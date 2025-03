Embraer ritorna all’Avalon Australian International Airshow 2025

Embraer segna la sua presenza in Australia all’Avalon Airshow dal 25 al 30 marzo 2025, riflettendo la rilevanza di Embraer e la presenza di lunga data sul mercato con gli E-Jets e il portfolio di business jet Embraer. La flotta Embraer australiana crescerà presto con la consegna di otto E190-E2 per Virgin Australia.

“Oggi ci sono circa 50 E-Jets e 20 Embraer business jets operativi in Australasia, tra cui la Phenom 300 series, il ‘world’s best-selling, most delivered light jet’ negli ultimi 13 anni consecutivi.

Sul fronte dell’aviazione commerciale, la regione ospita una delle più grandi flotte di E-Jets nella regione APAC. Gli operatori includono Alliance Airlines, Airnorth, National Jet Express e Air Kiribati. Alliance Airlines, il più grande operatore di E-Jets del paese, serve rotte domestiche per conto di Qantas“, afferma Embraer.

Raul Villaron, Vice President, Asia Pacific, Embraer Commercial Aviation, ha affermato: “L’Australia è un mercato fondamentale per Embraer e la nostra presenza ad Avalon sottolinea il nostro impegno a lungo termine nella regione. Con una solida base di operatori E-Jets esistenti e l’entusiasmante aggiunta della flotta E190-E2 di Virgin Australia, siamo certi che gli aerei Embraer continueranno a svolgere un ruolo cruciale nel collegare le comunità e guidare la crescita economica in tutta l’Australia”.

“L’anno scorso Embraer e Virgin Australia hanno annunciato un ordine fermo per otto E190-E2, come parte del piano di rinnovamento della flotta di Virgin Australia. Le consegne dovrebbero iniziare nella seconda metà di quest’anno e la flotta avrà base a Perth, nell’Australia Occidentale.

Basandosi sui 20 anni di eccellenza operativa degli E-Jets di prima generazione, l’aerodinamica migliorata, il nuovo design delle ali e le nuove tecnologie dell’E190-E2 offrono miglioramenti significativi nelle emissioni di carbonio e nel consumo di carburante.

Embraer si impegna a sviluppare prodotti, soluzioni e tecnologie per contribuire all’obiettivo del settore dell’aviazione di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. La famiglia di aeromobili E2 è certificata per volare con blend fino a 50% SAF e ha dimostrato attraverso flight test l’operabilità del motore con 100% SAF, con certificazione completa prevista entro il 2030, rafforzando ulteriormente l’impegno di Embraer per la riduzione delle emissioni e l’aviazione sostenibile”, prosegue Embraer.

“Oltre alla commercial aviation, l’Embraer’s Defense & Security team presenterà il suo portafoglio di velivoli e soluzioni per la difesa, tra cui il KC-390 Millennium. Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force nel 2019, la Portuguese Air Force nel 2023 e, più di recente, l’Hungarian Air Force nel 2024, il KC-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le prestazioni. L’attuale flotta di aeromobili operativa ha un mission capability rate del 93% e mission completion rates superiori al 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella categoria.

Oltre a Brasile, Portogallo e Ungheria, i Paesi Bassi hanno annunciato la loro scelta per il Millennium nel 2022. Nel 2023, anche Austria, Repubblica Ceca e Repubblica di Corea hanno selezionato il KC-390, confermando il successo di questa piattaforma rivoluzionaria. Nel 2024 anche Svezia, Slovacchia e un cliente non divulgato hanno optato per il KC-390.

Embraer è presente e supporta i clienti in Australia dal 1978, segnando 47 anni sul mercato da quando il primo aereo Embraer, il Bandeirante, ha preso il volo nei cieli australiani”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)