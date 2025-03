Robinson Helicopter Company mostra le versioni aggiornate dell’R66 NxG a Verticon 2025

Robinson Helicopter Company (RHC) ha condiviso due elicotteri R66 dal design all’avanguardia come parte del refreshed R66 NxGTM al Verticon di Dallas.

“Il ‘next generation’ aircraft segna una pietra miliare significativa, che coincide con il 15° anniversario dell’originale R66, la cui produzione è iniziata nel 2010. Rinnovato dentro e fuori, l’R66 NxG offre nuovi technology and standard safety equipment, tra cui un impact resistant windshield e il 2-axis autopilot standard. L’R66 NxG include anche materiali aggiornati e nuovi paint schemes,

Per semplificare il processo di ordinazione, Robinson Helicopter offre ora il next generation R66 NxG in tre livelli di allestimento. L’allestimento base è il Southwood, per gli acquirenti che hanno bisogno di un capace elicottero da lavoro senza tutti gli upgrades. L’allestimento di fascia media, Palo Verde, include optional upgraded avionics, additional premium leather interior colors and options, un all-new exterior paint design. Un Limited-Edition aircraft chiamato Riviera si unisce alla gamma della NxG family”, afferma Robinson Helicopter.

“Ogni elicottero Robinson è progettato e assemblato a Torrance, California, dal nostro team dedicato di oltre 1.200 dipendenti”, ha affermato David Smith, presidente e CEO di Robinson Helicopter Company. “Per onorare la nostra città natale, abbiamo chiamato ogni nuovo pacchetto di allestimento con i nomi dei quartieri vicini, Southwood, Palo Verde e Riviera. Questo tocco unico consente ai nostri dipendenti e vicini di condividere un pezzo di Torrance con ogni nuovo R66 NxG”.

“L’allestimento base dell’NxG, Southwood, è dotato di serie di Garmin G500H 700P/700P TXi avionics and 2-axis Garmin autopilot, due scelte di colori per gli interni, Stone o Graphite, impact – resistant windshield, new LED landing lights, con la sicurezza e l’affidabilità su cui i clienti Robinson hanno imparato a fare affidamento, a un prezzo di ingresso accessibile.

L’allestimento Palo Verde è dotato di Garmin G500H 700P/700P TXi o optional 1060/700P TXi flight display, nonché di Garmin GTN 750Xi GPS, Synthetic Vision, Navigation and Communications, GDL 60 Datalink e 2-axis Garmin autopilot. Sun visors and ambient overhead lighting sono di serie su questo allestimento, mentre il footwell lighting è disponibile come optional. Le caratteristiche di design includono una Sand leather interior option e un nuovo exterior paint scheme in una varietà di vernici standard e metallizzate.

Disponibile solo per l’ordine nei prossimi 12 mesi, con una quantità limitata da costruire, l’allestimento Riviera offre advanced Garmin avionics and a 3-axis autopilot. Questo aeromobile unico include anche un exclusive Midnight + Umber interior. L’headliner è realizzato in tessuto Alcantara, mentre i sedili sono offerti in pelle Midnight, impreziositi da inserti incisi al laser. Il Riviera include un light wood flooring che è sia contemporaneo che funzionale. L’esterno presenta un bold color-block pattern in tre all-new paint colors. Il primo R66 Riviera Edition, numero di serie 1500, è stato esposto a Verticon“, prosegue Robinson Helicopter.

“L’all-glass cockpit sostituisce i tradizionali indicatori con display digitali avanzati, per una maggiore situational awareness e un carico di lavoro ridotto per il pilota. Gli engine and system instruments sono forniti sul display Garmin TXi, offrendo una maggiore consapevolezza dei limiti operativi. Fornisce auto-relight, power check recording and engine data logging.

L’aeromobile rappresenta l’industry-first light helicopter con standard 2-axis Garmin Autopilot e funzioni di sicurezza avanzate come limit cueing, single button level mode, hover assist, overspeed and under speed protection, optional third axis.

Il Polycarbonate Impact-Resistant Windshield offre una maggiore protezione contro gli impatti con uccelli, droni e altri detriti trasportati dall’aria. L’aria condizionata è di serie su tutti gli allestimenti NxG“, conclude Robinson Helicopter.

“Robinson Helicopter riconosce le diverse esigenze dei suoi clienti. Mentre molti si affidano ai nostri elicotteri per missioni impegnative come animal management, agricultural work and public safety, serviamo anche molti clienti che apprezzano il design elevato”, spiega Smith. “Questo ultimo progresso stabilisce un nuovo standard per la nostra azienda e il settore. Ci impegniamo a fornire a tutti i nostri clienti, che diano priorità a prestazioni robuste per lavori impegnativi o a un comfort senza pari per uso personale, sia performance che sicurezza”.

(Ufficio Stampa Robinson Helicopters – Photo Credits: Robinson Helicopters)