(CULTURE CORNER) – “NIENTE PANICO, PER ORA – Il viaggio di un astronauta dell’Apollo 13”

Nelle scorse settimane Cartabianca Publishing ha pubblicato “NIENTE PANICO, PER ORA – Il viaggio di un astronauta dell’Apollo 13”, di Fred Haise con Bill Moore (leggi anche qui).

Noi di Md80.it abbiamo letto il volume e ne riportiamo ora la recensione.

Fred Haise ha lavorato come pilota di riserva del modulo lunare per l’Apollo 8 e l’Apollo 11 prima di ricoprire il ruolo di pilota del modulo lunare per la missione Apollo 13. In seguito ha continuato a lavorare alla NASA, facendo parte dell’equipaggio di riserva per l’Apollo 16, comandando missioni di test per il programma Space Shuttle e addestrandosi per comandare l’Apollo 19 (missione poi cancellata). Nel 1979 ha lasciato la NASA per diventare un manager della Grumman, nota indistria aerospaziale americana.

La missione dell’Apollo 13 è da tutti ricordata per il grave incidente al modulo di servizio durante il percorso verso la luna, dovuto all’esplosione di un serbatoio di ossigeno (“Houston, we’ve had a problem”). Quello fu uno dei più importanti momenti da “Niente panico, per ora” dell’autore, che fortunatamente come sappiamo si concluse con il ritorno degli astronauti sulla Terra, nonostante la gravità dell’incidente.

Però non è l’unico momento da “Niente panico, per ora” nella sua carriera di Pilota Collaudatore e Astronauta. Fred Haise ne è sempre uscito positivamente grazie all’addestramento, alla disciplina, alla passione e al grande lavoro che ha sempre messo in quello che faceva. Un aspetto poco ricordato, ma che giustamente viene sottolineato nel volume, è il grande contributo che Haise ha dato al programma dello Space Shuttle. Contribuì allo sviluppo dei sistemi dello Space Shuttle ed ad alcuni test strutturali, inoltre pilotò la navetta Enterprise, dopo lo sgancio dal Boeing 747 della NASA, per eseguire gli importanti Approach and Landing Test (ALT).

Haise, dopo aver lasciato la NASA, ha terminato poi la sua carriera in Grumman, definendo il suo impegno nell’industria stressante come quello da astronauta. Haise, una volta ritirato dal lavoro, ha poi dato un importante contributo alla realizzazione dell’Infinity Science Center, un centro – museo che nasce per diffondere anche tra bambini e ragazzi la conoscenza riguardo la tecnologia spaziale e avvicinare i giovani alle materie STEM.

Lo stile di scrittura di Haise è semplice e scorrevole: racconta con grande passione e lucidità i vari momenti della sua vita avventurosa, appassionando il lettore e facendolo partecipare “direttamente” alle vicende raccontate. Nel testo vi sono anche le descrizioni di alcuni momenti divertenti vissuti con i suoi colleghi – amici astronauti, che mettono in risalto quanto in quel periodo fossero tutti una “grande famiglia”, ognuno con le sue esperienze professionali, ma uniti nel grande viaggio verso la luna e lo spazio.

Una lettura adatta sicuramente all’appassionato, ma comprensibile a tutti, grazie allo stile semplice e alle complete spiegazioni degli aspetti più tecnici (inevitabili nella narrazione), in modo che chiunque possa comprendere bene la materia. Un libro adatto a chiunque sia curioso di saperne di più riguardo il meraviglioso mondo dell’esplorazione spaziale, un mondo a cui dobbiamo molto.

Siamo fortunati ad avere un talento in grado di superare sfide come quelle che abbiamo affrontato nel programma Apollo. Spero che questo talento si concentri a livello globale per risolvere le sfide future Fred Haise

Scheda bibliografica:

Titolo: NIENTE PANICO, PER ORA – Il viaggio di un astronauta dell’Apollo 13

Autore: Fred Haise con Bill Moore

Editore: Prima edizione Cartabianca 15 gennaio 2025

Genere: Biografie e autobiografie / Scienza e tecnologia / Tecnologia e ingegneria / Aeronautica e astronautica

Prezzi: € 9,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 20,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/niente-panico-per-ora/

ISBN cartaceo: 9788888805580

ISBN digitale: 9788888805597

(Redazione Md80.it)