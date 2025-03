Ryanair annuncia un secondo aeromobile basato a Trieste

Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi un operativo record per l’estate 2025 presso l’Aeroporto di Trieste, con una crescita del 35%, 3 nuove rotte verso Lamezia, Praga e Stoccolma, e l’aumento delle frequenze su 9 popolari rotte come Barcellona, Bari, Londra, Cagliari e Olbia. Inoltre, Ryanair baserà un ulteriore aeromobile (+100 milioni di dollari di investimento), supportando oltre 800 posti di lavoro nella regione.

L’operativo estivo 2025 di Ryanair per Trieste offrirà 1 ulteriore aeromobile basato (2 in totale – per un investimento di 200 milioni di dollari); 3 nuove rotte – Lamezia, Praga, Stoccolma; 21 rotte in totale; 1,1 milioni di pax. all’anno.

Il Friuli Venezia Giulia è stata la prima regione italiana a ridurre i costi di accesso per diventare più competitiva, abolendo l’addizionale municipale, che ha portato a una crescita significativa del traffico, del turismo e dell’occupazione.

Per celebrare l’operativo record per l’estate 2025 per Trieste, Ryanair ha lanciato una promozione di 3 giorni con tariffe a partire da €19,99, disponibili esclusivamente su ryanair.com“.

Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Abbiamo collaborato strettamente con la regione Friuli Venezia Giulia e l’Aeroporto di Trieste sin dall’inizio delle nostre operazioni nel 2001, e la decisione del Presidente Fedriga nel 2024 di abolire l’addizionale municipale ha segnato un punto di svolta per la connettività nel nord-est dell’Italia. Questa mossa lungimirante ha permesso a Ryanair di raddoppiare il traffico a 1,1 milioni di passeggeri all’anno. Come parte di questa crescita continua, siamo felici di annunciare un operativo estivo 2025 senza pari, con un aumento del 35% della capacità, 21 rotte per Trieste, tra cui 3 nuove entusiasmanti destinazioni – Lamezia, Praga e Stoccolma – insieme all’aumento delle frequenze su 9 rotte popolari come Barcellona, Bari, Londra, Cagliari e Olbia e l’aggiunta di 1 nuovo aeromobile basato per questa estate (un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari), portando la flotta Ryanair basata a Trieste a 2 aeromobili.

Questo operativo rappresenta un investimento significativo nell’economia e nel turismo locale, supportando oltre 800 posti di lavoro locali e consolidando ulteriormente l’impegno a lungo termine di Ryanair per il Friuli Venezia Giulia. Il successo della regione evidenzia l’impatto trasformativo della riduzione dei costi di accesso, ed è giunto il momento in cui altre regioni come il Veneto, la Lombardia e le principali isole (Sardegna e Sicilia) seguano l’esempio abolendo l’addizionale municipale per sbloccare il loro pieno potenziale turistico e di connettività.

Per potenziare la crescita e la competitività, il Governo Italiano dovrebbe subito abolire l’addizionale municipale in tutte le regioni per stimolare la crescita e ridurre le tariffe. Soltanto così Ryanair potrà raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi per l’Italia, inclusi 80 milioni di passeggeri all’anno, 15.000 nuovi posti di lavoro, 40 aeromobili aggiuntivi (4 miliardi di dollari di investimento) e oltre 250 nuove rotte. Ryanair chiede al Governo di abolire l’addizionale per favorire la crescita del turismo e dell’occupazione in tutta Italia, durante tutto l’anno”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)