News Brevi – 15.03.2025

MEDSKY LANCIA I NUOVI VOLI DA MILANO MALPENSA PER TRIPOLI MITIGA – Medsky Airways, compagnia aerea specializzata nei collegamenti tra l’Italia e la Libia, annuncia l’introduzione dei nuovi voli diretti da Milano Malpensa per Tripoli Mitiga, operativi dal 6 aprile 2024. La compagnia è rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, partner di riferimento per la distribuzione e la commercializzazione dei voli sul mercato italiano. Questa nuova rotta si affianca ai voli già operativi da Roma, rafforzando la presenza di Medsky Airways in Italia e offrendo ai passeggeri un’alternativa comoda e diretta per raggiungere la capitale libica. I voli saranno operati il venerdì e la domenica. “L’ampliamento della rete con i voli da Milano rappresenta un passo strategico per Medsky Airways, che continua a rafforzare la sua presenza in Italia”, commenta Claudio Novembrini, Sales Manager di Distal GSA Italia. “Siamo certi che questo collegamento risponderà alla crescente domanda di viaggi verso la Libia, offrendo ai passeggeri un’alternativa comoda e conveniente”.

AUSTRIAN AIRLINES E LUFTHANSA AVIATION TRAINING (LAT): OPERATIVO IL 787 FULL FLIGHT SIMULATOR A VIENNA – Lufthansa Aviation Training (LAT) ha ufficialmente messo in funzione nelle scorse settimane a Vienna un Full Flight Simulator (FFS) per il Boeing 787 (Dreamliner), aggiungendo così il modello per voli a lungo raggio alla flotta di simulatori della sede. La training organization di Lufthansa Group amplia così la sua offerta di simulatori all’avanguardia in Austria e allo stesso tempo rafforza la formazione dei piloti di Austrian Airlines con la più moderna tecnologia di simulazione. Il 787-9 Simulator di CAE, della 7000XR Series, soddisfa i più elevati standard di certificazione (Level D) e consente un addestramento realistico, in grado di riprodurre tutte le condizioni di volo di un Boeing 787-9. La pianificazione del nuovo simulatore è iniziata a metà del 2023, in stretta collaborazione tra LAT e Austrian Airlines. La selezione del produttore idoneo è iniziata nell’autunno del 2023. L’FFS è stato collaudato insieme ai tecnici di LAT e a un pilota di Austrian Airlines nel luglio 2024 presso gli stabilimenti di assemblaggio del produttore canadese a Montreal. L’installazione a Vienna, nonché le ampie fasi di test e il collaudo finale da parte dell’ACG, hanno avuto luogo da settembre a dicembre 2024. Il simulatore è stato presentato ufficialmente durante una cerimonia presso il centro di addestramento il 30 gennaio 2025, inaugurato dal Managing Director di LAT, Matthias Spohr e dal COO di Austrian Airlines, Francesco Sciortino. Oltre ad Austrian Airlines, tra i partecipanti c’erano anche altri LAT customers. “La messa in funzione del 787 Full Flight Simulators a Vienna Airport rappresenta un passo significativo per consentire ad Austrian Airlines di fornire una formazione di altissimo livello presso la propria base. Sono molto contento che grazie a questo progetto potremo ora mettere a disposizione dei nostri colleghi austriaci e di altri LAT customers uno dei nostri simulatori più moderni nella capitale austriaca. Allo stesso tempo, con questo simulatore continuiamo l’espansione di LAT e quindi rafforziamo la nostra offerta nel campo della formazione dei piloti”, afferma Matthias Spohr, Managing Director, Lufthansa Aviation Training. Da giugno 2024 due Dreamliner fanno parte della flotta a lungo raggio di Austrian Airlines. Secondo la situazione attuale, entro la fine del 2028, nove ulteriori Boeing 787-9 sostituiranno gradualmente gli attuali jet a lungo raggio 777 e 767. Il simulatore, ora in funzione, consentirà inoltre ai cockpit crew di Austrian Airlines di ridurre i tempi di viaggio e di aumentare l’efficienza nella pianificazione operativa. Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines: “Per noi, come Austrian Airlines, i vantaggi che offre nella sede di Vienna il simulatore per il nostro nuovissimo aereo a lungo raggio, il Boeing 787-9 ‘Dreamliner’, sono molteplici: per i nostri processi di formazione dei piloti, il nuovo simulatore del 787 significa maggiore flessibilità in termini di tempo e, allo stesso tempo, una complessità notevolmente ridotta, perché i nostri 787 pilots non devono più recarsi in altre sedi per scopi di formazione. Ciò ci aiuta sia con la formazione sul nostro nuovo modello a lungo raggio nella flotta, sia successivamente, con il training regolare obbligatorio. Nel medio termine, questo ridurrà notevolmente anche i nostri costi”.

GE AEROSPACE SI ASSICURA UN CONTRATTO DA $5 MILIARDI CON L’U.S. AIR FORCE PER I MOTORI F110 – GE Aerospace informa: “GE Aerospace ha annunciato un Indefinite Delivery/Indefinite Quantity (IDIQ) contract con l’U.S. Air Force, valutato fino a 5 miliardi di dollari. Questo contratto supporta le Foreign Military Sales (FMS) per i motori F110-GE-129, che equipaggiano gli aeromobili F-15 e F-16 operati da nazioni alleate in tutto il mondo. Il motore F110 di GE Aerospace ha più di 11 milioni di ore di volo, la spinta più elevata della sua categoria, e ha recentemente celebrato un traguardo di 40 anni di produzione e miglioramento continui. Con questo ultimo accordo GE Aerospace ribadisce il suo impegno a supportare le U.S. Air Force partnerships e a consentire la prontezza operativa per le piattaforme F-15 e F-16 a livello globale”. “Siamo onorati di aver raggiunto questo accordo con l’U.S. Air Force, assicurando che l’F110-GE-129 rimanga il motore di scelta per le flotte F-15 e F-16 del mondo”, ha affermato Amy Gowder, president and CEO, Defense & Systems at GE Aerospace. “Questo contratto sottolinea la fiducia duratura nelle performance, nell’affidabilità e nel valore dell’F110 per i nostri clienti e le loro missioni critiche”. “La famiglia di motori F110 ha una comprovata esperienza nel fornire una spinta superiore ed efficienza operativa per i clienti militari. Come parte di questo ultimo contratto, GE Aerospace collaborerà a stretto contatto con l’U.S. Air Force per fornire motori, pezzi di ricambio e servizi associati che soddisfino le mutevoli esigenze degli operatori alleati”, conclude GE Aerospace.

FAA: DRAFT EA PER LE SPACEX OPERATIONS ALLA CAPE CANAVERAL SPACE FORCE STATION – La Federal Aviation Administration informa: “La FAA sta pubblicando per la public review un Draft Environmental Assessment (EA) che analizza la proposta di SpaceX di aumentare le operazioni del Falcon 9 da 50 a 120 all’anno dallo Space Launch Complex 40, presso la Cape Canaveral Space Force Station, Florida. La draft EA esamina anche la costruzione di una first-stage booster landing zone nel sito, con un massimo di 34 atterraggi all’anno. Per soddisfare i Department of the Air Force (DAF) National Environmental Policy Act requirements, la FAA ha anche pubblicato un collegamento al Draft Finding of No Significant Impact (FONSI) for public comment per conto del DAF. Il 16 aprile si terrà un incontro pubblico virtuale e il public comment period si chiuderà il 24 aprile 2025”.

EMBRAER ESTENDE LA REGISTRAZIONE PER LA STARTUP MARATHON – Embraer estenderà la registrazione per Startup Marathon, un evento che mira a promuovere l’innovazione con un focus su artificial intelligence, machine learning e altre tecnologie nell’aviazione. L’evento si svolgerà durante il Web Summit Rio 2025, dal 27 al 30 aprile, presso Riocentro, Rio de Janeiro. Per partecipare, le startup devono compilare un modulo di domanda entro il 28 marzo e soddisfare i criteri di selezione sia del Web Summit che di Embraer. Dopo una selezione preliminare, le chiamate per partecipare alla Marathon saranno inviate via e-mail il 9 aprile. Il modulo di registrazione online e le regole della Startup Marathon saranno disponibili su https://www.embraer.com/global/en/marathon-2025. “Invitiamo tutte le startup che prenderanno parte al Web Summit a iscriversi alla nostra Marathon e a visitare il nostro stand durante l’evento, in modo da poter identificare opportunità di cooperazione”, afferma Leonardo Garnica, Embraer’s corporate innovation leader.

IBERIA E FUNDACION CASA DE MEXICO EN ESPANA UNISCONO LE FORZE PER POTENZIARE IL PROGRAMMA DI BORSE DI STUDIO – Iberia informa: “Iberia si unisce al programma di borse di studio della Fundación Casa de México en España (FCME) in qualità di partner, facilitando il trasferimento di beneficiari di borse di studio selezionati nel programma 2025-2026. Con questo accordo, FCME rafforza il suo impegno nell’eliminare le barriere e ampliare l’accesso alle opportunità accademiche internazionali per i talenti messicani, mentre la compagnia aerea spagnola approfondisce ulteriormente la sua strategia di impatto sociale, per raggiungere il suo scopo di generare prosperità collegando le persone al mondo. Questo programma è rivolto a laureati e professionisti messicani con almeno due anni di esperienza lavorativa verificabile, interessati a conseguire un master presso le principali università spagnole nei seguenti ambiti di studio: arti e discipline umanistiche, istruzione, scienze della salute, scienze sociali e comunicazione. Quest’anno sono state aggiunte le seguenti aree di studio: Economia, Politiche pubbliche, Istruzione, Ingegneria, Sostenibilità ambientale e Sicurezza”. “La borsa di studio della Fundación Casa de México en España fornisce un sostegno finanziario che copre tutti o parte dei costi di viaggio aereo, alloggio, cibo e, in alcuni casi, una percentuale delle tasse universitarie o degli istituti di istruzione superiore. In questo modo Iberia contribuisce a coprire le spese di viaggio di una parte dei beneficiari delle borse di studio, contribuendo ad aumentare il numero dei beneficiari. Iberia mette a disposizione del programma la sua capacità di collegare il Messico con l’Europa, grazie ai suoi tre voli giornalieri tra Città del Messico e Madrid, che trasportano ogni giorno più di 2.000 persone su entrambe le sponde dell’Atlantico. Tutto questo a bordo dell’aereo più grande ed efficiente della sua flotta, l’A350. Le candidature saranno aperte dal 10 marzo al 13 aprile 2025 e i risultati saranno pubblicati il 26 maggio 2025”, conclude Iberia.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER ADDITIONAL LIVE TRAINING EQUIPMENT DALL’U.S MARINE CORPS – Saab informa: “Saab ha ricevuto un contract modification award dall’U.S. Marine Corps per additional Marine Corps Training Instrumentation Systems (MCTIS) equipment. Il valore dell’ordine è di 37 milioni di dollari (375 milioni di corone svedesi), con consegne dal 2025 al 2027. Questo contratto garantisce che l’U.S. Marine Corps continuerà a implementare la deployable and expeditionary MCTIS capability di Saab. Questa advanced, interoperable live training solution aiuta ad addestrarsi negli ambienti più realistici, migliorando significativamente le performance”. “Siamo onorati che l’U.S. Marine Corps continui a fare affidamento su di noi come training partner”, ha affermato Erik Smith, President and CEO of Saab in the U.S. “La collaborazione di Saab con l’U.S. Marine Corps è iniziata con un contratto assegnato a giugno 2021, che ha segnato il passaggio dal precedente Tactical Engagement Simulation System II (ITESS – II) all’MCTIS training system”, conclude Saab.

IL PRESIDENTE ENAC SALUTA IL VICE DIRETTORE CENTRALE RISOLRE UMANE IN VISTA DEL SUO INCARICO PRESSO L’ICAO – Enac informa: “Il 14 marzo, il Presidente Enac Pierluigi di Palma ha rivolto, a nome di tutto l’Ente, un sincero augurio all’avv. Arianna Ciani, Vice Direttore Centrale Risorse Umane Economiche e Benessere Organizzativo dell’Ente, per il nuovo e prestigioso incarico che l’attende a Montréal, nella Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Icao. Il Presidente Di Palma ha ringraziato l’avv. Ciani per il prezioso lavoro svolto in Enac in tanti anni di servizio, certo che anche nella nuova sfida internazionale saprà portare il suo contributo di elevata professionalità”.

COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DI DELTA: I LEGISLATORI STATALI ONORANO DELTA PER L’INNOVAZIONE E IL SERVIZIO – Delta informa: “Questa settimana i legislatori federali hanno presentato risoluzioni bipartisan e bicamerali al Congresso degli Stati Uniti per onorare Delta per il suo centenario. Si uniscono a diversi decisori politici negli Stati Uniti che stanno onorando Delta per un secolo di servizio e per ‘100 anni di collegamento delle persone con il mondo e tra di loro’. Nei giorni scorsi i legislatori della Georgia hanno presentato una risoluzione alla Camera dei rappresentanti dello stato per onorare e commemorare il centenario di Delta. Il CEO Ed Bastian si è unito ai legislatori della Georgia nell’aula della Camera e ha pronunciato un discorso a nome della compagnia aerea per riconoscere i legislatori per la loro partnership nel corso degli anni”. “Il forte clima pro-business della Georgia, creato dalla leadership in questa sala e in tutto il nostro stato, è una delle ragioni principali per cui Delta è prosperata da quando ha localizzato la nostra sede centrale qui nel 1941”, ha affermato Bastian nell’aula della Camera. “Non saremmo qui oggi senza il supporto delle persone in questa sala e di coloro che hanno prestato servizio prima di voi”. “Il traguardo del centenario raggiunto da Delta Air Lines è un momento di orgoglio per tutti i georgiani e in particolar modo per i 36.000 dipendenti Delta che chiamano la Georgia casa”, ha affermato il presidente, Matt Hatchett. “Come ex dipendente Delta, so in prima persona quanto siano dedite le persone Delta a offrire un’esperienza al cliente superiore, ottenendo al contempo distinzione in ogni aspetto della loro attività. La connettività leader del settore di Delta ha rafforzato la posizione della Georgia come stato leader per le aziende e ha apportato contributi significativi alla nostra vitalità economica”. “A fine mese, Delta continuerà la celebrazione con il suo “Delta Day at the Capitol”, per riconoscere e onorare il centenario della compagnia aerea insieme ai legislatori statali e locali in tutta la Georgia. Delta ha sede in Georgia dal 1941 e impiega oltre 36.000 georgiani. Delta è anche al centro dell’infrastruttura economica della Georgia, ancorando l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport come un importante motore per la creazione di posti di lavoro e crescita economica. Come hub della città natale di Delta, la compagnia aerea investe continuamente nel miglioramento delle operazioni e delle iniziative della comunità. Inoltre, Delta serve anche gli hub economici regionali della Georgia, tra cui Albany, Augusta, Brunswick, Columbus, Savannah e Valdosta. Oltre alle risoluzioni dello stato della Georgia, il governatore del Minnesota ha emesso un proclama dichiarando il 2 marzo 2025 come “Delta Air Lines Day” in tutto il Minnesota. Il Minneapolis-St. Paul International Airport (MSP) è da tempo noto come la “seconda casa” di Delta e il “quartier generale settentrionale” della compagnia aerea da oltre 15 anni. Come più grande compagnia aerea globale di MSP, Delta attualmente opera oltre 350 voli nei giorni di punta verso 142 destinazioni. Anche la governatrice del Massachusetts Maura Healey ha emesso un proclama in onore di Delta per il suo traguardo del centenario nel Commonwealth del Massachusetts. Delta opera presso il Boston Logan International Airport (BOS) da 90 anni. L’impatto economico che Delta offre a Boston è guidato dalle 65 destinazioni non-stop che la compagnia aerea serve con 168 voli nei giorni di punta”, conclude Delta.