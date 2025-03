All’Aeroporto di Milano Bergamo la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Centro Servizi Aeroportuali

All’Aeroporto di Milano Bergamo si è svolta mercoledì 19 marzo la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Centro Servizi Aeroportuali, il cui cantiere è stato aperto nell’area di proprietà SACBO, attigua al parcheggio P3 e ricadente nel comune di Bergamo.

Insieme a Giovanni Sanga presidente di SACBO, sono intervenuti Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, i sindaci di Orio al Serio, Grassobbio e Seriate, Alessandro Colletta, Manuel Bentoglio e Gabriele Cortesi, Roberta Carli, direttore Enac Bergamo e i rappresentanti degli Enti aeroportuali.

“Il Centro Servizi Aeroportuali sorgerà su una superficie di 3.600 mq. Nell’edificio di 6 piani, che avrà una superficie complessiva di 10.000 mq, troveranno collocazione una serie di uffici connessi alle attività aeroportuali, sale conferenze e una struttura ricettiva composta da 180 camere, la cui gestione è stata affidata da SACBO a HNH Hospitality per il brand “Hilton Garden Inn Bergamo Airport”.

I lavori, eseguiti da Gencantieri SpA di Magenta su progetto dello Studio Milan Ingegneria di Milano, hanno comportato un impegno economico complessivo di circa 30 milioni da parte di SACBO e sono destinati a concludersi nel 2026″, afferma SACBO.

“Questa opera risponde alle diverse esigenze dei viaggiatori, potenziando il quadro dei servizi a loro destinati e offrendo una serie di soluzioni logistiche comode e di alto livello. La nuova struttura si renderà disponibile alla vigilia dell’entrata in funzione del collegamento ferroviario diretto con il nostro aeroporto, contribuendo a creare una nuova dimensione di mobilità e ospitalità e determinando un ulteriore salto di qualità in questa direzione”, ha dichiarato Giovanni Sanga, presidente di SACBO.

Al culmine della cerimonia, il presidente di SACBO, Giovanni Sanga, ha depositato all’interno delle fondazioni una pergamena con il seguente messaggio: “Costruire è come piantare un seme da coltivare. Un edificio richiede l’attenzione di un giardiniere e ciò che qui è destinato a sorgere sarà curato in ogni particolare per essere al servizio di chi viaggia e s’incontra”.

(Ufficio Stampa SACBO)