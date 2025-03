Emirates e Parsys progettano una nuova pionieristica telemedicine station per i clienti in volo

Emirates ha unito le forze con Parsys Telemedicine per introdurre apparecchiature di nuova generazione che consentiranno ai clienti di ricevere cure mediche di alta qualità e rapide in volo. Emirates ha investito oltre 2,4 milioni di USD nella progettazione congiunta del nuovo equipment set con Parsys, che verrà distribuito su 300 aeromobili nei prossimi anni. La rivoluzionaria ‘telemedicine station’ ha funzionalità avanzate come videoconferenza ad alta definizione, valutazione remota dei passeggeri, trasmissione dati sicura e 12-Leads Telecardia ECG, consentendo al cabin crew altamente qualificato di Emirates di salvare vite in situazioni di emergenza.

“Emirates ha sempre investito in apparecchiature mediche di alta qualità, ma il nuovo Parsys kit è il risultato di una collaborazione durata un anno tra Emirates e Parsys per creare un inflight tool su misura che sia più efficiente e affidabile, più connesso e, in definitiva, più sicuro per i clienti Emirates.

Il best-in-class new system include il Parsys Telemedicine Kit per Emirates e Parsys Cloud. Il kit è una stazione di telemedicina integrata e portatile progettata per consentire ai cabin crew di raccogliere informazioni importanti e parametri vitali, che possono poi essere trasmessi al Ground Medical Support di Emirates, un team dedicato di professionisti medici che si trova nella sede centrale di Emirates Group a Dubai ed è raggiungibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il kit include diversi dispositivi medici come un pulsossimetro, un termometro, un misuratore della pressione sanguigna, un glucometro e un elettrocardiogramma (ECG). I clienti Emirates che necessitano di supporto medico a bordo dei voli possono ora vedere i propri parametri vitali trasmessi automaticamente tramite Bluetooth sul Medcapture© device, eliminando così la necessità per l’equipaggio di cabina di prendere appunti e trasmettere manualmente le informazioni.

Il Medcapture© device è un tablet che contiene una nuova applicazione software, personalizzata per allinearsi alle procedure mediche complete di Emirates. L’interfaccia ha un design intuitivo e facile da usare, in modo che i membri dell’equipaggio possano utilizzarla in modo efficiente, anche in condizioni difficili. Consente inoltre all’equipaggio di cabina di Emirates di comunicare in tempo reale con il Ground Medical Support team, garantendo un accesso immediato a consigli medici esperti mentre si è in volo. Il tablet consente all’equipaggio di cabina di connettersi con i medici a terra per una valutazione in tempo reale dei casi medici dei passeggeri. In alcuni casi, consente ai medici di valutare visivamente lesioni o problemi medici da remoto, se necessario.

Collegato al Medcapture© c’è Parsys Cloud, una cloud-based platform for Ground Medical Support per ricevere dati in volo e comunicare con l’equipaggio di cabina. È sicuro e affidabile e garantisce che i dati dei clienti siano gestiti in conformità con le normative sulla protezione dei dati.

Gli Emirates and Parsys kits sono già installati su più aeromobili e sono stati finora determinanti in diversi casi medici di successo”, afferma Emirates.

“Il medical training and support for cabin crew è una priorità assoluta per Emirates. I nuovi assunti vengono sottoposti a 8 settimane di intensa formazione “ab-initio” per diventare world-class cabin crew. Il periodo ab-initio include diversi corsi, da security, service, safety and emergency a hospitality, oltre al critically important medical response training. Utilizzando una combinazione di apprendimento pratico, in situ, in aula e online, alle nuove reclute vengono insegnate lezioni inestimabili per salvare vite. Il nuovo Parsys kit viene presentato all’equipaggio di cabina tramite un approccio misto di e-learning e apprendimento pratico.

L’Emirates cabin crew riceve un’ampia formazione medica per gestire le emergenze in volo, da svenimenti e soffocamenti a difficoltà respiratorie, reazioni allergiche e malattie improvvise. Sono inoltre formati nella gestione delle lesioni, nel controllo delle infezioni e nell’igiene a bordo. Le competenze salvavita come CPR, Automated External Defibrillator (AED) use e persino l’assistenza al parto vengono insegnate utilizzando una tecnologia di simulazione avanzata. Questa formazione completa, guidata da certified aviation first aid instructors, si svolge presso l’Emirates Cabin Crew Training Centre di Dubai, un centro di formazione di fama mondiale

Le conoscenze e le competenze dell’equipaggio di cabina vengono messe alla prova ogni anno in una formazione ricorrente e l’equipaggio è tenuto a completare un corso online di 1,5 ore, una sessione pratica di 2 ore per CPR, AED, severe bleeding and severe allergy management, con valutazioni per ciascuna. L’equipaggio esperto partecipa anche a una flight simulation exercise ogni anno per garantire che siano completamente attrezzati per gestire qualsiasi incidente medico e che le loro conoscenze vengano regolarmente aggiornate.

Da una prospettiva psicologica, l’equipaggio di cabina riceve anche una formazione su come ottenere il consenso per assistere i clienti, mostrare empatia verso i malati e le loro famiglie, mantenere la calma, tenere informata la vittima in tutte le fasi ed essere presenti con la vittima fino a quando la situazione non migliora. Imparano anche come dare notizie difficili quando necessario. Dopo qualsiasi incidente, all’equipaggio di cabina viene anche fornito supporto per la propria salute mentale, tramite l’Emirates Employee Assistance Programme, il Peer Support service e Sehaty, l’Emirates employee wellbeing programme”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)