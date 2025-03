Emirates lancerà gli upgraded Boeing 777 su tutti e tre i voli per Riyadh

Emirates ha annunciato i piani per introdurre i nuovi retrofitted Boeing 777 sul suo secondo e terzo volo giornaliero tra Dubai e Riyadh, a partire rispettivamente dal 30 marzo e dal 7 maggio.

“La compagnia aerea mira a offrire ai clienti maggiori opportunità di provare i suoi sedili Business Class di ultima generazione, nonché il prodotto Premium Economy molto acclamato, rendendo più facile che mai esplorare e raggiungere Dubai e oltre con stile e comfort.

Gli aggiornamenti pianificati ai retrofitted Boeing 777 renderanno la capitale del Regno la prima in Medio Oriente/GCC e tra le poche destinazioni nella rete della compagnia aerea a essere servita esclusivamente con i suoi ultimi aeromobili rimodernati.

Gli enhanced Boeing 777 di Emirates opereranno come segue:

EK815 ed EK816 opereranno con un refurbished Emirates Boeing 777 a partire dal 30 marzo 2025. Dal 7 maggio 2025, Emirates opererà il refurbished Boeing 777 sul suo terzo servizio, EK 817 ed EK 818, a partire da sei voli a settimana; dall’11 agosto 2025, l’aereo sarà impiegato quotidianamente”, afferma Emirates.

“Il Boeing 777 Emirates recentemente rimodernato, dotato dei migliori prodotti della compagnia aerea, è stato introdotto per la prima volta a Riyadh nell’ottobre 2024 sui voli EK819 ed EK820. In seguito al feedback positivo dei clienti e alla domanda, Emirates sta espandendo i suoi Boeing 777 premium products per una migliore esperienza in ogni classe di cabina. La compagnia aerea prevede di aumentare la sua rete di città servite da questo tipo di flotta nelle prossime settimane e mesi.

Gli ultimi Boeing 777 Emirates rimodernati includono sedili Premium Economy disposti in una disposizione 2-4-2, che offrono maggiore comfort e spazio. La cabina Business Class migliorata presenta una configurazione 1-2-1 con accesso diretto al corridoio, offrendo ancora più privacy e comodità. I refurbished aircraft di Emirates vantano anche First Class suites e una cabina Economy Class rinnovata.

Nel novembre 2024 Emirates ha inoltre introdotto i Chauffeur-Drive Services (CDS) a Riyadh, offrendo ai passeggeri di First e Business Class un viaggio door-to-door premium.

La compagnia aerea attualmente opera 72 voli settimanali verso tutti e quattro i gateway in Arabia Saudita su una flotta mista di Boeing 777 e A380“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)