Eurowings amplia notevolmente la sua presenza nella Gulf region

Eurowings informa: “Eurowings continua la sua storia di successo con i voli per la Gulf region. La compagnia aerea ha annunciato nei giorni scorsi tre nuovi voli diretti dagli aeroporti tedeschi e aumenta significativamente la frequenza dei collegamenti esistenti.

Eurowings collegherà Berlino ad Abu Dhabi con tre voli diretti a settimana a partire da novembre 2025. Dopo Dubai e Jeddah, questa sarà la terza rotta a lunga distanza per la capitale tedesca in un breve lasso di tempo. Anche il servizio da Berlino alla fiorente metropoli di Dubai verrà ampliato: Eurowings volerà a Dubai fino a undici volte a settimana (invece delle precedenti sette volte a settimana)”.

“Eurowings sta anche offrendo un vero highlight invernale in Bassa Sassonia: con il volo inaugurale del 4 novembre, ci saranno tre voli diretti a settimana da Hannover a Dubai. Eurowings sta quindi creando il primo collegamento non-stop per la regione del Golfo dalla città.

La terza nuova destinazione sarà raggiunta dal Baden-Württemberg: Eurowings collegherà Stoccarda con Jeddah in Arabia Saudita due volte a settimana in futuro. Il collegamento con Dubai, che è già stato introdotto con successo all’aeroporto di Stoccarda, sarà aumentato a sei volte a settimana (in precedenza quattro volte a settimana).

Anche i passeggeri di Colonia/Bonn trarranno vantaggio da un aumento del numero di voli disponibili per Dubai: a partire da novembre, ci sarà una scelta di quattro anziché tre giorni di partenza per Dubai presso l’aeroporto di casa di Eurowings“, prosegue Eurowings.

“Eurowings volerà a Dubai 24 volte a settimana in futuro”, afferma il CEO di Eurowings Jens Bischof: “Questo è un’indicazione che i nostri collegamenti con la fiorente regione del Golfo sono tra le rotte più popolari e di successo nel nostro programma di voli invernali. Vogliamo continuare questa storia di successo con l’espansione nelle sedi di Berlino, Hannover, Colonia/Bonn e Stoccarda”.

Nuove rotte e frequenze aumentate da Novembre 2025:

Da Berlino: tre voli a settimana per Abu Dhabi, fino a undici voli settimanali per Dubai (con un aumento significativo), due voli settimanali per Jeddah.

Da Colonia: quattro voli settimanali per Dubai anziché tre, tre voli settimanali per Jeddah.

Da Hannover: tre voli settimanali per Dubai (novità).

Da Stoccarda: due voli settimanali per Jeddah (novità), sei voli settimanali per Dubai anziché quattro.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)