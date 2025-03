Boeing nomina Don Ruhmann nuovo Chief Aerospace Safety Officer

Boeing ha nominato Don Ruhmann come nuovo Chief Aerospace Safety Officer dell’azienda, con decorrenza immediata.

“In questo ruolo, Ruhmann sarà responsabile del rafforzamento della safety culture e delle safety practices di Boeing, promuovendo gli sforzi per accelerare e far maturare il Safety Management System (SMS) in tutta l’azienda e continuando a lavorare con il settore per rafforzare l’aviation safety ecosystem.

Boeing ha creato il ruolo di Chief Aerospace Safety Officer nel 2021 per guidare lo sviluppo dell’integrated enterprise Global Aerospace Safety program dell’azienda, che comprende Product & Services Safety, Aerospace Safety Analytics e Global Aviation Safety System. L’allineamento di questi team incentrati sulla sicurezza sotto un unico leader promuove la sicurezza in ogni aspetto delle Boeing operations e guida la responsabilità end-to-end nell’intero internal and external safety ecosystem.

Ruhmann succede a Mike Delaney, che ha annunciato il suo pensionamento dopo una carriera di quasi quattro decenni in Boeing. Delaney ricoprirà un ruolo consultivo per assistere la transizione nei prossimi mesi. Ruhmann riferirà al Boeing President and CEO, Kelly Ortberg e si unirà all’Executive Council dell’azienda”, afferma Boeing.

“Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante per rafforzare le nostre safety practices, la safety culture e le azioni per implementare il Safety Management System (SMS) in Boeing”, ha affermato Ortberg. “L’esperienza di Don in airplane design, certification e i solidi rapporti con gli enti regolatori globali lo rendono perfettamente adatto a guidare e sviluppare tali sforzi in Boeing e in tutto il settore”.

“Ruhmann è stato di recente vice president of Airplane Development at Boeing Commercial Airplanes, dove ha guidato il design and certification work per i nuovi membri della 737 MAX family e il nuovo 777-9. È entrato in Boeing nel 1989 e ha ricoperto una serie di senior leadership positions, tra cui Engineering roles nei 777 and 787 programs e in Commercial Aviation Services, che ora fa parte di Boeing Global Services“, conclude Boeing

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)