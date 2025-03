Emirates svela altre sette destinazioni nell’A350 network in espansione

Emirates ha svelato le prossime sette città servite dal suo A350, mentre altri aeromobili di nuova consegna dotati delle ultime innovazioni di cabina della compagnia aerea entrano in scheduled service.

“Con l’ultima tranche di implementazioni pianificate di aeromobili Emirates A350, la compagnia aerea sta ampliando l’elenco delle sue destinazioni a corto e medio raggio servite in Medio Oriente/GCC ed Europa. Per la prima volta, l’Emirates A350 farà il suo debutto in Africa e nel Sud-est asiatico“, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha affermato: “La nostra espansione strategica dell’A350 in diverse aree geografiche in Medio Oriente/GCC, Europa, Africa e Asia sud-orientale sfrutta la flessibilità operativa e l’efficienza dell’aeromobile, offrendo al contempo a più clienti opzioni di viaggio premium ampliate e l’opportunità di provare i nostri interni di ultima generazione come Business Class e Premium Economy, insieme a molti tocchi di attenzione in ogni cabina, ora disponibili in più città che mai”.

Ha aggiunto: “L’introduzione di questo aeromobile e la sua stratificazione sugli orari delle rotte esistenti consente inoltre a Emirates di mantenere una posizione competitiva avvincente come compagnia aerea preferita dai viaggiatori esigenti alla ricerca di una serie unica di opzioni di connettività ed esperienze di bordo elevate, che non possono avere con nessun altro vettore”.

“Le ultime aggiunte alla flotta A350 della compagnia aerea inizieranno le scheduled operations verso le seguenti destinazioni:

Emirates opererà l’A350 sei volte alla settimana (tutti i giorni tranne il martedì) per Tunisi sui voli EK 747/748 dal 1° giugno.

L’EK 905/906 per Amman sarà servito quotidianamente dall’A350 di Emirates dal 1° giugno.

L’A350 di Emirates con le cabine più recenti atterrerà a Istanbul per la prima volta, iniziando le operazioni giornaliere sui voli EK 117/118 dal 1° luglio.

Il primo debutto dell’A350 di Emirates nel Regno dell’Arabia Saudita sui suoi servizi per Dammam sarà il 1° luglio sui voli EK 827/828.

La prima apparizione dell’A350 di Emirates nel Sud-est asiatico sarà il 1° agosto sul volo giornaliero EK364/365 per Ho Chi Minh City.

Emirates opererà il suo A350 per Baghdad tre volte alla settimana (lunedì, mercoledì e domenica) sui voli EK 941/942 dal 3 agosto.

L’A350 di Emirates debutterà a Oslo per la prima volta dal 1° settembre sul suo volo giornaliero EK 159/160.

Emirates annuncerà altre A350 destinations, tra cui rotte a lungo raggio, nei prossimi mesi, man mano che nuovi aeromobili si uniranno alla sua flotta.

Oltre alle città appena aggiunte, Emirates aggiungerà altri A350 services in Bahrein e Kuwait. Il Bahrein diventerà quasi una all-A350 operation con l’aggiunta del terzo volo giornaliero EK 835/836 dal 1° giugno. Il Kuwait sarà servito da un secondo volo con A350 sul volo giornaliero EK 857/858 dal 1° ottobre. Inoltre, Bologna riceverà il suo primo A350 il 1° giugno, un mese prima della sua ultima deployment date annunciata.

I voli Emirates per le sette A350 destinations sono in vendita da oggi e possono essere prenotati su emirates.com, sull’Emirates App, negli Emirates Retail Stores o tramite agenzie di viaggio”, prosegue Emirates.

“L’Emirates A350 è dotato di tre spaziose classi di cabina, che ospitano 312 passeggeri in 32 sedili reclinabili di ultima generazione in Business Class, in una configurazione 1-2-1, con minibar per spuntini veloci, 21 sedili Premium Economy e 259 sedili Economy Class generosamente inclinati. Gli ultimi prodotti di bordo riflettono l’impegno della compagnia aerea nel fornire un’esperienza premium ai passeggeri, insieme a un comfort elevato in ogni classe di cabina.

Oltre ai prodotti di ultima generazione e al servizio pluripremiato di Emirates, i clienti possono anche aspettarsi tocchi tecnologici all’avanguardia come la ricarica wireless in Business Class, electric window blinds con l’Emirates Ghaf tree motif nelle classi premium, nuovi pulsanti touchscreen per le chiamate sugli ice inflight entertainment screens, digital inflight menus sugli ice screens, ricarica USB C da 60 watt in ogni sedile, con la possibilità di abbinare due connessioni Bluetooth per le cuffie personali. La versione di ultima generazione del sistema di intrattenimento in volo ice della compagnia aerea offre display cinematografici con 4K e 4K HDR su touchscreen ultra-reattivi, per una navigazione senza interruzioni e molto altro”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)