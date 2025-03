Bombardier amplia il Service Network in Australia, aggiungendo una Line Maintenance Station a Perth, con piani di espansione a Sydney

Bombardier annuncia di aver aggiunto una nuova Line Maintenance Station (LMS) in Perth, Australia, completando ulteriormente la sua customer service footprint nella regione ed espandendo il suo network di certified aircraft technicians. L’azienda sta inoltre pianificando di aprire una seconda Line Maintenance Station a Sydney entro la fine dell’anno.

“La nuova Perth Line Maintenance Station porta la presenza mondiale di LMS Bombardier a 10, fornendo ai clienti light scheduled, unscheduled maintenance, incluso Aircraft on Ground (AOG) maintenance support. I Bombardier Mobile Response Trucks sono operativi anche a Melbourne, Perth e Sydney. I technical engineers che supportano la nuova sede di Perth sono certificati per tutti gli aeromobili Learjet, Challenger e Global“, afferma Bombardier.

“L’aggiunta della Perth Line Maintenance Station è parte integrante della nostra missione generale per migliorare il supporto OEM per i nostri clienti in Australia”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Aftermarket Services & Strategy, Bombardier. “Siamo lieti di offrire ai nostri clienti un supporto ampliato, più risorse e una maggiore flessibilità, più vicina alla loro base operativa”.

“L’introduzione della nuova LMS a Perth si basa sull’apertura del Melbourne Service Centre a settembre 2022, offrendo ai clienti più opzioni di manutenzione vicino a casa. Il Service Centre dispone di quasi 50.000 piedi quadrati di hangar and ramp space. La capacità di servizio migliorata presso la sede include la capacità di ospitare tre aeromobili Global 7500.

Il Services and Support business dell’azienda ha anche sviluppato extensive personnel and supply chain networks in tutto il mondo, inclusa l’Australia, in grado di supportare la manutenzione di tutti i modelli di aeromobili. Bombardier collabora a stretto contatto con i suoi team per garantire un sufficiente stock di materiali di consumo ad alta richiesta. Con hub di distribuzione strategicamente posizionati a Chicago, Francoforte, Singapore e Hong Kong, i team possono garantire affidabilità globale e accesso ai pezzi di ricambio. Bombardier detiene anche un ampio inventario di pezzi presso il suo Melbourne Service Centre per i clienti locali.

L’aggiunta della nuova LMS si basa sull’impegno di Bombardier verso il mercato australiano e si aggiunge al network esistente dell’azienda di 10 service centres e 50 Mobile Response and Unscheduled Maintenance Team units in tutto il mondo”, prosegue Bombardier.

“Per promuovere la sua presenza in espansione nella regione, i membri del Bombardier Defense team e di Bombardier Customer Services and Support parteciperanno all’Avalon Airshow di Melbourne, Australia, dal 25 al 30 marzo 2025″, conclude Bombardier.

Bombardier, TCS e TECHNATION Canada annunciano i vincitori del SustAInable Aviation Student Innovation Challenge

Inoltre, Bombardier, Tata Consultancy Services (TCS) e TECHNATION Canada hanno annunciato i vincitori del SustAInable Aviation Student Innovation Challenge, una competizione volta a dare potere agli studenti post-secondari del Quebec per plasmare il futuro dell’aviazione commerciale.

“Durante una giornata stimolante presso il Laurent Beaudoin Completion Centre di Bombardier a Dorval, Québec, gli studenti finalisti hanno presentato le loro proposte che sfruttavano l’intelligenza artificiale per supportare i continui sforzi del settore dell’aviazione verso la sostenibilità. Il Chief Innovation Officer del Quebec, Luc Sirois, ha dato il via all’evento con un discorso programmatico che ha affrontato lo stato attuale dell’AI.

Durante la sfida, gli studenti sono stati supportati dagli esperti esperti di Bombardier e TCS, che hanno fornito regolarmente approfondimenti e tutoraggio ai vari team. Anche i dirigenti di entrambe le aziende hanno preso parte a questo evento, facendo parte della giuria per la fase finale della competizione. E, per dimostrare ulteriormente il potenziale dell’intelligenza artificiale, la giuria ha incluso anche un robot, alimentato dalla rivoluzionaria Generative AI technology. Il robot ha interagito con gli studenti con capacità conversazionali e sociali di livello umano, ha ascoltato tutte le presentazioni e ha posto domande ai finalisti sia in francese che in inglese”, afferma Bombardier.

“In Bombardier, l’innovazione è parte integrante del nostro DNA. Siamo stati quindi entusiasti di aprire le nostre porte agli studenti del Quebec con la passione per la tecnologia e di ascoltare le loro idee per continuare a spingere il mondo della business aviation verso un futuro più sostenibile”, ha commentato Brigitte Larivière, Chief Information Officer, Bombardier. “Siamo rimasti colpiti dalla creatività dimostrata dagli studenti e ora non vediamo l’ora di accogliere i vincitori della competizione nel nostro programma di tirocinio”.

“Siamo orgogliosi di supportare la prossima generazione di leader e innovatori e siamo entusiasti di vedere come queste idee trasformative influenzeranno Bombardier”, afferma Soumen Roy, Executive Director and Country Head, Canada, TCS. “In TCS crediamo che l’innovazione risieda nell’intersezione tra tecnologia, sostenibilità e collaborazione. Questa sfida offre agli studenti un’incredibile opportunità di contribuire al futuro dell’intelligenza artificiale e dell’aviazione, ottenendo al contempo visibilità nella dinamica comunità tecnologica di Montreal”.

“La sostenibilità è una strategia che ogni settore deve implementare per proteggere il nostro pianeta e il settore dell’aviazione sta aiutando a guidare la strada. La SustAInable Aviation Challenge è un’iniziativa unica che ha coinvolto la nostra prossima generazione di innovatori. TECHNATION, Bombardier e TCS si sono uniti come partner per affrontare questioni critiche come la sostenibilità, presentando sfide del mondo reale per i futuri talenti tecnologici del Canada da affrontare utilizzando innovative AI solutions. Una vittoria per il Canada e per tutti”, afferma Angela Mondou, President and CEO, TECHNATION.

“Montréal è un importante polo aerospaziale e abbiamo una chiara ambizione di rendere la metropoli un leader mondiale nella decarbonizzazione dell’aviazione. Ecco perché sono felice di vedere un’iniziativa come la SustAInable Aviation Student Challenge a Montréal. Riguarda l’innovazione che promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l’intelligenza artificiale, aree di competenza che fanno risplendere la nostra metropoli su scala globale. Inoltre, ascoltare le giovani generazioni è di fondamentale importanza per la nostra amministrazione e questa sfida coinvolge direttamente gli studenti. Mobilita la loro creatività incoraggiandoli a condividere le loro idee e offre loro enormi opportunità per il futuro”, afferma Valérie Plante, sindaco di Montréal.

“Quasi 100 studenti si sono iscritti alla sfida da varie discipline tra cui engineering, computer science and commerce, con 25 studenti che sono passati alla fase finale. La sfida ha offerto ai partecipanti la possibilità di vincere premi in denaro per un totale di $16.000 e di assicurarsi tirocini di valore, contribuendo nel contempo a creare un impatto duraturo sul futuro dell’aviazione”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)