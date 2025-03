Enac e Società Valerio Catullo di Verona Villafranca firmano il Contratto di programma per l’Aeroporto di Verona

Il Direttore Generale facente funzioni Enac, Fabio Nicolai, e l’Amministratore Delegato della società Valerio Catullo di Verona Villafranca, Alessandra Bonetti, hanno firmato oggi, 18 marzo 2024, presso la sede centrale dell’Enac, il Contratto di programma relativo all’Aeroporto di Verona, valido per il periodo regolatorio 2024-2027.

“Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo contratto sottoscritto con Verona, strumento importante per il processo di rilancio del settore nel contesto delle più ampie strategie di sviluppo economico e infrastrutturale del Paese”, afferma l’Enac.

“Attraverso il Contratto di programma si garantisce ai gestori la giusta remunerazione del capitale investito tramite la leva tariffaria e all’utenza infrastrutture e servizi di qualità, per una sempre migliore esperienza di volo”, ha dichiarato il Direttore Generale f.f. Enac, Fabio Nicolai.

“Lo strumento contrattuale regola, infatti, la pianificazione sostenibile degli investimenti infrastrutturali in modo che garantiscano all’utenza l’implementazione dei livelli di sicurezza, l’efficientamento energetico e l’adeguamento agli standard prestazionali europei delle opere aeroportuali realizzate negli scali italiani.

Il Contratto di programma Enac – Aeroporto di Verona, che fa parte del Polo Aeroportuale del Nord Est gestito dal Gruppo SAVE, è il primo sottoscritto nel 2025, settimo in ordine di tempo a essere stipulato dalla definitiva ripresa dei volumi di traffico pre-covid”, prosegue l’Enac.

“Per l’Aeroporto di Verona, il piano degli investimenti 2024-2027 posto alla base del Contratto di programma firmato oggi, con oltre 130 milioni di euro di spesa complessiva programmata dalla società Valerio Catullo, prevede una serie di interventi volti all’ottimizzazione della capacità. L’adeguamento infrastrutturale interesserà sia la parte airside, con la manutenzione straordinaria della pavimentazione del piazzale aeromobili e l’installazione dell’alimentazione 400 Hz sugli stand di sosta, sia la parte landside, con la riqualifica e ampliamento del terminal passeggeri e la realizzazione di nuove aree commerciali e un BHS maggiormente performante.

Il piano prevede anche importanti investimenti in ambito security per far fronte ai più recenti aggiornamenti normativi e alle nuove esigenze operative”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)