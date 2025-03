easyJet, da Linate il sole e il mare anche d’inverno: in vendita la nuova rotta per Gran Canaria

easyJet informa: “easyJet annuncia l’apertura della nuova rotta Milano Linate – Gran Canaria, in vendita dal 18 marzo per volare a partire dal 26 ottobre, con frequenza settimanale la domenica, a partire da 75,48€ andata e ritorno.

Questa nuova rotta rappresenta un’opportunità perfetta per chi desidera sfuggire al freddo invernale senza allontanarsi troppo dall’Europa. Gran Canaria, infatti, è conosciuta per il suo clima mite tutto l’anno, con temperature che anche in pieno inverno si mantengono piacevoli, permettendo di godere del sole e del mare anche nei mesi più freddi.

Grazie alla partenza dal City Airport Milano Linate, i viaggiatori potranno raggiungere l’isola con facilità, approfittando anche dei ponti e delle festività, per concedersi una vacanza al caldo.

Oltre alle spiagge dorate e ai paesaggi costieri, Gran Canaria offre opportunità anche per chi cerca una vacanza all’insegna della natura e della montagna, con percorsi di trekking nel Parco Naturale di Tamadaba e i suoi scenari mozzafiato, o fino al Pico de las Nieves, il punto più alto dell’isola, dove nelle giornate limpide si può persino scorgere il vicino Teide, il vulcano di Tenerife.

Gran Canaria è anche una destinazione perfetta per chi ama la cultura e l’enogastronomia. Durante l’inverno, i borghi dell’isola, come Teror e Tejeda, si animano con eventi tradizionali, mercatini e degustazioni di prodotti tipici, come il famoso queso de flor e il rum locale”.

“Con il lancio di questa rotta, easyJet amplia ulteriormente le opzioni di viaggio per la stagione invernale, offrendo ai passeggeri la possibilità di pianificare con largo anticipo la propria fuga invernale o pianificare per tempo gli ambitissimi ponti autunnali.

Con Gran Canaria sale a 22 il numero di aeroporti serviti da easyJet dall’aeroporto di Linate, di cui 17 nuove e in partenza dal prossimo 30 Marzo, data di partenza delle operazioni della nuova base.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credist: Md80.it)