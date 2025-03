Ascendance sceglie Safran per la propulsione del suo ATEA VTOL

Ascendance ha annunciato di aver selezionato ENGINeUS, il primo EASA-certified electric motor, sviluppato da Safran Electrical & Power (leggi anche qui), per il prototype flying ATEA, il suo hybrid-electric vertical take-off and landing (VTOL) aircraft.

ATEA, che presenta un’innovativa architettura di propulsione composta da otto vertical electric motors e due horizontal electric motors, è una silent low-carbon alternative ai conventional helicopters, progettata per ridurre l’impatto ambientale e aprire la strada a collegamenti regionali più efficienti.

Il flying ATEA demonstrator, attualmente in produzione, sarà dotato di due ENGINeUS electric motors realizzati da Safran Electrical & Power, che forniscono horizontal propulsion e sviluppano ciascuno oltre 100 kW. Con la sua power and control electronics integrata direttamente nel motore e il suo optimized air cooling system, ENGINeUS soddisfa i requisiti di ATEA.

Ascendance ha iniziato la sua ground testing campaign presso le sue aircraft test facilities a Muret, a sud di Tolosa, Francia. Lo scopo di questi test è approvare l’integrazione di nuove tecnologie, tra cui ENGINeUS, nell’ATEA hybrid electric propulsion system e convalidarne le performance.

“La sicurezza è fondamentale per il nostro programma, in particolare il primo dei nostri test flights da condurre con un pilota a bordo. Questa collaborazione con Safran Electrical & Power, un attore leader del settore, è un’opportunità per noi di beneficiare della loro competenza in termini di performance and safety, nonché delle prestazioni dei motori ENGINeUS”, afferma Jean-Christophe Lambert, CEO di Ascendance.

“Siamo molto orgogliosi di supportare Ascendance con il loro ambizioso VTOL ATEA program. Questo annuncio, che segue la certificazione EASA del nostro motore ENGINeUS, consolida la nostra posizione di pionieri nel campo della propulsione elettrica. È il risultato di diversi mesi di collaborazione tecnica tra le nostre due aziende nella regione francese dell’Occitania”, ha affermato Agnès Pronost-Gilles, Executive Vice President and General Manager of Power Division, Safran Electrical & Power.

L’ATEA project è stato selezionato nel 2023 nell’ambito del France 2030 recovery plan, come parte del “Produce a low-carbon aircraft in France” program. Pertanto, Ascendance si affida a numerosi attori francesi per i key systems dell’aeromobile.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Copyright Ascendance)