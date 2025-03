Sikorsky presenta la S-92® Phase IV Main Gearbox

Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha presentato l’attesa S-92® Phase IV main gearbox, un’innovazione trasformativa che stabilisce un nuovo punto di riferimento per affidabilità, performance e sicurezza nel settore degli elicotteri commerciali.

“L’S-92 Phase IV main gearbox è dotata di un auxiliary lubrication system che si attiva automaticamente in caso di primary oil pressure loss, eliminando la necessità di un atterraggio immediato e consentendo agli operatori di raggiungere la loro destinazione in sicurezza. Questa soluzione rivoluzionaria è stata convalidata attraverso oltre 800 ore di rigorosi test e la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA) è prevista per il 2025. Quattro gearboxes sono state completate presso la sede centrale di Stratford dell’azienda e i clienti stanno già lavorando per diventare i primi ad adottarle”, afferma Sikorsky.

“La Phase IV main gearbox si basa sulla reputazione del suo predecessore come una delle migliori e più affidabili gearboxes del settore ed è un altro esempio del continuo investimento di Sikorsky nella piattaforma S-92”, ha affermato Leon Silva, vice president of Global Commercial and Military Systems at Sikorsky. “Abbiamo trascorso più di un decennio a progettare, testare e ottimizzare la Phase IV main gearbox per prestazioni eccezionali e siamo entusiasti di vederla diventare un nuovo standard del settore”.

“Sikorsky ha investito più di $100 milioni nello sviluppo della gearbox, consentendo ai clienti di soddisfare i requisiti delle missioni future e sottolineando l’impegno dell’azienda nel migliorare la piattaforma S-92. L’elicottero S-92 è il cavallo di battaglia dell’offshore energy industry e una scelta affidabile per search and rescue, head of state transportation e altre missioni critiche in tutto il mondo.

La presentazione della Phase IV main gearbox rappresenta una pietra miliare importante nell’impegno continuo di Sikorsky per migliorare la capacità e la sicurezza della flotta S-92. Con una lifetime availability average superiore al 90%, molti velivoli S-92 al servizio dell’esigente offshore energy industry raggiungono in media più di 1.500 ore di volo all’anno. Mentre l’offshore energy industry continua a evolversi, la S-92 Phase IV main gearbox è ben posizionata per supportare le crescenti richieste delle deepwater operations, fornendo un mezzo sicuro e affidabile per trasportare personale, equipaggiamenti e rifornimenti in località remote”, prosegue Sikorsky.

“Sikorsky ha annunciato diversi miglioramenti all’elicottero S-92 negli ultimi mesi, tra cui increased scheduled inspection intervals e una one-time life extension per specific main gearbox housings. Questi miglioramenti elimineranno molti tempi di fermo causati dalle ispezioni e consentiranno agli operatori di mantenere in servizio in sicurezza i propri aeromobili e di generare ricavi più a lungo. Il life credit guadagnato è fino a 1.200 ore/3.600 ground-air-ground cycles, che rappresentano 12-18 mesi aggiuntivi per un average S-92 offshore oil operator e più di 24 mesi per gli altri”, conclude Sikorsky.

