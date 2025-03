Aeronautica Militare, Giornata Meteorologica Mondiale 2025: nuove tecnologie e competenze per migliorare l’osservazione e le capacità connesse all’allerta per fenomeni meteorologici

In occasione della Giornata Meteorologica Mondiale, che ricorre il 23 marzo nell’anniversario della costituzione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), avvenuta nel 1950 come agenzia delle Nazioni Unite, l’Aeronautica Militare – in qualità di Istituzione responsabile del servizio meteorologico nazionale – rinnova l’impegno per assicurare al Paese e alla comunità internazionale un servizio basato su competenze e tecnologie sempre all’avanguardia per il monitoraggio dell’atmosfera e le previsioni meteorologiche.

“Sulla base del tema individuato dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per la GMM 2025, incentrato sulla necessità di realizzare una capacità di allertamento adeguata a livello globale (Closing the early warning gap together) e in collaborazione con la comunità scientifica e accademica, l’Aeronautica Militare promuove in Italia e all’estero la divulgazione di prodotti meteorologici basati su strumenti di rilevazione e di elaborazione allo stato dell’arte.

Di particolare rilevanza è l’offerta di prodotti che l’Aeronautica Militare mette a disposizione grazie alla sua partecipazione ad EUMETSAT, organizzazione europea per l’utilizzo dei satelliti meteorologici, che permette l’accesso diretto ai dati rilevati dalle stazioni orbitanti. L’ultimo satellite lanciato, il primo della costellazione Meteosat Third Generation – Imager (MTG-I 1), grazie ad un sensore realizzato da un’azienda italiana, consente – per la prima volta a livello mondiale – la rilevazione dei fulmini che si generano all’interno delle nubi e tra le nubi (intra e inter clouds), oltre ad una più accurata e particolareggiata conoscenza della composizione dell’atmosfera. L’enorme quantità di dati satellitari e la loro affidabilità in termini di definizione e aggiornamento consentono, anche grazie alle sperimentazioni in atto nel campo dell’intelligenza artificiale, di fornire prodotti di nowcasting, ossia le previsioni a breve e brevissimo termine”, afferma l’Aeronautica Militare.

“A livello internazionale, l’Aeronautica Militare svolge un ruolo prestigioso e fondamentale in quanto rappresenta l’Italia in seno all’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Attraverso l’OMM, l’Italia garantisce alla comunità internazionale un contributo di primissimo ordine nello studio del cambiamento climatico. Difatti, l’Aeronautica Militare con il CNR partecipa al monitoraggio dell’atmosfera basato su una rete osservativa di 32 stazioni, cosiddette “di rilevanza globale”, con l’osservatorio di Monte Cimone in provincia di Modena“, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Da sempre il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare opera a beneficio della collettività nazionale attraverso la divulgazione dei bollettini meteorologici e la collaborazione con la Protezione Civile dove sono permanentemente distaccati i meteorologi dell’Aeronautica Militare per fornire quotidianamente le informazioni sui fenomeni intensi allo scopo di attivare il processo di allertamento precoce.

Per ulteriori informazioni sulle attività del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare si invita a visitare il sito ufficiale www.meteoam.it – www.aeronautica.difesa.it“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)