Air France svela la sua nuova esperienza La Première

Dopo aver inaugurato un’esperienza di viaggio dedicata all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle nel 2024, Air France sta reinventando l’esperienza di viaggio a bordo della sua cabina più esclusiva.

“Un riflesso dell’eleganza e dell’arte di vivere alla francese, La Première ha sempre incarnato l’eccellenza distintiva di Air France. Sia in aeroporto che a bordo, gli ospiti di La Première godono di momenti esclusivi e personalizzati, con esperienze di alto livello curate dallo staff dedicato di La Première, che offre un servizio discreto ma attento”, afferma Air France.

“Il lancio della nostra nuova esperienza La Première è un passo importante nella nostra roadmap strategica”, ha dichiarato Benjamin Smith, Presidente di Air France e CEO, Air France-KLM Group. “Continuiamo a investire in prodotti all’avanguardia per i nostri clienti in ogni fase del loro viaggio, con l’obiettivo di posizionare Air France al livello più alto su scala mondiale. Con una nuova esperienza privata a terra presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e una suite La Première a bordo completamente riprogettata e più grande che mai, questa nuova esperienza rappresenta veramente la massima espressione del viaggio. Continua a essere elevata dal nostro personale dedicato, che si sforza di rendere ogni viaggio un momento eccezionale. Andando avanti, renderemo disponibile questo nuovo prodotto su più aeromobili per più destinazioni, a testimonianza del nostro impegno per l’eccellenza”.



“Sviluppata in tre anni, la nuova suite La Première di Air France presenta un design unico e completamente adattabile, costituito da un sedile e una chaise longue che si trasformano in un letto completo. Il sedile si adatta alle diverse fasi del volo: decollo, atterraggio, modalità pranzo o rilassamento. Con un poggiatesta in pelle goffrata che presenta l’emblema storico dell’ippocampo alato di Air France e una soffice imbottitura ergonomica, il sedile si adatta al corpo di ciascun passeggero per un comfort ottimale. Una consolle e un tavolino vicini offrono uno spazio comodo per lavorare o mangiare. Di fronte al sedile, la chaise longue offre il luogo perfetto per distendersi rimanendo seduti, ideale per leggere o guardare un film. Per il massimo comfort durante il sonno, si estende senza soluzione di continuità in un letto completamente piatto che misura due metri di lunghezza e 75 centimetri di larghezza. La nuova suite si adatta al ritmo e ai desideri di ciascun passeggero.

Ogni suite offre uno spazio privato totale di quasi 3,5 metri quadrati, fornendo il 25% di spazio in più rispetto alla cabina attuale. Una coperta accogliente e grandi cuscini rendono questo spazio un intimo rifugio. Ogni suite è chiusa da una spessa tenda dal pavimento al soffitto per una privacy completa e un’atmosfera tranquilla. Le suite laterali vantano cinque finestre, una caratteristica esclusiva di Air France.

Nel frattempo, le suite adiacenti al centro della cabina permettono di viaggiare insieme mantenendo la privacy grazie a una partizione scorrevole elettrica a tutta altezza che può essere attivata con il tocco di un pulsante”, prosegue Air France.

“Riservata esclusivamente agli ospiti di La Première, questa cabina, situata nella parte anteriore dell’aereo, offre un’esperienza completamente privata. Ogni dettaglio è stato progettato meticolosamente. Solo i materiali più pregiati, come pelle pieno fiore e lana pregiata, sono stati accuratamente selezionati per queste nuove suite realizzate in Francia da STELIA Aerospace. Il suo design unico è stato concepito dalla compagnia in collaborazione con l’esperienza dello studio Design Investment e dell’agenzia SGK Brandimage. Il design della cabina presenta una palette di colori armoniosa dominata da tonalità di grigio, con rifiniture in pelle e tessuti esclusivi creati per La Première. Tocchi di rosso, che ricordano l’alta moda, aggiungono carattere e distinzione. Accenti metallici color champagne valorizzano ogni dettaglio, mentre la moquette scura crea una sensazione di leggerezza e fluidità, dando l’impressione di sospensione.

Per creare un senso di spazio senza pari, i compartimenti superiori sono stati sostituiti con ripostigli a livello del pavimento. Un grande cassetto scorrevole può ospitare fino a due valigie a mano, mentre un secondo cassetto sotto la chaise longue offre spazio per le calzature. Un compartimento personale con uno specchio retroilluminato è disponibile vicino al sedile per gli effetti personali, insieme a un guardaroba individuale. La luce gioca un ruolo centrale in questo ambiente eccezionale. Le cinque finestre riempiono lo spazio di luminosità naturale, creando un’atmosfera serena. Sono dotate di tende elettriche traslucide o oscuranti.

Il sistema di illuminazione include due lampade adornate con il cavalluccio marino alato, firma di Air France, disponibili sia come applique che come lampade da terra. Un’illuminazione ambientale sottile accompagna ogni fase del volo. A bordo, la tecnologia all’avanguardia migliora l’esperienza di viaggio. Ogni ospite gode di due schermi 4K da 32 pollici, offrendo oltre 1.500 ore di intrattenimento accessibile dal sedile, dalla chaise longue o dal letto. Vengono forniti cuffie con cancellazione del rumore, e i passeggeri possono anche collegare le loro cuffie personali tramite Bluetooth. La suite è dotata di prese elettriche da 110V/220V, porte USB-A e USB-C, stazioni di ricarica wireless e supporti dedicati per smartphone o tablet. Il Wi-Fi gratuito è disponibile durante tutto il viaggio. Presto, Air France introdurrà un nuovo servizio di connettività ultra-veloce su tutta la sua flotta, sostituendo l’offerta attuale e offrendo un’esperienza domestica in volo. La suite può essere controllata intuitivamente tramite un tablet touchscreen wireless (il lancio di questo nuovo servizio Wi-Fi su tutta la flotta di Air France inizierà nella stagione estiva del 2025. Il servizio sarà completamente gratuito per i clienti Flying Blue e La Première).

Con un semplice tocco, i passeggeri possono regolare l’inclinazione del loro sedile, chaise longue o letto, così come l’illuminazione e le tende delle finestre. Il tablet consente anche una facile navigazione tra tutte le opzioni di intrattenimento”, continua Air France.

“Quattro suite saranno progressivamente introdotte su una selezione di velivoli Boeing 777-300ER. Il primo aereo a presentare la nuova cabina La Première, chiamato Épernay, decollerà in primavera e volerà verso New York-JFK. Altre destinazioni, tra cui Los Angeles, Singapore e Tokyo-Haneda, saranno aggiunte durante la stagione estiva 2025. La Première è attualmente disponibile da Parigi-Charles de Gaulle verso Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapore, Tokyo-Haneda e Washington.

La Première di Air France è il perfetto connubio di un ricco patrimonio, amato e mantenuto vivo dal 1933, e una continua ricerca dell’eccellenza. Ogni tappa del viaggio è pensata per offrire un’esperienza eccezionale e su misura. Dalla spaziosa lounge in aeroporto alla suite privata a bordo, dalla cucina a tre stelle a una selezione accuratamente curata di vini pregiati e champagne, e dalle notti riposanti a 35.000 piedi al servizio personalizzato, ogni momento è elevato per trasformare il viaggio in un’esperienza indimenticabile. Reinventando questo prodotto distintivo, profondamente radicato nel suo DNA, Air France compie un ulteriore passo avanti nel suo percorso verso l’eccellenza”, conclude Air France.

“Le Pyjama” di Jacquemus prende il volo nelle suite La Première di Air France

Il 18 marzo 2025 Air France ha presentato la sua nuova esperienza di viaggio La Première. Per celebrare questa importante pietra miliare, la compagnia aerea ha stretto una partnership con la casa di moda francese Jacquemus per creare un esclusivo set di loungewear, presentato a ogni ospite La Première durante il viaggio. Questa eccezionale collaborazione mette in risalto l’artigianalità francese, garantendo notti comode ed eleganti a 35.000 piedi.

“Per la prima volta, Air France ha unito le forze con il rinomato stilista francese Simon Porte Jacquemus per offrire agli ospiti La Première un’esperienza di viaggio chic ma confortevole con un nuovissimo set di pigiami. La casa di moda Jacquemus ha unito il suo stile distintivo al mondo raffinato di La Première per creare un loungewear senza tempo dalle linee eleganti.

Realizzato in cotone blu navy, il set presenta lo storico emblema del cavalluccio marino alato di Air France sul davanti, accompagnato da un’etichetta discreta con la scritta “Le Pyjama”. Un nastro in grosgrain ricamato con il logo Jacquemus sul retro aggiunge un tocco finale unico. L’insieme incarna la raffinatezza, riflettendo lo spirito della collaborazione tra Jacquemus e Air France.

Il set pigiama è disponibile in quattro taglie per soddisfare tutti gli ospiti. La parte superiore è disponibile in due stili: scollo a V con tailored fit o scollo rotondo con regular fit. Ogni set è presentato in una pochette in popeline di cotone a forma di federa, disponibile in rosso o blu, i colori distintivi di entrambi i brands.

La pochette presenta un design trompe-l’oeil surrealista, un tocco creativo di Jacquemus. I bottoni “rotondi-quadrati”, un elemento geometrico distintivo della casa di moda, decorano la pochette, rendendola pratica e minimalista. Facilmente trasportabile e riutilizzabile, funge da ricordo di una notte a bordo, all’insegna del comfort e dell’eleganza francese”, afferma Air France.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Maison Jacquemus e la sua creatività innovativa per progettare un nuovo set loungewear disponibile esclusivamente nelle suite La Première. Ogni dettaglio è importante per creare un’esperienza di viaggio memorabile e questa collaborazione rafforza il nostro impegno nel migliorare ogni momento trascorso in questa cabina eccezionale”, ha affermato Fabien Pelous, Director of Customer Experience at Air France.

“Vero riflesso dell’eleganza francese e dell’art de vivre, La Première ha sempre incarnato l’impegno di Air France per l’eccellenza. Sia in aeroporto che a bordo, gli ospiti La Première godono di un’esperienza personalizzata e impeccabile. Dal momento in cui arrivano a Parigi-Charles de Gaulle, vengono guidati attraverso un viaggio aeroportuale esclusivo e discreto. Con la graduale introduzione di nuove suite private a bordo, Air France mira a offrire il più alto livello di viaggio di lusso al mondo, completato dal personale La Première che fornisce un servizio esclusivo, attento quanto discreto”, conclude Air France.

