Assegnato dallo staff Delta all’Aeroporto di Napoli il premio “Station of the Year 2024”

Il team Delta all’Aeroporto di Napoli ha recentemente ricevuto il premio “Station of the Year 2024”. Il premio è un riconoscimento interno assegnato dalla compagnia statunitense allo staff aeroportuale che raggiunge il punteggio più alto relativamente ad una serie di criteri, valutati su una scala da 1 a 5.

“Per l’assegnazione del premio vengono presi in considerazione i team aeroportuali di stazioni sia domestiche che internazionali, suddivise in categorie che tengono conto del numero di passeggeri trasportati e dei voli operati dalla compagnia in quello scalo durante l’anno.

Napoli ha gareggiato con aeroporti come, ad esempio, Londra Gatwick, Stoccolma Arlanda o Copenhagen. Il binomio Delta Air Lines – Aeroporto di Napoli ha permesso di totalizzare il punteggio più alto nella valutazione di vari parametri, fra cui sicurezza, puntualità e consegna bagagli. Napoli è quindi risultata la migliore stazione fra quelle in cui opera Delta in tutto il mondo nella categoria assegnata”, afferma Delta.

“Quest’estate Delta Air Lines potenzierà i collegamenti tra Napoli e gli Stati Uniti, servendo sia New York JFK che Atlanta. Dopo il successo del volo della scorsa estata verso New York, che ha registrato alti tassi di riempimento, la compagnia statunitense ha aggiunto la rotta verso Atlanta, l’aeroporto più trafficato al mondo.

Il collegamento giornaliero con New York JFK riprenderà l’8 maggio, mentre il nuovo volo per Atlanta decollerà il 24 maggio 2025 con una frequenza di quattro voli settimanali. Grazie a questi collegamenti i viaggiatori non avranno solo un accesso diretto alle due metropoli statunitensi, ma potranno anche continuare il proprio viaggio verso numerose destinazioni in tutto il Nord America, i Caraibi ed oltre con i voli in coincidenza disponibili attraverso gli hub Delta“, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)