate nello stesso periodo. I soci possono registrarsi all’offerta tramite l’app Qantas ed effettuare prenotazioni illimitate dal 12 al 18 marzo per viaggi tra il 19 marzo 2025 e il 24 febbraio 2026. I Double Status Credits aiutano i frequent flyer a salire più velocemente nei Qantas status tiers (Silver, Gold, Platinum e Platinum One), sbloccando vantaggi tra cui l’accesso a oltre 650 Qantas and partner lounges, check-in e imbarco prioritari, franchigie bagaglio aggiuntive. I Double Qantas Points possono essere utilizzati dai frequent flyer per aumentare il saldo punti e prenotare reward seats, richiedere upgrade di volo, prenotare soggiorni in hotel o effettuare acquisti su Qantas Marketplace o tramite Ticketek”. Il CEO di Qantas Loyalty, Andrew Glance, ha affermato: “Centinaia di migliaia di membri hanno beneficiato di questa offerta lo scorso anno. Quest’anno stiamo anche introducendo doppi punti sulle Qantas Hotel and Holidays bookings, rendendo il prossimo viaggio da sogno ancora più gratificante”.

ETIHAD AIRWAYS PUBBLICA LE STATISTICHE DI TRAFFICO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 – Etihad Airways ha pubblicato le statistiche sul traffico per febbraio 2025, mantenendo una performance costantemente solida. La compagnia aerea ha accolto 1,6 milioni di ospiti durante il mese, raggiungendo un notevole average passenger load factor dell’89%. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha affermato: “A febbraio il numero dei nostri passeggeri ha registrato una forte crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre continuiamo a essere tra le compagnie aeree in più rapida crescita al mondo. Mentre la nostra capacità continua a crescere, è piacevole vedere che abbiamo mantenuto il nostro robusto passenger load factor dell’89% da inizio anno, mentre ci prepariamo per un intenso 2025, con il lancio di 14 nuove rotte. A sostenere la nostra continua espansione c’è la crescita della nostra flotta operativa e siamo vicini a raggiungere le tre cifre, con altre consegne previste per tutto il 2025. Sono anche lieto di segnalare una continua crescita nell’approvazione degli ospiti, con febbraio che ha stabilito un altro nuovo record per la soddisfazione dei clienti”.

AMERICAN AIRLINES: FLIGHT 5342, DICHIARAZIONE DEL CEO DOPO LA CONFERENZA STAMPA DELL’U.S. SECRETARY OF TRANSPORTATION – Il CEO di American Airlines Robert Isom ha rilasciato la seguente dichiarazione dopo la conferenza stampa del Segretario Duffy: “L’intera famiglia American Airlines continua a piangere le vite perse nel tragico incidente che ha coinvolto il Flight 5342. Sono grato al Presidente Trump e al Segretario Duffy per la rapida azione della FAA subito dopo l’incidente, sospendendo temporaneamente il traffico di elicotteri intorno a DCA, e per il loro impegno ora ad adottare le urgenti raccomandazioni di sicurezza dell’NTSB in merito alla sospensione del traffico di elicotteri intorno all’aeroporto. Mi congratulo anche con il Presidente Trump, il Segretario Duffy e la FAA per i continui sforzi per potenziare il personale e investire in un modern, state-of-the-art air traffic control system. Continueremo a lavorare con l’amministrazione Trump e il Congresso per rendere il nostro aviation system ancora più sicuro”. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha pubblicato il suo preliminary report sulla aircraft collision che ha coinvolto il Flight 5342. Questo report è un resoconto dei fatti e non contiene alcuna analisi o determinazione della probabile causa dell’incidente. L’indagine dell’NTSB continua, con un public Board meeting probabilmente nei prossimi mesi, seguita dal final report. “Continuiamo a piangere le vite perse nel tragico incidente che ha coinvolto il Flight 5342. Siamo grati per le urgenti raccomandazioni di sicurezza del National Transportation Safety Board di limitare il traffico di elicotteri vicino a DCA e per la sua approfondita indagine. Continueremo a coordinarci strettamente con PSA Airlines mentre collabora come investigative party member”, conclude American Airlines.

IBERIA INTRAPRENDE IL CORPORATE VOLUNTEERING CON LA FUNDACION INTEGRA – Iberia informa: “Dopo oltre 10 anni di collaborazione, Iberia compie un ulteriore passo avanti nella sua alleanza con la Fundación Integra, aderendo al programma di volontariato aziendale promosso dalla Fondazione. L’obiettivo è promuovere l’inclusione lavorativa di persone che affrontano l’esclusione sociale, donne vittime di violenza di genere e persone con disabilità, attraverso la formazione pre-occupazionale fornita da professionisti attivi di aziende partner. In particolare, 12 persone che lavorano presso Iberia Mantenimiento, la divisione Iberia responsabile della manutenzione e revisione di aeromobili, motori e componenti di IAG Group, nonché di quelli di oltre 100 compagnie aeree in tutto il mondo, hanno partecipato al programma insegnando nei workshop “Strengthening School” e “Integra Tech” a trenta beneficiari della Fondazione. Entrambi i workshop mirano a migliorare l’occupabilità delle persone socialmente escluse con disabilità e a canalizzare le loro capacità nel mondo del lavoro”. “I programmi di volontariato, come quelli organizzati dalla Fundación Integra e Iberia, consentono alle persone che affrontano l’esclusione sociale, alle vittime di violenza di genere e alle persone con disabilità di acquisire competenze essenziali per la loro integrazione nel mercato del lavoro. I workshop “Strengthening School” e “Integra Tech” sono chiari esempi di come la formazione pre-occupazionale fornita da professionisti attivi possa promuovere lo sviluppo di competenze e aumentare l’occupabilità dei beneficiari”, ha affermato Teresa Parejo, Director of Sustainability at Iberia. “È stata, senza dubbio, un’esperienza molto arricchente. Questi corsi di formazione ci permettono di beneficiare di un apprendimento bidirezionale, perché non solo le persone che ricevono il workshop imparano, ma anche i volontari. Aiuta a sottolineare l’importanza dell’integrazione e allo stesso tempo a sviluppare competenze come la comunicazione con diversi gruppi di persone e promuovere il lavoro di squadra”, afferma Ignacio de la Iglesia, Manager of the Iberia Mantenimiento training centre. Nel 2024, più di 1.000 volontari di 45 aziende hanno collaborato con la Integra Foundation School. Ogni anno, 1.200 persone vulnerabili ricevono formazione grazie ai preziosi contributi di questi volontari.

EMIRATES CELEBRA L’HOLI A BORDO DEI VOLI PER L’INDIA – Emirates informa: “Il 13 e 14 marzo, Emirates celebrerà la festa più colorata del mondo, augurando ai clienti un felice Holi a bordo di voli selezionati per l’India, con rinfrescanti bevande Thandai e dolci prelibatezze Holi. I clienti Emirates in viaggio da e per sette destinazioni in India, Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata e Mumbai, potranno gustare il dolce indiano Kesar Gujiya, insieme al loro pasto per colazione, pranzo o cena. Il raviolo fritto ripieno di latte solidificato e frutta secca verrà servito in una scatola appositamente progettata, che ricorda la colorata festa di Holi. Il 14 marzo, i clienti di First e Business Class saranno accolti calorosamente con Thandai freddo, una bevanda festiva a base di latte e noci, aromatizzata con zafferano e petali di rosa. I clienti possono immergersi nello spirito della celebrazione con fino a 180 film indiani, tra cui nuovi titoli, classici di Bollywood e film regionali indiani. I clienti possono anche godersi una varietà di programmi TV indiani, oltre a oltre 40 album e playlist di musica indiana, tra cui le ultime playlist di Spotify. La celebrazione di Holi da parte di Emirates sottolinea il legame duraturo della compagnia aerea con l’India, che abbraccia 38 anni di storia condivisa e affinità culturale. Servendo nove destinazioni in India con 167 voli settimanali, Emirates collega milioni di clienti che viaggiano in India da Dubai e da tutta la sua rete globale ogni anno”.

ROLLS-ROYCE FORNISCE MTU EMERGENCY POWER SYSTEMS PER LA EUROPEAN COMMISSION – Rolls-Royce si è aggiudicata l’ordine per la fornitura di due mtu Series 4000 generator sets per fornire emergency backup power alla European Commission in Lussemburgo. I due gensets, ciascuno con una potenza massima di 2.640 kVA, sono stati installati dal partner Rolls-Royce Energolux nel nuovo Jean Monnet 2 building complex all’inizio di ottobre, come parte della ristrutturazione e dell’ampliamento della Commissione. Jean Monnet 2 è progettato per riunire diversi uffici della Commissione europea attualmente dispersi. Gli mtu gensets forniranno reliable emergency power per il Jean Monnet 2 building complex. Garantiscono che tutte le apparecchiature essenziali e di sicurezza all’interno degli edifici, nonché i loro sistemi tecnici, possano continuare a funzionare senza interruzioni in caso di interruzione di corrente. Gli mtu emergency backup gensets, modello 20V4000 DS2750, sono generatori diesel ad alte prestazioni specificamente progettati per fornire energia elettrica in caso di interruzione della rete. Con la consegna degli mtu emergency gensets, Rolls-Royce sta dando un importante contributo al completamento degli EU’s construction project, che dovrebbe essere ultimato nel 2025. “Siamo orgogliosi che i nostri mtu emergency gensets contribuiranno a garantire l’affidabilità operativa della Commissione europea”, ha affermato Vittorio Pierangeli, Vice President Global Powergen at Rolls-Royce’s Power Systems division. “Questa è un’ulteriore prova della fiducia che i nostri clienti ripongono nella qualità e nell’affidabilità dei nostri prodotti ed è pienamente in linea con la nostra strategia di fornire prodotti per proteggere le infrastrutture critiche”.

TEXTRON AVIATION CELEBRA 19 ANNI DI INNOVAZIONE ED ECCELLENZA PRESSO LA INTERIORS MANUFACTURING FACILITY – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha recentemente celebrato il decimo anniversario della sua Interiors Manufacturing Facility (IMF), un traguardo che rappresenta la dedizione dell’azienda alla progettazione e alla creazione dell’aircraft environment ideale per il cliente con qualità e maestria impareggiabili. Negli ultimi dieci anni, il team altamente qualificato di IMF ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione di interni unici e personalizzati per gli aeromobili Cessna e Beechcraft, stabilendo standard elevati nel settore dell’aviazione. “Negli ultimi dieci anni, il team di IMF ha costantemente dimostrato la propria competenza nella progettazione di interni lussuosi e personalizzati per gli aeromobili Cessna e Beechcraft. Grazie alla loro vasta esperienza e alla loro meticolosa artigianalità, ogni interno è una rappresentazione unica della nostra incrollabile dedizione all’eccellenza e alla soddisfazione delle esigenze dei nostri clienti”, ha affermato Todd McKee, senior vice president, Integrated Supply Chain. “Mentre celebriamo questa pietra miliare, rimaniamo impegnati a stabilire lo standard nel campo degli interni per l’aviazione e a ispirare il futuro del volo”. Nel 2015, Textron Aviation ha acquisito e rinominato la IMF facility. Nel 2024 l’impronta dello stabilimento è stata ampliata a 16.000 piedi quadrati. L’espansione consente all’azienda di supportare la crescente domanda di interni personalizzati in quasi ogni consegna di aeromobili, nonché nuovi modelli come Cessna Citation M2 Gen2, CJ4 Gen2, Cessna SkyCourier, Beechcraft King Air 360 e King Air 260. I prodotti attualmente in fase di sviluppo, tra cui Cessna Citation Gen3s, Citation Ascend e Beechcraft Denali, saranno supportati presso l’IMF facility una volta entrati in servizio. In linea con l’impegno dell’azienda per la sostenibilità, gli aggiornamenti della struttura nel 2024 hanno incluso anche l’illuminazione LED a risparmio energetico e sistemi ad alta efficienza.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA 10 ANNI DI SUPPORTO ALLA CYSTIC FIBROSIS FOUNDATION – American Airlines e i suoi partner hanno raccolto oltre 1,2 milioni di $ a beneficio della Cystic Fibrosis (CF) Foundation all’evento Celebrity Ski di quest’anno a Beaver Creek, Colorado. Questo evento è stato un’importante raccolta fondi per la Fondazione, contribuendo a raccogliere fondi essenziali che supportano direttamente la loro missione. Ad oggi, American ha raccolto oltre 47 milioni di $ per la CF Foundation attraverso l’evento annuale, con un impatto duraturo sulla lotta contro la fibrosi cistica. “Negli ultimi 40 anni, abbiamo unito le forze con i nostri dedicati membri del team, sponsor e sostenitori sulle piste, uniti nella nostra lotta contro la fibrosi cistica”, ha affermato Caroline Clayton, Senior Vice President of Communications and Chief Marketing Officer, American. “In American Airlines, il nostro scopo è prenderci cura delle persone nel loro percorso di vita, e questa missione è strettamente allineata al lavoro della Cystic Fibrosis Foundation. Sebbene abbiamo fatto progressi significativi, c’è ancora molto da fare e siamo fermi nel nostro impegno per questo percorso”.