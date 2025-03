News Brevi – 19.03.2025

ETHIOPIAN AIRLINES AMPLIA IL SERVIZIO CHARTER CON IL NUOVO BOEING 737-800 BUSINESS JET – Ethiopian Airlines annuncia l’aggiunta di un Boeing 737-800 alla propria flotta, destinato esclusivamente ai voli charter per VIP e piccoli gruppi. Questa nuova offerta conferma l’impegno di Ethiopian Airlines nel servire investitori, comunità imprenditoriali e tutti i viaggiatori che cercano un’esperienza di viaggio charter di alto livello con un servizio di prima classe. “In qualità di gruppo leader nel settore dell’aviazione in Africa, Ethiopian Airlines si impegna costantemente a migliorare i propri servizi per soddisfare le richieste dinamiche dei viaggiatori, sia nel continente che a livello internazionale. L’introduzione di questo Business Jet testimonia la dedizione della compagnia nel fornire soluzioni di viaggio flessibili e di alto livello, adatte alle esigenze di leader aziendali, diplomatici e viaggiatori privati. Il nuovo Boeing 737-800 Business Jet è progettato per offrire un’esperienza di viaggio eccezionale grazie alla sua cabina spaziosa e lussuosa, caratterizzata da sedili premium e interni raffinati per il massimo comfort. La disposizione personalizzata dei posti, 19 per operazioni commerciali e 32 per operazioni private, garantisce un’atmosfera esclusiva e intima, accogliendo un numero selezionato di passeggeri. Privilegiando privacy e sicurezza, l’aeromobile rappresenta la scelta ideale per dirigenti aziendali, funzionari governativi e viaggiatori di alto profilo. I passeggeri potranno inoltre usufruire di servizi all’avanguardia a bordo, tra cui un avanzato sistema di intrattenimento con schermi fino a 42 pollici, connessione Wi-Fi e un servizio di ristorazione premium personalizzato in base alle loro preferenze. Inoltre, grazie alla sua autonomia estesa ed efficienza operativa, il Boeing 737-800 VIP assicura un viaggio fluido e affidabile per operazioni charter a corto e medio raggio”, afferma Ethiopian Airlines. Commentando questo importante traguardo, il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “In qualità di principale compagnia aerea africana, siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per migliorare la nostra offerta e soddisfare le richieste uniche della nostra clientela diversificata. Con l’aggiunta di questo Boeing 737-800 Business Jet, portiamo il nostro servizio charter a nuovi livelli, garantendo ai nostri clienti un’esperienza di lusso senza precedenti, massima comodità e un servizio di livello mondiale. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a favorire le opportunità di business e investimento in Africa e oltre”. “Il servizio Business Jet di Ethiopian Airlines è pensato per offrire un’esperienza di viaggio senza interruzioni, con orari di volo personalizzati, accesso a terminal privati e servizi di bordo esclusivi, rispondendo alle esigenze dei viaggiatori più esigenti”, conclude Ethiopian Airlines.

RYANAIR DENUNCIA UN PASSEGGERO MOLESTO IN SPAGNA, IMPORTANTE GIRO DI VITE PER CONTRASTARE I COMPORTAMENTI SCORRETTI – Ryanair informa: “Ryanair ha confermato oggi (mercoledì 19 marzo) di aver avviato un’azione penale privata presso i tribunali spagnoli contro un passeggero che ha disturbato il volo FR2001 da Lanzarote a Santiago il 17 gennaio scorso. Il comportamento inaccettabile di questo passeggero ha causato un ritardo di 40 minuti nella partenza e un inutile disagio per 137 passeggeri. È stato allontanato dal volo dalla Guardia Civil. Ryanair ha una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti dei comportamenti inadeguati dei passeggeri e si impegna a intraprendere azioni decise per contrastare comportamenti indisciplinati a beneficio di tutti i passeggeri e dell’equipaggio. Ryanair continuerà ad impegnarsi per garantire un’esperienza di viaggio sicura e piacevole per tutti”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È inaccettabile che i passeggeri, molti dei quali sono in vacanza con la famiglia, debbano subire ritardi inutili a causa del comportamento indisciplinato di un passeggero. Purtroppo, questo è stato il caso per i passeggeri del volo da Lanzarote a Santiago a gennaio, durante il quale un passeggero ha causato un ritardo nella partenza a causa del suo comportamento inadeguato. Abbiamo avviato un’azione penale privata contro questo passeggero. Queste sono solo alcune delle possibili conseguenze previste dalla politica di tolleranza zero di Ryanair per i passeggeri che disturbano i voli. Speriamo che questo esempio dissuada ulteriori comportamenti molesti sui voli Ryanair, affinché passeggeri ed equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso, come è di loro diritto”.

IATA ACCOGLIE CON FAVORE LA ‘AIRPORT 2030 STRATEGY’ DEL MAROCCO – IATA informa: “L’International Air Transport Association (IATA) accoglie con favore la Kingdom of Morocco ‘Airports 2030 Strategy’ volta a modernizzare le infrastrutture aeroportuali, migliorare l’esperienza dei passeggeri e rafforzare ulteriormente la posizione del paese come importante hub dell’aviazione globale e regionale. L’aviazione è un pilastro fondamentale dell’economia del Marocco. Nel 2023, l’aviazione (incluso il turismo correlato all’aviazione) ha sostenuto 856.000 posti di lavoro e ha contribuito per il 7,9% (11,2 miliardi di $) all’economia marocchina. Inoltre, il 93% dei passeggeri in partenza dagli aeroporti del Marocco (11,7 milioni) era diretto a destinazioni internazionali. Il paese ha anche gestito circa 77.900 tonnellate di air cargo”. “Data l’importanza critica e crescente dell’aviazione per l’economia del Marocco, il lancio della ‘Airports 2030 Strategy’ avrà un impatto positivo e di vasta portata sullo sviluppo economico e sociale del Marocco. L’aviazione contribuisce per il 7,9% all’economia del Marocco ed è cresciuta del 68,1% negli ultimi dieci anni. Una strategia completa sugli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali contribuirà a garantire la crescita futura. Le compagnie aeree sono partner di questa crescita ed è fondamentale che siano ampiamente impegnate nella realizzazione della strategia, con un’attenzione particolare alla cost-efficiency”, afferma Kamil Al-Awadhi, IATA Regional Vice President for Africa and the Middle East. “Per ottenere il massimo beneficio dagli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, IATA ha proposto tre priorità per il Regno. Efficienza dei costi: tariffe, tasse e commissioni eque e competitive sono essenziali per promuovere la connettività mentre il Marocco aggiorna la sua infrastruttura aeroportuale. Il governo deve garantire la collaborazione con gli utenti e il rispetto delle migliori pratiche globali per evitare inutili oneri finanziari per le compagnie aeree e i passeggeri. Capacity-Building: gli investimenti nelle infrastrutture devono essere abbinati a investimenti nelle risorse umane. È necessaria una forza lavoro qualificata per supportare la modernizzazione degli aeroporti e soddisfare la crescita prevista nell’aviazione. Regolamentazione dei consumatori: una regolamentazione intelligente è essenziale per la prosperità dell’aviazione”, conclude IATA. “Non è una coincidenza che la ‘Airports 2030 Strategy’ sia in linea con il Marocco come co-host della 2030 FIFA World Cup. Il Marocco sarà sulla scena mondiale, il che è un grande incentivo per essere pronti a mostrare la crescente forza del Marocco come hub dell’aviazione che collega Africa, Europa e Nord America”, ha concluso Al-Awadhi.

LOCKHEED MARTIN: IL RADAR AN/TPQ-53 RAFFORZA LA U.S. NORTHERN COMMAND MISSION – Lockheed Martin ha integrato con successo il suo AN/TPQ-53 multi-mission radar (MMR) con il Joint Task Force – Southern Border (JTF-SB) command and control systems in un ambiente operativo, supportando la U.S. Northern Command’s (USNORTHCOM) southern border mission. “L’integrazione di successo dell’AN/TPQ-53 MMR nel southern border deployment dimostra la potenza della collaborazione tra industria, agenzie governative come il Department of Defense’s Chief Digital and Artificial Intelligence Office e utenti finali nell’affrontare sfide complesse”, ha affermato Rick Cordaro, Lockheed Martin’s vice president and general manager of Radar Sensors and Systems. “Le comprovate prestazioni e l’affidabilità dell’AN/TPQ-53 MMR gli hanno fatto guadagnare la reputazione di risorsa affidabile e il suo open architecture design garantisce che rimarrà una componente essenziale della missione dell’USNORTHCOM di collaborare attivamente con Customs and Border Protection per proteggere il confine meridionale”. “Questa integrazione con JTF-SB segue le recenti dimostrazioni Northern Strike e Desert Guardian 1.0 che evidenziano la capacità di AN/TPQ-53 di adottare rapidamente aggiornamenti software e soddisfare urgenti priorità di sicurezza”, conclude Lockheed Martin.