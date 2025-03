IATA potenzia il suo IATA CO2 Connect con il SAF Accounting

L’International Air Transport Association (IATA) ha potenziato il suo IATA CO2 Connect emissions calculator per tenere conto delle riduzioni delle emissioni di carbonio correlate all’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

“Questo segue la recente pubblicazione della IATA SAF Accounting & Reporting Methodology che include regole e pratiche contabili specifiche su come includere il SAF nei per-passenger CO2 data. Inizialmente, CO2 Connect applicherà per-passenger emission reductions uguali in tutto l’airline’s network, il che significa che tutti i voli beneficeranno di una riduzione (percentuale) uguale in base agli acquisti totali di SAF. In futuri miglioramenti, verrà aggiunta la possibilità di allocare per-passenger SAF emission reductions a rotte specifiche”, afferma IATA.

“Le aziende e i viaggiatori individuali vogliono capire chiaramente quanto sia sostenibile il loro volo. E, in particolare se hanno investito in SAF, vogliono sapere quale impatto sta avendo. Migliorando CO2 Connect con la IATA SAF Accounting and Reporting Methodology, stiamo fornendo la trasparenza e l’accuratezza che privati e aziende richiedono”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President Commercial Products and Services.

“IATA CO2 Connect utilizza real operational data, come il consumo di carburante specifico per tipo di aeromobile, forniti direttamente dalle compagnie aeree. Questo approccio contrasta con altri calcolatori che si basano principalmente su medie modellate. Con la recente inclusione di Air India, Air Astana, Air Europa, Amelia, Clic Air, Corsair, Hi Fly, Oman Air, Plus Ultra Líneas Aéreas e Royal Air Maroc, circa 60 compagnie aeree stanno ora contribuendo con dati a CO2 Connect. Con ogni nuova compagnia aerea partecipante, l’accuratezza e la trasparenza delle IATA CO2 Connect calculations migliorano, per i viaggiatori individuali e le aziende”, prosegue IATA.

“Con il forte supporto di tutte le nostre compagnie aeree partecipanti e la nuova capacità di tenere conto in modo accurato del SAF nel calcolo, IATA CO2 Connect sta diventando sempre più forte. È uno strumento potente per supportare la decarbonizzazione dell’aviazione, alimentato da global standard methodologies and high-quality data”, ha concluso Leger.

(Ufficio Stampa IATA)