Star Alliance potenzia la connettività intermodale con ÖBB

Perseguendo il suo impegno per una migliore connettività globale, Star Alliance, insieme a 25 compagnie aeree associate, ha accolto ÖBB come suo nuovo partner intermodale. Questa partnership consente ai clienti di ÖBB e delle compagnie aeree associate a Star Alliance di iniziare o concludere senza problemi il loro viaggio a lunga distanza sui treni ecologici Railjet di ÖBB, in collegamento da o per Graz, Linz, Salisburgo e Innsbruck.

Peter Hanke, Federal Minister for Innovation, Mobility and Infrastructure, ha affermato: “La cooperazione tra vari fornitori è fondamentale se vogliamo superare le attuali sfide nel settore della mobilità. La partnership tra ÖBB, Austrian Airlines e Star Alliance simboleggia perfettamente la mia comprensione del ruolo di un ministro come costruttore di ponti tra le varie opzioni di mobilità. L’infrastruttura è la base per una sede funzionante, ma anche per l’economia nazionale, il turismo e la società”.

Felice dell’espansione, il Chief Executive Officer di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, ha dichiarato: “Aereo e treno si sono completati a vicenda come modalità di trasporto per diversi anni in tutto il mondo e siamo orgogliosi di dare il benvenuto a ÖBB, le ferrovie federali austriache, nella famiglia Star Alliance. Con un unico biglietto, i clienti possono ora viaggiare da Singapore a Salisburgo, passando da un volo a Railjet a Vienna Airport. Sono sicuro che questa partnership non solo offrirà più scelta, ma migliorerà anche la fluidità nei viaggi dei clienti”.

Andreas Matthä, CEO di ÖBB (Ferrovie federali austriache), ha affermato: “Viaggiare dalle principali stazioni ferroviarie di Linz, Salisburgo, Graz o Innsbruck verso destinazioni in tutto il mondo sarà presto ancora più facile. Siamo molto lieti di compiere un passo significativo nella collaborazione con Star Alliance per migliorare l’integrazione dei viaggi in treno e in aereo. Questa iniziativa ci consente di offrire ai nostri passeggeri un modo ecologico per viaggiare da e per l’aeroporto di Vienna, completamente senza auto, rendendo il viaggio complessivo ancora più confortevole. Ciò renderà i viaggi in treno una parte ancora più flessibile e fluida del viaggio aereo, non solo con un gruppo di compagnie aeree, ma attraverso una rete globale di 25 compagnie aeree”.

La partnership si basa sulla cooperazione di lunga data tra ÖBB e Austrian Airlines per offrire rail-to-air connectivity, nota come AIRail, lanciata nel 2014. Ha consentito ai passeggeri di viaggiare comodamente tra le principali città austriache e l’aeroporto di Vienna in treno, con servizi di biglietteria e check-in integrati.

Introdotto nell’agosto 2022 con la tedesca Deutsche Bahn, lo Star Alliance Intermodal Partnership model consente di combinare in modo intelligente l’airline network dell’alleanza con ferrovie, autobus, traghetti o qualsiasi altro ecosistema di trasporto. Collega ulteriormente i sistemi di fidelizzazione e facilita il transito senza interruzioni tra aeroporti/stazioni/porti.

Marzo 2025 segna anche i 25 anni di appartenenza di Austrian Airlines a Star Alliance. Attualmente a Vienna Airport operano 16 compagnie aeree membri di Star Alliance, che offrono oltre 1.300 voli settimanali verso 135 destinazioni.

(Ufficio Stampa Star Alliance)