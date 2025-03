Lufthansa: nuova First Class premium experience

La travel experience in Lufthansa First Class con i nuovi cabin interior sui long-haul flights è ora ancora più esclusiva.

“La Allegris First Class cabin può essere sperimentata nell’orario estivo sui voli da Monaco a San Francisco, Chicago, San Diego, Shanghai e Bengaluru. I viaggiatori possono inoltre godere del nuovo cabin product in Economy, Premium Economy e Business Class sui voli per New York-Newark (da metà aprile) e dall’inizio di agosto anche per Charlotte.

Da febbraio, nove A350-900 con i nuovi cabin interior hanno già volato per Lufthansa, otto dei quali con la nuova First Class. Quasi mezzo milione di passeggeri in tutte le classi hanno ora apprezzato la nuova cabina. Quest’anno inizierà il retrofitting della flotta esistente con Lufthansa Allegris, a partire dal Boeing 747-8“, afferma Lufthansa.

“Stiamo reinventando completamente la Lufthansa First Class travel experience con Allegris, rendendola ancora più esclusiva”, ha affermato Jens Ritter, Chief Executive Officer Lufthansa Airlines. “La nostra nuova First Class, con le sue suite esclusive, definisce il concetto di privacy come mai prima d’ora ed è senza rivali al mondo. Stiamo anche investendo in esclusività e comfort a terra riprogettando completamente le nostre First Class check-in areas and lounges a Monaco e Francoforte”.

“La First Class stabilisce nuovi standard con due suite individuali e la straordinaria Suite Plus: gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro sedili larghi quasi un metro nelle suite individuali, in base alle loro esigenze personali. Le cabine separate, con pareti alte fino al soffitto e una porta con serratura, un grande tavolo e un sedile largo, uno schermo largo fino a 43 pollici e cuffie wireless “over-ear”, definiscono un nuovo standard di comfort e individualità. Un generoso storage space è fornito da un guardaroba personale nella suite, in modo che i viaggiatori possano cambiarsi comodamente e avere tutti i loro oggetti personali a portata di mano. Inoltre, le lampade individuali consentono ai viaggiatori di creare la loro personale atmosfera di “benessere”.

La distinctive double cabin, Suite Plus, con due ampi sedili che possono essere uniti in un comodo letto matrimoniale se necessario, crea un’esperienza di viaggio unica. La flying private room colpisce per il massimo comfort e individualità. Per il passeggero singolo, la Suite Plus offre esclusività, con l’opzione unica di utilizzare la cabina doppia in coppia.

La nuova First Class fa parte di una grande iniziativa premium di Lufthansa. Tra le altre cose, gli ospiti di First Class possono anche aspettarsi First Class check-in areas rinnovate a Francoforte e Monaco e la First Class Lounge ridisegnata all’aeroporto di Monaco“, prosegue Lufthansa.

“Ci sono miglioramenti sostenibili non solo per gli ospiti di First Class, ma per tutti i viaggiatori. Ad esempio, Lufthansa offre a tutti i passeggeri in partenza da Francoforte un nuovo e innovativo baggage collection and check-in service. Dall’anno scorso, i viaggiatori hanno potuto utilizzare la funzione di localizzazione Apple AirTag per fornire la posizione del loro AirTag tramite i canali digitali familiari del Lufthansa baggage tracing. Dall’estate, Lufthansa offrirà anche chat gratuite illimitate sui suoi voli intercontinentali. I passeggeri potranno inviare e ricevere un numero qualsiasi di messaggi, comprese foto, sul proprio smartphone o tablet tramite le app familiari durante il volo, indipendentemente dalla loro classe di viaggio.

Sotto il project name “Future Onboard Experience”, Lufthansa sta inoltre rivedendo tutti i componenti del servizio sui voli a lungo raggio in tutte le classi: l’intera offerta culinaria, stoviglie, cuscini, coperte, amenity kits e onboard service. L’introduzione del servizio aggiornato dovrebbe iniziare in tempo per il 100° compleanno di Lufthansa l’anno prossimo.

Ci sono anche molte novità, soprattutto per gli ospiti della Business Class e per i frequent flyer: dalla fine di febbraio, un nuovo concetto di ristorazione sui voli a corto e medio raggio in Business Class ha offerto ai viaggiatori non solo una maggiore scelta di piatti caldi e freddi, ma anche menù completamente nuovi. Le lounge di Newark e London Heathrow sono state completamente riprogettate e quest’anno seguirà la ristrutturazione di altre 30 lounge”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)