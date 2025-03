Global Medical Response prende in consegna il suo primo IFR-Configured Bell 407GXi

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato durante VAI Verticon 2025 di aver completato la consegna del primo IFR-configured Bell 407GXi di Global Medical Response, segnando l’inizio di 24 consegne di aeromobili previste all’air medical service operator.

“Bell è orgogliosa di consegnare il primo aeromobile della serie a Global Medical Response, evidenziando una pietra miliare significativa nel nostro rapporto e rafforzando il nostro impegno a essere il premier HEMS mission partner”, afferma Lane Evans, Managing Director of North America Sales, Bell. “Siamo fiduciosi che la IFR-configured Bell 407GXi platform migliorerà le operazioni di Global Medical Response e la sua capacità di servire più pazienti bisognosi”.

“A novembre 2024 Bell ha annunciato l’accordo di acquisto firmato per quindici Bell 407GXi dotati di IFR configuration kits, con un’opzione per l’acquisto di altri nove aeromobili per Global Medical Response, portando la sua flotta totale a 250 elicotteri Bell. Con operazioni stabilite in tutti i 50 stati degli Stati Uniti e a livello internazionale, Global Medical Response prevede di utilizzare la nuova flotta di aeromobili per estendere ulteriormente la propria portata”, afferma Bell Textron.

“Global Medical Response è entusiasta di accogliere il nostro primo IFR-configured Bell 407GXi nella nostra EMS family”, afferma Nick Loporcaro, president and Chief Executive Officer, Global Medical Response. “Siamo orgogliosi di offrire questo nuovo design non solo ai nostri pazienti, ma anche ai nostri equipaggi, che salvano vite ogni giorno”.

“Offrendo performance notevoli ed efficienza nei consumi, con la capacità di raggiungere una cruise speed di 133 nodi (246 km/h), il Bell 407GXi rimane una delle migliori piattaforme per le air medical agencies situate in tutto il mondo. Con single-pilot IFR capability e adjustable cabin space, il Bell 407GXi consente agli operatori di operare in ambienti difficili trasportando al contempo le attrezzature mediche essenziali necessarie durante le missioni di emergenza”, prosegue Bell Textron.

“Siamo grati per il nostro rapporto di lunga data con Bell e per il loro impegno nel nostro critical health care work nelle comunità di tutto il paese”, ha affermato Daniel Sweeza, National President of Air Operations for Global Medical Response. “L’aggiunta del Bell 407GXi alla nostra flotta consentirà ai nostri team di continuare a raggiungere i pazienti che hanno bisogno di noi e di fornire le cure critiche per cui siamo noti, dai centri urbani alle comunità rurali e persino alle zone disastrate”.

“Bell rimane un partner di fiducia per public safety and HEMS operators in tutto il mondo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)