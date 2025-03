Be My Eyes e Aeroporti di Roma insieme per migliorare l’accessibilità per passeggeri non vedenti e ipovedenti

Be My Eyes, l’azienda che connette persone non vedenti e ipovedenti con aziende e volontari normovedenti tramite video in diretta e intelligenza artificiale, annuncia una partnership rivoluzionaria con Aeroporti di Roma (ADR) per mettere la sua pluripremiata tecnologia a disposizione degli oltre 49 milioni di passeggeri che ogni anno transitano per l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.

“Lo scalo “Leonardo da Vinci” è uno dei soli 12 aeroporti al mondo a 5 stelle Skytrax e nel 2024 ha ricevuto per l’ottava volta consecutiva l’ACI World Best Airport Award per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. ADR, grazie alla collaborazione con Be My Eyes, potenzia ulteriormente il livello di accessibilità attraverso una tecnologia all’avanguardia a supporto dei passeggeri non vedenti e ipovedenti dell’aeroporto, garantendo loro un’esperienza di viaggio più inclusiva, anche in maniera autonoma.

Da sempre ADR considera innovazione e inclusione due elementi imprescindibili della sua missione. Per mantenere la leadership nel settore e offrire esperienze di viaggio iper-personalizzate, l’aeroporto sta integrando la piattaforma Service Connect™ di Be My Eyes nei suoi servizi di accessibilità.

Service Connect™ consente infatti ai viaggiatori non vedenti e ipovedenti di accedere all’assistenza in tempo reale utilizzando un servizio integrato di intelligenza artificiale avanzata e addetti dedicati tramite l’app Be My Eyes. Per orientarsi nel terminal, ottenere informazioni sui voli o individuare i servizi, i passeggeri possono ora ricevere un supporto immediato e personalizzato premendo semplicemente un pulsante”, afferma il comunicato.

Mike Buckley, CEO di Be My Eyes, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership: “Un viaggio dovrebbe essere accessibile a tutti e la nostra partnership con Aeroporti di Roma ci avvicina a questo obiettivo. Integrando strumenti basati sull’intelligenza artificiale e assistenza umana, garantiamo ai viaggiatori non vedenti e ipovedenti la possibilità di muoversi in aeroporto con maggiore facilità e sicurezza”.

Marina Maschio, Managing Director di ADR Assistance, la società del gruppo Aeroporti di Roma che fornisce assistenza ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità: “Essere leader nell’accessibilità e nell’innovazione è per noi motivo di grande orgoglio. La collaborazione con Be My Eyes ci consente di migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri con disabilità visive, garantendo loro lo stesso livello di servizio di ogni viaggiatore negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, unici in Italia riconosciuti con l’ACI World’s Accessibility Enhancement Accreditation”.

“L’attivazione di Be My Eyes presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino testimonia l’impegno costante dell’azienda per viaggi sempre più inclusivi. Con questa iniziativa, Be My Eyes e ADR stabiliscono un nuovo standard per l’accessibilità nel settore dell’aviazione, rafforzando la loro posizione di pionieri nell’esperienza di viaggio dei passeggeri e nell’innovazione”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma – Be My Eyes)