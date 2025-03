ATR evidenzia il potenziale della Regional Aviation in Vietnam

ATR ha presentato ieri i risultati di un whitepaper completo, “Propelling Vietnam’s Regional Aviation”. La presentazione ha avuto luogo durante il workshop “Unlocking Vietnam’s Regional Aviation” ad Hanoi, un evento collaborativo con Business France e la società di consulenza sui trasporti vietnamita TEDI (Transport Engineering Design Inc.). Questo studio, condotto in collaborazione con TEDI, sottolinea il potenziale della connettività aerea regionale in Vietnam e l’impegno di ATR con i principali stakeholder del trasporto e dell’aviazione per esplorare nuove opportunità per la rete di trasporto aereo del paese.

“Il rapporto evidenzia come l’aviazione regionale possa migliorare la connettività del Vietnam offrendo nuove e comode opzioni di viaggio che completano l’infrastruttura di trasporto esistente. Attualmente, il 90% del traffico aereo domestico è concentrato in soli 10 dei 22 aeroporti del paese, lasciando molti aeroporti regionali sottoutilizzati. Allo stesso tempo, il 25% dei voli domestici copre distanze inferiori a 300 miglia nautiche (555 chilometri) ma è operato da aeromobili più grandi, il che limita l’efficienza in termini di costi e frequenza”, afferma ATR.

Jean-Pierre Clercin, Head of Region Asia Pacific at ATR, afferma: “L’aviazione regionale ha il potenziale per migliorare significativamente la connettività in tutto il Vietnam. Integrando il trasporto di superficie, può migliorare la mobilità, rafforzare una rete di città secondarie e garantire che più comunità traggano vantaggio dalla crescita economica del Vietnam. Inoltre, ottimizzerà l’utilizzo degli aeroporti regionali esistenti”.

“Rinomati per la loro efficienza nei consumi e il minore impatto ambientale, i turboprop ATR consumano il 45% in meno di carburante ed emettono il 45% in meno di CO2 rispetto ai jet regionali di dimensioni simili. Gli aerei ATR offrono una soluzione più responsabile e conveniente per rotte più brevi, consentendo alle compagnie aeree di collegare in modo redditizio città secondarie e guidare la crescita economica in regioni precedentemente sottoservite.

Il settore dell’aviazione del Vietnam sta vivendo una rapida crescita, con i viaggi aerei domestici destinati a crescere, nel periodo 2023-2027, di oltre il 20%. Questa domanda in crescita richiede una rete di trasporto aereo più solida e interconnessa. Il piano del governo di espandere la rete di aeroporti commerciali approvati da 22 a 30 entro il 2030, sottolinea ulteriormente il ruolo fondamentale dell’aviazione regionale nel collegare le comunità e sbloccare il pieno potenziale economico del paese.

Lo studio di ricerca completo di TEDI ha identificato 149 rotte domestiche entro 300 miglia nautiche (555 km). Lo studio ha anche rivelato che 87 rotte su 149 avevano potenziale di traffico ma rimangono non servite e richiederebbero una flotta di 25 aeromobili ATR 72-600 per essere servite in modo efficace. Il white paper fornisce una chiara roadmap per le compagnie aeree e i decisori politici per sviluppare strategicamente i servizi aerei regionali e capitalizzare questa importante opportunità di mercato”, prosegue ATR.

Dào Ngoc Vinh, General Director of TEDI, afferma: “TEDI è lieta di aver collaborato con ATR allo studio sul traffico aeroportuale in Vietnam, che evidenzia il notevole potenziale regionale del Paese. Mentre il Vietnam continua a sviluppare nuovi aeroporti, TEDI non vede l’ora di contribuire con la propria competenza a questa entusiasmante fase di sviluppo dell’aviazione regionale”.

“L’impatto economico e sociale dell’aviazione regionale è profondo: gli studi dimostrano che un aumento del 10% dei voli regionali può portare a un aumento del 5% del turismo locale, a un aumento del 6% del PIL regionale e a un aumento dell’8% degli investimenti diretti esteri. Il successo di ATR in mercati come Giappone e Nuova Zelanda dimostra come l’aviazione regionale possa guidare la connettività e lo sviluppo economico. Collegando persone e aziende in tutto il Paese, l’aviazione regionale svolge un ruolo cruciale nel guidare la crescita economica, promuovere l’innovazione e migliorare la competitività del Vietnam sulla scena globale.

Sfruttando il suo potenziale per l’aviazione regionale, il Vietnam sta per realizzare una rete di trasporto aereo più integrata che si allinea con la sua visione più ampia di diventare un gateway aeronautico chiave nel sud-est asiatico.

ATR rimane impegnata a collaborare con gli stakeholder vietnamiti per trasformare questa visione in realtà, offrendo soluzioni moderne e sostenibili per le esigenze aeronautiche del paese”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)