Edelweiss accoglie il suo primo Airbus A350 a Zurigo

Edelweiss informa: “Oggi è stata una giornata storica per tutti gli aviation fans e per l’aviazione svizzera: il primo Airbus A350 con Swiss registration è arrivato a Zurich Airport questo pomeriggio. L’aereo, con marche di registrazione HB-IHF, era precedentemente decollato da Lourdes Airport (LDE).

Durante il suo landing approach, il moderno aereo a lungo raggio ha regalato un ulteriore momento spettacolare: dopo una manovra di go-around pianificata, l’Airbus A350 ha effettuato un giro celebrativo dell’aeroporto, prima di atterrare in sicurezza sulla runway 16 alle 15:13.

L’aereo ha rullato lungo la pista accompagnato dai follow-me vehicles ed è stato accolto con un water salute dai fire engines dello Zurich Protection & Rescue service. L’Airbus A350 si è poi diretto verso la sua parking position B38. Oltre 100 dipendenti e l’Edelweiss management team erano lì ad aspettare per dare il benvenuto al nuovo membro della flotta e al suo equipaggio”.

“Centinaia di spettatori, plane spotters e aviation fans si sono radunati oggi a Zurich Airport per assistere da vicino a questo momento storico. Ore prima dell’arrivo previsto, molti si erano già assicurati i posti migliori per guardare da vicino lo spettacolo. Particolarmente popolari erano la terrazza panoramica B, i parcheggi con una vista ideale sulla pista e i numerosi punti di osservazione intorno all’aeroporto. Dotati di telecamere, binocoli e pieni di aspettative, i fan hanno atteso l’atterraggio”, prosegue Edelweiss.

“L’Airbus A350 stabilisce nuovi standard di efficienza, con le ultime tecnologie e un’aerodinamica eccezionale. L’aereo è considerato uno degli aerei a lungo raggio più ecologici al mondo. L’ultima generazione di motori e l’uso di materiali leggeri rendono il twin-engine Airbus A350-900 uno degli aerei wide body più efficienti in termini di consumo di carburante. Consuma il 25% in meno di carburante e quindi produce il 25% in meno di CO2 rispetto all’Airbus A340 quadrimotore che sostituisce. Inoltre, le emissioni acustiche sono fino al 50% inferiori.

Edelweiss sta acquistando un totale di sei aeromobili Airbus A350-900 altamente efficienti e a basse emissioni. Entro la metà del 2027, i cinque aeromobili a lungo raggio Airbus A340-300 esistenti saranno sostituiti e la flotta a lungo raggio di Edelweiss sarà ampliata tornando al pre-coronavirus level di sei aeromobili”, continua Edelweiss.

“Edelweiss è la compagnia aerea leader in Svizzera per leisure travel e vola verso diverse destinazioni di vacanza del mondo. Edelweiss è una compagnia affiliata di Swiss International Air Lines (SWISS) e membro di Lufthansa Group“, conclude Edelweiss

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)