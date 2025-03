flydubai firma un accordo strategico con LinkedIn

flydubai ha annunciato un accordo strategico con LinkedIn per supportare la sua continua attività di reclutamento e i programmi di formazione e sviluppo nei prossimi anni.

“L’accordo per adottare il programma Talent Enterprise di LinkedIn per il reclutamento e l’apprendimento riflette gli sforzi della compagnia per attrarre e trattenere talenti altamente qualificati, nonché il suo impegno nel supportare l’ulteriore crescita dell’hub aereo di Dubai e dell’industria aeronautica degli Emirati Arabi Uniti. La collaborazione con LinkedIn offre a flydubai un ampio accesso a strumenti di apprendimento e reclutamento, insieme a preziose informazioni sui talenti.

Alla cerimonia di firma erano presenti Nasser Binkherbash, Senior Vice President delle Risorse Umane di flydubai, e Rabih Haidar, Responsabile di LinkedIn MENA – Talent Solutions”, afferma flydubai.

Commentando l’accordo, Nasser Binkherbash, Senior Vice President delle Risorse Umane di flydubai, ha dichiarato: “flydubai è impegnata a investire nelle ultime tecnologie e soluzioni innovative e siamo felici di aver stretto questa partnership con LinkedIn. Questa collaborazione sosterrà i nostri sforzi di reclutamento e le capacità di formazione mentre espandiamo la forza lavoro di flydubai nei prossimi anni. La nostra forza lavoro è essenziale per realizzare la traiettoria di crescita di flydubai e l’espansione delle nostre competenze interne. Non vediamo l’ora di attrarre nuovi talenti da inserire nel nostro team in crescita e che scelgano Dubai come loro casa. Il nostro ethos si allinea con la visione degli Emirati Arabi Uniti, che promuove un senso di comunità e crea un ambiente di lavoro più inclusivo ed equo”.

Rabih Haidar, Head of LinkedIn MENA – Talent Solutions, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con flydubai per supportare i suoi ambiziosi piani di crescita, fornendo soluzioni avanzate per il reclutamento e l’apprendimento. Questa collaborazione permetterà a flydubai di attrarre i migliori talenti, potenziare le capacità della sua forza lavoro e promuovere l’innovazione nel settore aeronautico. Insieme, siamo impegnati a promuovere una forza lavoro competente e dinamica che contribuisca a consolidare la posizione di Dubai come un hub aereo globale di riferimento”.

“Il programma Talent Enterprise di LinkedIn offre l’accesso a una rete globale e a strumenti avanzati che semplificheranno gli sforzi di reclutamento, raggiungendo un pubblico più ampio di candidati provenienti da diversi settori. I dipendenti di flydubai possono anche beneficiare dell’accesso a LinkedIn Learning, che offre strategie per lo sviluppo dei talenti e corsi professionali di alta qualità, pensati per migliorare le competenze dei dipendenti.

Dal 2009, flydubai ha ampliato la sua forza lavoro, che oggi conta più di 6.000 dipendenti provenienti da 140 nazionalità. La compagnia ha continuato a investire nelle sue competenze interne e a sviluppare i suoi programmi di formazione, tra cui il programma UAE Cadet, il tirocinio per ingegneri e diversi programmi di sviluppo per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti.

Inoltre, flydubai rimane impegnata a promuovere lo sviluppo professionale dei giovani cittadini degli Emirati Arabi Uniti, offrendo opportunità di placement lavorativo e di apprendistato in vari dipartimenti, tra cui operazioni in volo, ingegneria, operazioni e diversi ruoli in ufficio.

Tutte le ultime opportunità di carriera in flydubai sono disponibili sul nostro sito web dedicato alle carriere all’indirizzo careers.flydubai.com.

Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli e Catania e, dal 1° aprile 2025, anche da Pisa. flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia“, conclude flydubai.

(Ufficio Stampa flydubai – Photo Credits: flydubai)