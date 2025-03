News Brevi – 13.03.2025

NORWEGIAN LANCIA UNA NUOVA ROTTA DIRETTA TRA LONDON GATWICK E BILLUND – Norwegian sta espandendo la sua presenza a Billund Airport con il lancio di una nuova rotta annuale per London Gatwick, a partire dal 30 giugno. Questa nuova connessione renderà ancora più facile per i viaggiatori britannici esplorare la Danimarca occidentale, nota per i suoi paesaggi mozzafiato, le città vivaci e le attrazioni di fama mondiale, tra cui il Legoland® Billund Resort. Per celebrare la nuova rotta, Legoland® Billund offre l’ingresso gratuito ai bambini del Regno Unito che volano a Billund con Norwegian. Ciò lo rende ancora più attraente per le famiglie britanniche in cerca di una vacanza. “Norwegian e Billund Airport hanno una solida partnership da molti anni e vediamo un grande potenziale di crescita in questa regione. La nuova rotta per Londra Gatwick è solo il primo passo e stiamo valutando costantemente opportunità per espandere la nostra offerta da Billund”, afferma Sara Neergaard, Director of Communications & Public Affairs at Norwegian Denmark. Billund è molto più di un semplice aeroporto: è la porta di accesso a una delle regioni più emozionanti della Danimarca. La città ospita Legoland®, che attrae famiglie da tutto il mondo, così come LEGO® House, l’esperienza definitiva per gli appassionati di LEGO® di tutte le età. Oltre a ciò, i visitatori possono esplorare la splendida costa occidentale della Danimarca, le incantevoli cittadine e una serie di esperienze culturali e all’aperto. Jan Hessellund, CEO of Billund Airport, accoglie con favore l’espansione di Norwegian: “Questa è una notizia fantastica, non solo per la Danimarca occidentale, ma anche per i numerosi viaggiatori britannici che ci visitano ogni anno. Con i nuovi voli diretti di Norwegian, ora è più facile che mai per le famiglie e i viaggiatori d’affari del Regno Unito raggiungere Billund. Apprezziamo l’impegno di Norwegian nel rafforzare la connettività internazionale con la nostra regione”. Londra è da tempo la city-break destination più popolare per i viaggiatori danesi, ma la rotta è anche fondamentale per i viaggi d’affari in entrambe le direzioni. La Danimarca occidentale ospita molte grandi aziende internazionali, rendendo molto prezioso un collegamento stabile e competitivo tra Billund e la capitale del Regno Unito. “Siamo lieti di dare il benvenuto al nuovo servizio diretto tutto l’anno di Norwegian che collega London Gatwick con Billund. Questa rotta fornisce una connettività essenziale sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti, rafforzando ulteriormente l’ampia rete europea e a lungo raggio di Gatwick”, afferma Jennifer Newman, Airlines Relations Manager at London Gatwick. La rotta sarà tutto l’anno, con sei partenze settimanali durante l’alta stagione estiva.

JETBLUE SEGNA LA PRIMA FORNITURA REGOLARE DI SAF PER COMMERCIAL AIR TRAVEL IN NEW YORK – JetBlue, insieme ai suoi fuel partners, ha segnato la prima fornitura regolare di sustainable aviation fuel (SAF) per commercial air travel nella regione presso il New York John F. Kennedy International Airport (JFK). Questa pietra miliare per la disponibilità di SAF porta alla realtà un annuncio dell’estate scorsa, che delineava l’accordo di 12 mesi di JetBlue con World Fuel Services (World Fuel), una società World Kinect, per almeno 1 milione di galloni di neat SAF fornito da Valero Marketing and Supply Company (Valero), una sussidiaria di Valero Energy Corporation. La fornitura di SAF è resa possibile tramite partner commerciali che aiutano a coprire il sovrapprezzo rispetto al jet fuel tradizionale. Ulteriori 4 milioni di galloni di neat SAF sono possibili secondo i termini dell’accordo, con il supporto dei partner. “JFK è la sede di JetBlue da 25 anni e le nostre operazioni qui dovrebbero stabilire lo standard che immaginiamo per l’intera rete”, ha affermato Ursula Hurley, chief financial officer, JetBlue. “Grazie ai numerosi team e partner che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo. Incorporare il SAF nei nostri voli è una leva importante per decarbonizzare il settore dell’aviazione ed espandere la sua disponibilità nei nostri aeroporti del Nord-Est è un grande passo”. Per garantire una fornitura costante di SAF, Diamond Green Diesel LLC, una joint venture tra un’affiliata Valero e un’affiliata Darling Ingredients Inc., produce il carburante e Valero lo miscela con jet fuel tradizionale per creare il blended SAF. Il blended SAF viene quindi consegnato da World Fuel tramite l’infrastruttura di distribuzione del jet fuel esistente, dove viene richiesto da JetBlue per l’uso nella propria flotta al JFK. Il blended SAF è un drop-in product per aeromobili e infrastrutture esistenti e può ridurre le emissioni di gas serra del ciclo di vita fino a circa l’80% rispetto all’attuale jet fuel convenzionale. “Collaborare con JetBlue e Valero per portare blended SAF in uno dei nostri più grandi aeroporti supporta la nostra ambizione presso World Fuel di sviluppare una rete di fornitura coerente per il SAF sulla costa orientale degli Stati Uniti”, ha affermato Brad Hurwitz, senior vice president, supply and trading, World Fuel Services. Con una fornitura regolare di SAF già consegnata alle sue operazioni nei San Francisco and Los Angeles International airports, la compagnia aerea ha raddoppiato il suo approvvigionamento di SAF anno dopo anno dal 2020. La strategia di sostenibilità più ampia di JetBlue include anche una migliore efficienza degli aeromobili, l’ottimizzazione dei consumi, electric ground operations e strategic technology partnerships.

RYANAIR ANNUNCIA IL SUMMER 2025 SCHEDULE PER LA SCOZIA – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo Summer 2025 schedule per la Scozia con 87 rotte, tra cui 3 nuove rotte per Cracovia, Madeira e Malta, oltre a frequenze extra su altre 40 popolari rotte estive, come Alicante, Lanzarote e Malaga. Questo nuovo programma estivo 2025 è sostenuto dai 13 aeromobili Ryanair basati in Scozia”.

RYANAIR ANNUNCIA IL SUMMER 2025 SCHEDULE PER LE EAST MIDLANDS – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato il suo Summer 2025 schedule per le East Midlands, con 33 rotte e frequenze extra su 12 popolari rotte per estive, come Alicante, Faro e Malaga. Questo nuovo programma estivo 2025 è sostenuto dai 6 aeromobili Ryanair basati nelle East Midlands”.

IBERIA RICEVE UN RICONOSCIMENTO COME COMPAGNIA AEREA PIU’ INNOVATIVA – Iberia è stata insignita del premio come l’azienda più innovativa nel settore aereo in riconoscimento degli “eccellenti risultati ottenuti nel 2024 nel campo dell’innovazione e del suo impatto sulla percezione dei consumatori”. I premi sono stati consegnati nel corso della ‘3ª Conferencia del Índice Español de Innovación’ che l’Università Carlos III di Madrid ha tenuto nel campus della Puerta de Toledo. In questo evento, UC3M effettua un’analisi approfondita dell’innovazione aziendale dal punto di vista del consumatore. Per fare ciò, hanno raccolto le opinioni di oltre 20.000 clienti per conoscere la loro percezione del livello di innovazione di un gruppo di aziende che rappresenta oltre il 70% della spesa familiare in Spagna. Ha ricevuto il premio Martín Beitia, direttore dell’Innovazione, Design e Ricerca di Iberia: “È un onore che riconoscano il lavoro che stiamo facendo in termini di innovazione, con nuovi prodotti come My Iberia, la collaborazione con Apple per localizzare i bagagli tramite AirTag o Háblalo, l’app che abbiamo appena lanciato per eliminare le barriere nella comunicazione. Tutti questi progetti migliorano l’esperienza dei nostri clienti e creano esperienze di viaggio più personalizzate e inclusive”.

IBERIA CELEBRA LA FESTA DEL PAPA’ CON UNO SCONTO DEL 10% SULLA CARTA REGALO – Iberia informa: “Iberia si unisce alla celebrazione della Festa del Papà con un’offerta pensata per chi desidera regalare un’esperienza unica. La compagnia aerea lancia la sua Gift Card del Día del Padre, che permette agli acquirenti di usufruire di uno sconto del 10% e quindi di effettuare viaggi in modo più economico. Un altro vantaggio è che non è necessario scegliere la destinazione o la data al momento dell’acquisto, poiché il destinatario di questa carta regalo ha un anno di tempo dalla data di acquisto per riscattarla. Oltre ad essere personalizzata con un messaggio speciale, la cartolina può essere stampata per essere consegnata di persona o inviata via email direttamente al destinatario. Le carte possono essere scelte da oggi fino al 19 marzo e sono valide per i voli operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum”.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR ATM/ANS – PROVISIONS OF SERVICES – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Air Traffic Management/Air Navigation Services (EAR for ATM/ANS) – Provision of Services. Questa revisione di marzo 2025 incorpora materiale normativo su information security, ATM/ANS systems and constituents, la definizione di SIGMET e determinati requisiti per special visual flight rules and air traffic control clearances, nonché un’espansione dell’ambito dei flight information services con informazioni su unmanned aircraft. A seguito dell’adozione da parte della Commissione europea di un pacchetto normativo completo per drones and vertical take-off and landing (VTOL)-capable aircraft (VCA), questa pubblicazione incorpora nell’EAR for ATM/ANS – Provision of Services le modifiche di tale pacchetto relative ad ATM/ANS – Provision of Services come introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1111. Le revisioni EAR che incorporano le modifiche alle altre normative in questo pacchetto saranno pubblicate a breve sul sito Web EASA.