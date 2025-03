China Airlines celebra 30 anni della rotta Roma-Taipei e presenta le novità alla BMT 2025

China Airlines, rappresentata in Italia da Spazio GSA, sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, in programma dal 13 al 15 marzo 2025, per presentare le ultime novità e le opportunità di viaggio.

“In questa occasione, la compagnia sarà affiancata dall’Ente del Turismo della Thailandia, rafforzando il legame con una delle sue principali destinazioni in connessione diretta.

Quest’anno, China Airlines celebra anche un traguardo speciale: il 30° anniversario della rotta diretta tra Roma e Taipei. Un risultato che testimonia il costante impegno della compagnia nel connettere l’Italia con l’Asia e l’Oceania attraverso il proprio hub strategico di Taipei.

Per questa importante ricorrenza, China Airlines darà il via a una serie di eventi, roadshow e attività di marketing B2B in tutta Italia, coinvolgendo i principali partner”, afferma China Airlines.

“Trent’anni sono una tappa importante, che non potevamo non celebrare insieme ad agenti ed operatori, che da sempre ci supportano e senza i quali i risultati raggiunti non sarebbero stati possibili. L’obiettivo rimane sempre quello di migliorarci costantemente e di continuare a crescere: solo nell’ultimo mese e mezzo sono state almeno 10 le rotte da Taiwan che hanno visto l’introduzione di nuovi voli o l’aumento delle frequenze di quelli già operati, offrendo sempre più soluzioni e maggior flessibilità anche per chi parte dall’Italia”, dichiara Adriana Bacchini, Passenger Sales Manager Italy & Malta.

“Da Roma, China Airlines collega con un solo transito a Taipei numerose destinazioni in Asia e Oceania, tra cui Giappone, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Corea del Sud, Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Myanmar, Cambogia, Singapore, Hong Kong e le principali città della Cina. Un network capillare che fa di China Airlines il ponte ideale per chi dall’Italia desidera raggiungere queste mete con un servizio efficiente e di alta qualità.

Per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più confortevole e moderna, la compagnia opera questa rotta con aeromobili di ultima generazione, quale l’Airbus A350-900 (dotato di tre cabine di servizio: Business, Premium Economy ed Economy), garantendo altissimi standard di qualità e sostenibilità”, prosegue China Airlines.

“Oltre a celebrare i 30 anni della rotta Roma-Taipei, quest’anno festeggiamo anche i 35 anni di rappresentanza di China Airlines in Italia”, afferma Francesco Sgambelluri, CEO di Spazio GSA. “È un traguardo significativo che conferma una partnership solida e di successo, che ha contribuito a rendere la compagnia un riferimento per i collegamenti tra l’Italia e l’Asia. Guardiamo al futuro con entusiasmo, investendo in nuove opportunità di crescita”.

(Ufficio Stampa Spazio GSA – China Airlines – Photo Credits: Spazio GSA – China Airlines)