Pilatus Aircraft presenta il PC-12 PRO

Pilatus Aircraft ha presentato il nuovo PC-12 PRO. “Progressive, Proven, Professional: un cockpit completamente nuovo, safety functions innovative come Autoland, Smart Glide ed Electronic Stability, oltre a nuove finiture interne e schemi di colori. Questi miglioramenti assicurano che il nuovo PC-12 PRO sia l’aereo più tecnologicamente avanzato, più performante e più affidabile della sua categoria. Il PC-12 PRO è stato ripensato, ma è immediatamente riconoscibile. In breve: è arrivato il ‘Most Advanced Single’“, afferma Pilatus Aircraft.

“Al centro del nuovo PC-12 PRO c’è il suo updated “Advanced Cockpit Environment” – ACE, con il Garmin G3000 PRIME Integrated Flight Deck. Completamente personalizzate da Pilatus, funzionalità come il Pilatus proprietary Cursor Control Device, la track-based synthetic vision e l’esclusiva visual customization, forniscono ai Pilatus pilots soluzioni superiori per una facilità d’uso in tutte le flight conditions. Tre large, high-resolution touchscreen flight displays, supportati da due 7” secondary touchscreen displays, forniscono il doppio della processing power, quattro volte la Random Access Memory (RAM) capacity rispetto al G3000 originale.

Il cockpit completamente ridisegnato presenta anche ergonomic control yokes ispirati a quelli del PC-24, nonché cockpit interior più sofisticati. La visibilità esterna è stata migliorata rimuovendo il “Direct Vision” cockpit window frame.

Integrando la gamma completa di advanced safety features di Garmin, tra cui la emergency “Autoland” function, il PC-12 PRO offre il massimo livello di sicurezza possibile. La sicurezza è stata ulteriormente migliorata anche dai miglioramenti all’integrated “Stall Warning & Protection System” e alla “Electronic Stability and Protection” function. Il weather radar presenta una nuova e più grande antenna per fornire una situational awareness ancora maggiore in cockpit”, prosegue Pilatus Aircraft.

“La nuova PC-12 PRO cabin combina un design moderno con un comfort eccezionale e un’atmosfera senza tempo. A completare la cabina riprogettata, gli all-new cabinetry offrono additional storage space.

Sono disponibili anche color schemes completamente nuovi per il PC-12 PRO: una fusione audace di innovazione ed estetica digitale. Gli interior and exterior designs all’avanguardia riflettono l’essenza della tecnologia moderna, con motivi eleganti e finiture futuristiche, che conferiscono al PC-12 PRO un aspetto dinamico e high-tech. Disponibile in straordinari color schemes ispirati all’era digitale”, continua Pilatus Aircraft.

“In un single-engine aircraft, un motore collaudato è il componente più importante. Fortunatamente, il PC-12 PRO è equipaggiato con l’ultima versione dell’aircraft power plant più affidabile mai prodotto: il Pratt & Whitney Canada PT6. Con oltre 60.000 motori in servizio e oltre 400 milioni di ore di volo, la PT6 family vanta un record di sicurezza senza pari. Il motore PT6 è già stato testato a fondo in oltre undici milioni di ore di volo nel PC-12.

In combinazione con il fully automatic electronic engine and propeller control system (EPECS), il digital thrust control, o “Autothrottle System”, riduce il workload del pilota, ottimizza le performance, aumenta la fuel efficiency, garantisce un’esperienza di volo più silenziosa e protegge dagli engine overlimit events. Il PC-12 PRO genera anche meno emissioni di CO2 ed è inoltre pronto per il Sustainable Aviation Fuel (SAF), consentendo un futuro più verde senza sacrificare le performance”, afferma Pilatus Aicraft.

“Già certificato, le consegne del PC-12 PRO inizieranno nel quarto trimestre del 2025.

Il PC-12 PRO celebra la sua anteprima in Pilatus Direct Showcase. L’aviation enthusiast Sam Chui guida gli spettatori attraverso il video, disponibile ora: youtube.com/@PilatusAircraftLtd o pilatus-aircraft.com/direct“, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)