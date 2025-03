News Brevi – 18.03.2025

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO CON IMBARCO DI AMBULANZA PIU’ AUTOMEDICA DA ANCONA A ROMA – Si è concluso ieri, 17 marzo, il trasporto sanitario d’urgenza, dall’aeroporto di Ancona Falconara a quello di Roma Ciampino, a favore di una bambina di due anni, effettuato con un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Il C-130J, unico aereo dell’Aeronautica Militare in grado di imbarcare fino a due ambulanze grazie alle particolari dimensioni ed equipaggiamenti di cui è dotato, è partito da Pisa nel primo pomeriggio e ha raggiunto l’aeroporto marchigiano. Qui, ha prontamente imbarcato l’ambulanza su cui si trovava la bambina, oltre ad un’automedica e all’equipe medica, quest’ultima composta da operatori sanitari e autisti dei mezzi per poter fornire alla bimba un’adeguata assistenza durante il volo. La piccola paziente, infatti, in imminente pericolo di vita, aveva necessità di viaggiare restando nel veicolo sanitario, e ricevere così supporto specialistico anche durante “la corsa” aerea; da qui la richiesta giunta all’Aeronautica Militare affinché attivasse lo speciale trasporto. Precedentemente ricoverata presso il Presidio Ospedaliero “G. Salesi” di Ancona, la bimba è così giunta sull’aeroporto militare di Roma Ciampino alle 18 locali. Da qui ha potuto proseguire il suo viaggio in ambulanza raggiungendo in breve tempo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per ricevere l’assistenza sanitaria specifica. A questo punto il C-130J ha potuto fare rientro a Pisa, atterrando poco dopo sull’aeroporto militare della 46ª Brigata Aerea, dove l’aereo è di stanza, e riprendendo la prontezza operativa a favore della collettività. Il volo sanitario è stato richiesto dalla Prefettura di Ancona e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per poi essere tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano. Quest’ultima, sala operativa dell’Aeronautica Militare, ha infatti tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Missioni di questo tipo richiedono di agire con la massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari o per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi e personale in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC, IL VICEMINISTRO MIT E IL PRESIDENTE REGIONE LIGURIA ALL’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA ALA EST DELL’AEROPORTO DI GENOVA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato ieri, 17 marzo, con il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, all’inaugurazione della nuova ala est dell’Aeroporto di Genova, intervento strategico per migliorare l’accessibilità e potenziare l’integrazione tra trasporto aereo e ferroviario (leggi anche qui). Nei suoi saluti iniziali, il Presidente Bucci ha ricordato come la Liguria, storica porta di accesso dell’Europa meridionale, rappresenti uno snodo intermodale strategico, che connette trasporto terrestre, aereo e marittimo, e ha sottolineato l’importanza del nuovo terminal, che rafforza la dimensione internazionale del Genova City Airport, offrendo ai cittadini un’infrastruttura che risponde a una rinnovata esigenza di mobilità. “L’inaugurazione di ieri è un segnale importante per affiancare lo sviluppo dell’aeroporto di Genova e raggiungere e superare i 2 milioni e mezzo di passeggeri. Con il Viceministro Rixi abbiamo prospettato l’idea di un’integrazione aria-nave, rilanciando anche l’ipotesi di estendere la concessione per la gestione dello scalo, con una nuova procedura di gara, ma nello stesso tempo confidando su un piano industriale di lungo periodo”, ha commentato il Presidente Di Palma. Il Viceministro Rixi, a cui sono state affidate le conclusioni, ha evidenziato, infine, la necessità di creare una maggiore interconnessione tra gli aeroporti e le città, in modo che si realizzino hub intermodali a garanzia del diritto alla mobilità di tutti i cittadini, riconoscendo il ruolo di Enac, e del suo Presidente Di Palma, a favore di un trasporto aereo nazionale davvero centrale per tutto il Mediterraneo. All’evento sono intervenuti anche il Vice Sindaco f.f. Comune di Genova Pietro Piciocchi e il Presidente Aeroporto di Genova S.p.A. Enrico Musso. I lavori sono stati moderati da Simona Tedesco, Direttore mensile Dove Viaggi.

ANSV RICEVE IN VISITA IL PRESIDENTE DELL’AERO CLUB D’ITALIA – ANSV informa: “Il Presidente ANSV Luca Valeriani ha ricevuto, oggi 18 marzo, in visita istituzionale, il Presidente designato dell’Aero Club d’Italia Avv. Stefano Arcifa. All’incontro hanno altresì partecipato il Direttore Generale AeCI Roberto Boi e il Direttore generale ANSV Maria Grazia Salamino. Durante la visita, nella quale sono stati presentati anche i laboratori dell’Autorità investigativa, è stata confermata la sinergia tra i due Enti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, tesa al consolidamento della collaborazione per una sempre maggiore sicurezza nelle attività di volo”.

TOTAL FLY ENTRA IN UNA NUOVA FASE: FOCUS SU INNOVAZIONE E SERVIZI SU MISURA – Il 2025 segna l’avvio di una nuova fase per Total Fly, che rafforza la propria posizione nel settore del brokeraggio aeronautico grazie all’integrazione all’interno di una consolidata realtà aziendale italiana, la Epyx Spa. Con questo passaggio strategico, il brand si prepara ad ampliare l’offerta di voli privati, charter e cargo, rispondendo alle esigenze di tour operator, aziende e privati. “Il recente lancio del nuovo sito web che semplifica il processo di prenotazione offrendo preventivi per voli privati e consultazione di empty legs, delle carte prepagate per una gestione più flessibile dei servizi e del programma Sky Partner che amplia il network aziendale attraverso collaborazioni qualificate, rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e accessibilità per i nostri clienti”, dichiara Davide Strinna, Chief Operations Officer di Total Fly. Total Fly guarda al futuro integrando l’intelligenza artificiale nei propri processi, con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza utente e incrementare l’efficienza operativa. Attraverso l’impiego di avanzati strumenti di analisi dei dati e di machine learning, l’azienda sarà in grado di gestire in maniera più efficace le richieste, fornendo in tempo reale soluzioni di viaggio altamente personalizzate. Con una visione strategica, Total Fly mira a consolidare la propria posizione nel settore, affrontando con determinazione le sfide di un mercato in continua e rapida evoluzione. “Con questa nuova fase, siamo determinati a offrire soluzioni sempre più innovative e competitive per soddisfare le esigenze di clienti sempre più informati ed esigenti”, conclude Strinna.

L’AMERICAN AIRLINES CADET ACADEMY AGGIUNGE ATP FLIGHT SCHOOL A CHARLOTTE AL SUO NETWORK IN ESPANSIONE – American Airlines Cadet Academy sta espandendo la sua rete di flight schools, annunciando di aver aggiunto ATP Flight School a Charlotte, North Carolina, come suo nuovo partner. L’alleanza rafforza l’impegno di American nel fornire un percorso chiaro e accessibile verso una carriera gratificante come commercial airline pilot. ATP, una flight school partner di lunga data con le compagnie aeree regionali interamente di proprietà di American, ha una comprovata esperienza nella formazione di piloti altamente qualificati per le compagnie aeree. Con oltre 1.500 ATP graduates che si sono uniti a Envoy, Piedmont e PSA dal 2004, questo annuncio è una naturale progressione di una relazione di successo. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla ATP’s Charlotte location nel nostro crescente network of flight school partners”, afferma Nathan Gatten, American’s Executive Vice President of American Eagle, Corporate Real Estate and Government Affairs, che guida i team che gestiscono l’American Airlines Cadet Academy. “Stiamo offrendo accesso a una formazione di alta qualità in una regione che è molto importante per la nostra attività, rafforzando i nostri sforzi per mantenere una sustainable pilot workforce”. I cadetti che frequentano l’ATP trarranno vantaggio da un industry-leading airline-oriented training, incluso l’accesso a simulatori di volo e aeromobili all’avanguardia. Inoltre, i tirocinanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con American pilot mentors, che forniranno guida e supporto personalizzati durante tutto il loro percorso di formazione. Grazie alla sua partnership con l’American Airlines Federal Credit Union, la Cadet Academy offre anche opzioni finanziarie per i candidati ammessi al programma. Dopo il completamento con successo, ai graduati della Cadet Academy verrà garantito un impiego presso uno dei regional carriers interamente di proprietà di American, aprendo la strada a una transizione graduale verso una mainline career.

IL 14 E 15 MAGGIO A PARIGI LA QUINTA EDIZIONE DI CYSAT – Il 14 e 15 maggio alla Stazione F di Parigi torna CYSAT, il più grande evento internazionale dedicato alla sicurezza informatica per l’industria spaziale, quest’anno alla quarta edizione. Promosso da CYSEC, società franco-svizzera di cybersecurity, CYSAT è il primo evento internazionale interamente dedicato alla sicurezza informatica nell’industria spaziale. Il suo obiettivo è quello di riunire l’intera industria spaziale per costruire un ecosistema in grado di affrontare le sfide attuali e future dell’industria spaziale. La Commissione europea, l’EUSPA e i membri del Consorzio industriale della futura costellazione europea IRIS² hanno scelto CYSAT 2025 per una serie di annunci esclusivi che definiranno il futuro del settore spaziale in Europa. “L’aggravarsi della situazione geopolitica sta dando nuova importanza al tema della sicurezza informatica nello spazio”, commenta Mathieu Bailly, direttore di CYSAT. “Il settore non può più essere considerato un ambito tecnologico o economico isolato, ma è sempre più integrato nei giochi di potere geopolitici ed è fortemente legato alle questioni di sovranità e sicurezza europee e nazionali”. CYSAT 2025 riunisce esperti del mondo della politica e dell’economia per lavorare insieme alla ricerca di soluzioni per la creazione e il mantenimento di un’infrastruttura spaziale sicura, di cui oggi abbiamo più che mai bisogno”. Il programma completo è disponibile sul sito https://cysat.eu/program/.

IL CONTENUTO NDC DI BRITISH AIRWAYS ORA DISPONIBILE NEL MARKETPLACE DEI VIAGGI DI SABRE – Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologia che alimenta l’industria globale dei viaggi, ha annunciato oggi il lancio del contenuto New Distribution Capability (NDC) di British Airways nel marketplace dei viaggi di Sabre. A partire da oggi, le agenzie di viaggi connesse a Sabre in tutto il mondo possono cercare, prenotare e gestire offerte NDC insieme alle tradizionali opzioni ATPCO/EDIFACT. Attivando l’NDC tramite Sabre, le agenzie gestiranno in modo fluido le offerte e gli ordini di British Airways tramite Sabre Red 360, Sabre Red LaunchpadTM e le API Sabre Offer and Order. La strategia di contenuto multifuente di Sabre consente l’integrazione senza soluzione di continuità del contenuto NDC con le opzioni tradizionali ATPCO/EDIFACT, offrendo un’esperienza di acquisto unificata che semplifica i flussi di lavoro e migliora la produttività.

EASA: ACCREDITAMENTO DIRETTO DI QUALIFIED ENTITIES: FSTD AND FLIGHT TEST – L’EASA informa: “EASA ha pubblicato una nuova call for expression of interest (CEI) per essere accreditati come qualified entity. Le qualified entity sono un elemento essenziale nella strategia di esternalizzazione delle attività di certificazione e supervisione dell’Agenzia. EASA cerca di accreditare un massimo di tre qualified entity per categoria di attività. Tutti i candidati devono soddisfare i requisiti essenziali, nonché i requisiti specifici relativi alla categoria di attività: FSTD and Flight Testing. La conformità a questi requisiti deve essere dimostrata dal candidato durante la fase di valutazione della domanda. Per candidarsi, utilizzare il CEI 2025.01 application form. Per maggiori informazioni sul processo di accreditamento, visitare Direct Accreditation of Qualified Entities (https://www.easa.europa.eu/en/direct-accreditation-qualified-entities) sul nostro sito web”.

AIR CANADA NOMINATA UNO DEI ‘MONTREAL’S TOP EMPLOYERS’ PER IL 12° ANNO CONSECUTIVO – Air Canada informa: “Air Canada è stata nuovamente riconosciuta, per il 12° anno consecutivo, come uno dei ‘Montreal’s top employers’ for 2025, nell’ultima edizione dei Montréal’s Top Employers Awards. Questo premio riflette l’impegno della compagnia nei confronti dei dipendenti e i suoi sforzi per creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo. Con oltre 10.000 dipendenti nella sede centrale di Montreal, oltre 1.100 voli settimanali presso il suo hub globale Montreal-Trudeau che collega Montreal a oltre 110 destinazioni in tutto il Canada e a livello internazionale, Air Canada contribuisce in modo significativo al successo economico di Montreal. Air Canada è la più grande azienda privata canadese che offre servizi bilingue in tutto il Canada ed è orgogliosa di offrire servizi in entrambe le lingue ufficiali, dimostrando una vera leadership tra le principali aziende canadesi nella promozione del bilinguismo”. “È un onore essere riconosciuti come uno dei migliori datori di lavoro di Montreal per il 12° anno consecutivo. Questa pietra miliare è un momento di immenso orgoglio per tutti noi di Air Canada, e in particolar modo per gli oltre 10.000 dipendenti di Air Canada che vivono e lavorano qui a Montreal, dove si trova la nostra sede centrale globale”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. “Adottiamo un approccio imprenditoriale nell’innovazione dei nostri programmi per le persone, in modo che rimangano rilevanti per la nostra forza lavoro multigenerazionale. Una delle nostre principali aree di interesse è l’investimento continuo nella salute dei dipendenti, nel benessere e nei programmi di formazione completi, e questo premio dimostra il nostro approccio incentrato sulle persone nella creazione di un ambiente di lavoro coinvolgente e positivo”.

ROLLS-ROYCE: LA GERMAN CUSTOMS SELEZIONA GLI MTU GAS ENGINES – Rolls-Royce informa: “La nuova customs ship “Rügen” è stata ufficialmente messa in servizio oggi a Stralsund. A bordo, quattro mtu gas engines di Rolls-Royce forniscono propulsione e altri due generano elettricità. Attualmente, Rolls-Royce sta equipaggiando quattro nuove German customs vessels con un totale di 15 mtu gas engines”. “Affidabilità, funzionamento intuitivo, prestazioni dinamiche del motore e basse emissioni svolgono un ruolo importante nei compiti impegnativi. Questi vantaggi degli mtu gas engines ci aiutano ad ampliare ulteriormente la nostra quota di mercato nel nostro strategic marine business”, spiega Denise Kurtulus, Senior Vice President Global Marine at Rolls-Royce Power Systems.

AMERICAN AIRLINES AMPLIA LE SPIRIT OPTIONS NELLE LOUNGE – American Airlines informa: “Questa primavera, American Airlines sta rivoluzionando le Admirals Club® and Flagship® lounges con nuovi liquori freschi, perfetti per ogni fuga. Insieme a più di 40 spirit options, i clienti possono ora rilassarsi con un bicchiere di Horse Soldier Bourbon Whiskey o Still G.I.N., By Dre and Snoop, due opzioni perfette da sorseggiare mentre aspettano il loro prossimo volo (disponibili per clienti di età pari o superiore a 21 anni). Assicuratevi di provare una di queste nuove offerte durante la vostra prossima visita a un lounge Admirals Club®“.

DELTA NOMINATA UNA DELLE ‘MOST INNOVATIVE COMPANIES’ DA FAST COMPANY PER LE SUE INIZIATIVE DI SOSTENIBILITA’ – Delta informa: “Per la quinta volta, Delta è stata nominata una delle ‘world’s Most Innovative Companies’ by Fast Company. aziende più innovative al mondo. Questa volta, la compagnia aerea globale è stata riconosciuta al terzo posto, l’unica compagnia aerea in classifica, nella Corporate Social Responsibility category, per i suoi sforzi tangibili nello scaling del sustainable aviation fuel (SAF). L’elenco, pubblicato annualmente, evidenzia le aziende globali che guidano la trasformazione dei rispettivi settori”. “È il nostro anno del centenario e siamo più concentrati che mai sull’innovazione per un futuro di viaggio più sostenibile”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “La sostenibilità fa bene al business, alle nostre persone e al pianeta, e questo riconoscimento è un riflesso diretto del duro lavoro delle persone Delta in tutta la nostra attività, che rappresentano la Delta Difference sulla nostra strada verso emissioni nette pari a zero entro il 2050”. “Un cambiamento significativo non avviene dall’oggi al domani”, ha affermato Charlotte Lollar, Director of SAF. “Ma le decisioni e le azioni che prendiamo oggi sono fondamentali per garantire il futuro del trasporto aereo. Il SAF è una tecnologia relativamente nuova e anche una delle leve più critiche disponibili oggi per decarbonizzare l’aviazione nel breve e medio termine. Ecco perché stiamo lavorando in tutto il settore e oltre per espanderla”.

F-35: LA EXTERNAL NIGHT VISION CAMERA E’ UN PUNTO DI SVOLTA PER I PILOTI – F-35 informa: “La F-35 external night vision camera offre ai piloti una visibilità senza pari in ambienti con scarsa illuminazione e i continui miglioramenti ne stanno potenziando le capacità. La F-35 Lightning II external night vision camera è un punto di svolta per i piloti, offrendo loro una visione chiara dell’ambiente circostante anche negli ambienti più bui. Questa telecamera avanzata trasmette in streaming senza soluzione di continuità le riprese all’Helmet Mounted Display System (HMDS), offrendo ai piloti capacità di visione notturna senza pari. L’HMDS visualizza il feed della telecamera sulla visiera del pilota, consentendogli di navigare e ingaggiare i bersagli con facilità, anche in completa oscurità”. “Stiamo lavorando direttamente con il Marine Operational Test and Evaluation Squadron 1, noto anche come VMX-1, per migliorare ulteriormente le external night vision camera capabilities. VMX-1 è uno squadrone d’élite basato presso la Marine Corps Air Station Yuma, dove effettua test operativi e valutazioni di nuovi velivoli e sistemi, per garantire che soddisfino i rigorosi standard richiesti. Come parte di questa collaborazione, Lockheed Martin e VMX-1 stanno conducendo test per migliorare le prestazioni complessive della telecamera. Questo sforzo congiunto di squadra consentirà ai piloti dell’F-35 di operare in modo ancora più efficace in ambienti con scarsa illuminazione, offrendo loro un vantaggio critico. Stiamo assicurando che l’F-35 rimanga il ‘most advanced and capable fighter jet in the world'”, conclude F-35.